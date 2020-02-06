Когда за перевод на карту могут взыскать налог и что изменится с 1 апреля

Закон позволяет органам ФНС проверить конкретный счет гражданина лишь в одном случае — если в отношении него проводится официальная налоговая проверка (камеральная или выездная).

При этом банк предоставляет выписку о движении средств по счету лишь на основании решения, подписанного руководителем вышестоящей налоговой службы либо руководителем Федеральной налоговой службы России (или его заместителем).

Таким образом, гражданину придется отчитываться перед налоговой за поступления на свою банковскую карту только, если он вызвал обоснованные подозрения в уклонении от уплаты налогов и т.п.

Например, в ФНС поступило официальное заявление от управляющей организации, что в подведомственном ей доме нелегально сдается квартира в аренду. Это будет основанием для проведения проверки.

2. Какие поступления на карту облагаются налогом?

В частности, к таким переводам относятся:

— плата за имущество, которое продал гражданин (доход, превышающий налоговый вычет, облагается НДФЛ, если не истек предельный срок владения),

— арендная плата за сдаваемое жилье,

— плата за выполненную работу или оказанные услуги (если заказчик не удержал налог) и т. д.

В качестве примера приведу решение суда, где с гражданина взыскали 2 млн рублей долга по НДФЛ по итогам проверки его банковской карты (Самарская область, Клявлинский р-й суд, дело № 2А-851/2016).

На нее зачислялись крупные суммы денег от различных организаций. Налоговая служба провела выездную проверку, запросила банковскую выписку о движении средств по карте, установила незадекларированные доходы и потребовала уплатить с них налог и пени.

Ответчик не смог предъявить документы, опровергающие доводы ФНС, и суд полностью удовлетворил требования службы.

3. Какие переводы на карту освобождены от налога?

— деньги отправлены физическим лицом в качестве подарка (т. е. на безвозмездной основе) (п. 18.1 ст. 217 НК РФ),

— или перевод сделан от близкого родственника в рамках семейных отношений (Письмо ФНС от 27 июня 2018 № БС-3-11/4252@, Письмо Минфина России от 7 июня 2019 № 03-04-05/41947, п. 5 ст. 208 НК РФ).

Поэтому нет никаких оснований опасаться, что за получение денежного перевода от родственника или знакомого придется отчитываться перед налоговой и платить 13%.

Для большего успокоения можно указать в назначении платежа при переводе, что это подарок.