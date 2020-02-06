Когда за перевод на карту могут взыскать налог и что изменится с 1 апреля
Взыскивается ли налог с денежных переводов, которые поступают на банковскую карту обычного гражданина, не ИП?
Как выяснилось, этот вопрос волнует многих, ведь перевод на карту — это весьма популярный способ получить деньги от родственника или знакомого быстро и без лишних хлопот.
Итак, что говорит закон по поводу контроля налоговой службы за денежными переводами граждан, и за какие из них действительно придется платить налог?
1. Как ФНС проверяет банковские счета граждан?
Полномочия налоговой службы по контролю за банковскими счетами определены в ст. 86 Налогового кодекса РФ. Сведения о том, какие вклады, платежные карты и прочие счета открыл или закрыл гражданин, банки сообщают органам налоговой службы.
С 1 апреля этого года в ФНС также будет передаваться информация об электронных кошельках, которые оформил на себя гражданин (Федеральный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ).
Однако налоговая служба не имеет прямого доступа к самим счетам — а значит, не может контролировать операции, которые по ним совершаются (в т.ч. и денежные поступления на карту).