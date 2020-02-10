Как подтвердить стаж в СССР, если его выкинули из расчета пенсии

Частенько при назначении пенсии возникают вопросы к трудовому стажу человека, а иногда вообще такой стаж просто не берется во внимание работниками Пенсионного фонда РФ при назначении пенсии.

Нередко пенсионеры жалуются, что Пенсионный фонд лишил их части трудового стажа. Эта проблема актуальна и болезненна, так как именно от стажа и зарплаты в советское время формируется пенсия.

Все, кто сейчас выходит на пенсию, значительную часть своей жизни проработали в СССР и для расчета пенсии нужен общий трудовой стаж, а также выбрать пять лет работы с наибольшей зарплатой.

Если запись в трудовую книжку нечитаема, ошибочна, исправлена или вообще нет записи о вашей работе во времена СССР, то подтвердить вашу работу в организации можно несколькими способами.

Собираем документы

Первый способ очевиден — собрать документы, которые подтверждают факт трудовых отношений в работодателем. Ситуации могут быть разные, но все они сводятся к поиску хоть каких-то сведений о вас в организации. Это могут быть приказы о приеме или увольнении, копии счетов, ведомости о зарплате, справки с места работы и вообще любые документы, подтверждающие трудовые отношения.

Такие документы можно получить обратившись с запросом в свою организацию. Если организации или предприятия больше не существует, то начать поиски документов стоит с муниципального архива или архива субъекта РФ.

Всё зависит от подчиненности предприятия, в которой вы трудились, если это учреждения федерального подчинения, тогда следует обращаться в федеральные архивы. Если республиканского, краевого, областного подчинения, тогда в государственные архивы соответствующего региона, В случае, когда организация городского или районного подчинения — в муниципальные архивы.

Тут многое зависит он настойчивости и конечно от везения. Большинство вопросов возникает как раз по работе в 90-е годы, когда документооборот велся абы как, либо не велся вовсе. Однако может быть и такое, что организация не передала документы в архив, и нет сведений о том, что вы работали.

Служба в армии подтверждается записью в военном билете и справки из военкомата либо воинской части.

Период ухода за ребенком подтверждается свидетельством о его рождении, справкой из ЖЭКа о совместном проживании или справкой работодателя о назначении отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, с датами начала и окончания отпуска.

Свидетельские показания

Этот способ подразумевает поиск свидетелей, которые смогут показать на вас, что вы действительно работали в данной организации.

В России существуют два основания, по которым можно воспользоваться свидетельскими показаниями для установления трудового стажа:

Если документы, свидетельствующие о вашей трудовой деятельности, утеряны впоследствии стихийного бедствия. Это касается как трудовой книжки, так и других документов, которые могут подтвердить вашу работу.

Если документы утеряны по иным причинам, например, если трудовая книжка была испорчена, утеряна или по каким-то иным причинам нет сведений о трудовой деятельности.

В обоих случаях необходимо отыскать не менее двух свидетелей, знающих вас в лицо и работавших вместе с вами в организации. Найти бывших коллег по работе можно через интернет, социальные сети, общих знакомых. Сейчас это гораздо проще сделать, чем еще десять лет назад.

Свидетели должны располагать документами, которые подтверждают работу именно в этот период, который вы оспариваете. Каждый свидетель должен написать заявление о том, что он подтверждает вашу работу в организация, а далее в зависимости от варианта утери ваших документов нужно будет собрать еще ряд подтверждающих документов.

В первом случае, документы подтверждающие что утрата документов произошла в ходе стихийного бедствия, пожара, наводнение так далее. Их можно получить в местной администрации.

Во втором случае к заявлению нужно приложить документы от работодателя, либо иные документы, которые подтвердят причину утраты трудовой или иных документов и невозможность их восстановить.

Важно понимать, что подтвердить стаж свидетельскими показаниями можно только за советское время, и за 90-е годы до 2002 года. Начиная с января 2002 года пенсии рассчитываются не по стажу, а по выплаченным страховым взносам работодателя.

Свидетельскими показаниями невозможно подтвердить службу в армии и декретный период.

Возможен такой случай, когда вы собрали необходимые документы, они подтверждают ваш стаж в СССР, но сотрудника ПФР по каким-то причинам они не устроили и он отказывает принять этот стаж для расчета пенсии.

В этом случае стоит собрать все имеющиеся документы, с самого начала обращения в ПФР, копии ваших обращений и ответов на них. Затем подается исковое заявление о признании отказа ПФР незаконным и подлежащим отмене, а также требование включить в трудовой стаж необходимый период. Для подтверждения второго искового требования как раз и пригодятся свидетельские показания.