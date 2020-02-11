Пониженные тарифы страховых взносов в ТСЖ: так можно или нет?

Свежие разъяснения финансистов свидетельствуют о том, что ТСЖ, которые находятся на УСНО, по-прежнему волнует возможность применения пониженных тарифов страховых взносов.

Таковая отсутствует с 01.01.2019.

В частности, деятельность ТСЖ по управлению недвижимым имуществом не может быть квалифицирована в качестве деятельности в области социального обслуживания граждан, что могло бы позволить применять пониженные тарифы. Расскажем об этом более подробно.

Исходя из положений пп. 5 п. 1, пп. 3 п. 2 и п. 6 ст. 427 НК РФ для организаций, которые находятся на УСНО и основным видом экономической деятельности которых является деятельность в производственной и социальной сферах, на период до 2018 года (включительно) был установлен совокупный пониженный тариф страховых взносов в размере 20%. Применение пониженного тарифа было допустимо при одновременном соблюдении двух условий:

о предельной сумме доходов за налоговый период (календарный год) (не более 79 млн руб.);

о доле доходов в связи с осуществлением этого вида деятельности в общем объеме доходов (не менее 70%).

Изложенное распространялось, в частности, на деятельность по управлению недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

В списке организаций, применяющих пониженные тарифы страховых взносов (совокупный размер — 20%), числятся также НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), которые (пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ):

— зарегистрированы в установленном законодательством РФ порядке;

— применяют УСНО;

— осуществляют в соответствии с учредительными документами деятельность в областях социального обслуживания граждан, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального).

Для таких НКО применение пониженных тарифов страховых взносов продлено на период до 2024 года включительно (пп. 3 п. 2 ст. 427 НК РФ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ).

ТСЖ является некоммерческой организацией, поэтому понятно желание таких налогоплательщиков, применяющих УСНО, воспользоваться приведенной нормой. Однако делать этого не нужно по следующим причинам.

Во-первых, некоммерческая организация подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядка государственной регистрации НКО. Решение о государственной регистрации НКО принимается Минюстом как федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации НКО, или его территориальным органом (п. 1, 2 ст. 13.1 Федерального закона №7-ФЗ).

В результате регистрации НКО в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций Минюст или его территориальный орган вносит сведения о ней.

Федеральный закон №7-ФЗ не распространяется на потребительские кооперативы, ТСН, в том числе ТСЖ, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества. Поэтому государственная регистрация ТСЖ осуществляется налоговым органом на общих основаниях (ст. 2 Федерального закона №129-ФЗ, Положение о ФНС).

Соответственно, на официальном сайте Минюста в разделе «Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях» отсутствуют сведения о регистрации ТСЖ, поэтому такая организация не признается зарегистрированной в установленном порядке НКО.

Во-вторых, на основании положений ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальным обслуживанием граждан признается деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.

Социальная услуга — это действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

Товариществом собственников жилья признается вид ТСН, представляющий собой, как правило, объединение собственников помещений в МКД для совместного управления общим имуществом в доме (ч. 1 ст. 135 ЖК РФ).

Таким образом, ТСЖ не осуществляет деятельность в области социального обслуживания граждан. Поэтому товарищество не относится к категории плательщиков страховых взносов, указанных в пп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ, и не вправе применять пониженные тарифы, установленные пп. 3 п. 2 данной статьи.