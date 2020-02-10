СЗВ-ТД: Пенсионный фонд ответил на ваши вопросы

ОПФР подготовило обзор вопросов работодателей, поступающих в ходе семинаров и вебинаров по теме электронных трудовых книжек.

1) Как работодатель узнает стаж для расчета больничного по новому работнику, который до этого выбрал электронную трудовую книжку?

В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности. Таким образом, новый работник предоставит два документа, последний ему должны выдать в день увольнения по прежнему месту работы (с 01.01.2020), также он вправе получить сведения о трудовой деятельности в ПФР, в МФЦ либо через портал государственных услуг в электронном виде.

2) Если у работника 20.01.2020 истек срок трудового договора, а 27.01.2020 заключен новый срочный договор, то как заполнять отчет?

СЗВ-ТД о работнике за январь в данном случае будут состоять из трех строк: № 1- сведений о последнем кадровом мероприятии на 01.01.2020; № 2 — сведения об увольнении 20.01.2020 г.; № 3- сведения о приеме на работу 27.01.2020 года.

3) Сотрудник принят в 2013г., переименование организации произошло в 2015 г. Он уже выбрал бумажный вариант ведения трудовой книжки. Какие записи мы должны сделать в СЗВ-ТД за январь?

СЗВ-ТД за январь в данном случае должна содержать отметку о дате поданного работником заявления о продолжении ведения трудовой книжки, а также сведения о трудовой функции работника у данного работодателя на 01.01.2020 г. (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы) (п.2.1. ст. 6 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ). По этому, в таблице сведений о трудовой деятельности должно быть отражено две строки с данными о кадровых мероприятиях на 01.01.2020 г.: № 1- сведения о приеме на работу в 2013 г., содержащие информацию о трудовой функции (должности) и т.д. по форме; № 2 — о переименовании Вашей организации в 2015 году. Это правило позволит обеспечить преемственность сведений о трудовой деятельности в переходный период.

4) Как работодатель узнает, что на предыдущем месте работника уволили по статье, если он выбрал трудовую книжку в электронном виде и выписку из нее при трудоустройстве не предоставил?

СМ. ответ на вопрос № 1.

5) Работник работал по срочному трудовому договору. В январе его перевели на постоянное место работы в той же должности. Отчет СЗВ-ТД на него не заполняем?

Согласно ст. 66.1 ТК РФ в сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника, другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация.

В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 N 225, в трудовую книжку вносятся сведения о переводе на другую постоянную работу. Перевод на другую работу (перемещение) — постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, при продолжении работы у того же работодателя (ст. 72.1 ТК РФ). Из вопроса следует, что трудовая функция работника (должность, структурное подразделение) не изменилась, следовательно, внесение какой-либо записи в трудовую книжку не требуется, также не требуется представление СЗВ-ТД (см. письмо Роструда от 20.11.2006 № 1904-6-1).

6) У сотрудника последняя запись в трудовой книжке перевод 01.07.2018. При подаче первичных данных до 17.02.2020, нужно указать только перевод или дополнительно указать дату приема сотрудника?

Первую форму СЗВ-ТД подаем только в отношении тех, кого в январе 2020 г. принимали, увольняли, переводили на другую постоянную работу, присвоили новую квалификацию, организация в январе т.г. изменила свое наименование, либо тех, кто подал заявление о выборе формата трудовой книжки. В первой форме всегда должна быть заполнена строка № 1 сведений - о последнем по трудовой книжке кадровом мероприятии по состоянию на 01.01.2020 г. (из вышеназванных) у данного работодателя (п. 1.4; 1.6; 1.7; 2.9 Постановления Правления ПФР от 25.12.2019 №730п). В примере, последнее кадровое мероприятие у данного работодателя, подающего сведения, – перевод 01.07.2018 на другую должность (запись в СЗВ-ТД №1), в январе 2020 - другое из названных мероприятий (запись №2) или дата заявления.

7) Нужно ли в связи с введением электронных трудовых книжек привести в соответствие с единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) должности в штатном расписании?

Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать указанным в утвержденных квалификационных справочниках, или соответствующим положениям профессиональных стандартов (ст. 57 ТК РФ, п. 2.5.4 Постановления Правления ПФР от 25.12.2019 №730п).

8) Если работники написали заявление в декабре 2020 г. оставить трудовые на бумаге, то данные по СТД надо на всех них подать единоразово до 15.01.2021? В последующем на них перемещение и увольнение не надо подавать?

Да, СЗВ-ТД не позднее 15.01.2021 в отношении подавших заявление в декабре 2020 г., если по работникам в течение всего 2020 г. не было кадровых мероприятий (п. 1.7 Постановления Правления ПФР от 25.12.2019 №730п).

9) Если временный перевод сотрудника с одной должности на другую, например, на период декретного, необходимо ли подавать СЗВ-ТД?

В СЗВ-ТД включается информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация (ст. 66.1. ТК РФ, п.1.4; 2.5.3. Постановления Правления ПФР от 25.12.2019 №730п). Таким образом, сведения о временном переводе в СЗВ-ТД не вносятся.

10) Предусмотрены ли «нулевые» отчеты СЗВ-ТД в 2020 году?

В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника (ст. 66.1. ТК РФ, п.1.2 Постановления Правления ПФР от 25.12.2019 №730п). Трудовые отношения возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома (по поручению) работодателя или представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен, а так же в связи с избранием (назначением) на должность (ст. 16, 67 ТК РФ). Из указанного следует, что «нулевые» СЗВ-ТД не формируются.

11) ИП без работников, у него на руках трудовая книжка. Каким образом он уведомляет ПФ о способе ведения трудовой книжки? Ведь в будущем он может стать вновь наемным работником.

Лица, объективно не имевшие возможности по 31.12.2020 подать работодателю заявлений, о формате трудовой книжки, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в частности, относятся граждане, имеющие стаж работы по трудовому договору, но по состоянию на 31.12.2020 г. не состоявшие в трудовых отношениях (часть 6 ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ).

12) Как в отчете СЗВ-ТД провести работника который уволился 22.01.2020г., а 23.01.2020г. снова принят на работу?

Форма СЗИ-ТД будет содержать, как минимум, сведения о трех кадровых мероприятиях (п. 1.4; 1.7; 2.5. Постановления Правления ПФР № 730п):

№1 / дата до 01.01.2020/ 1 – прием/ должность…/ приказ/дата/ номер;

№2 / 22.01.2020/ 5 – увольнение/ Расторжение трудового договора по …./ приказ/дата/ номер;

№3 / 23.01.2020/ 1 – прием/ должность …./ приказ/дата/ номер.

13) Можем ли мы уведомить работниц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, о выборе вида трудовой книжки после того, как они выдут на работу? Это будет 2021-2022 годы. И потом внести запись о выборе вида трудовой книжки.

Работодатель обязан уведомить не позднее 30.06.2020 г. каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде. В законе не указан способ вручения работнику такого уведомления, следовательно, возможен любой вариант, позволяющий подтвердить вручение: лично под роспись, заказным письмом, электронным сообщением с электронной подписью работодателя.

Лица, объективно не имевшие возможности по 31.12.2020 подать работодателю заявлений о формате трудовой книжки, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы соответствующее письменное заявление. К таким работникам в т.ч. относятся находящиеся в отпуске или временно нетрудоспособные (ст. 2 Закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ).

14) Внутренних совместителей тоже нужно вносить в СЗВ-ТД? Есть продавцы, выполняющие функцию уборщиков помещений и грузчиков.

Согласно ст. 60.1 ТК РФ совместительство бывает внутреннее (один работодатель по месту основной работы и по совместительству) и внешнее (у других работодателей, кроме основного места работы). В соответствии с п. 1.4 Постановления Правления ПФР № 730п форма СЗВ-ТД представляется в т.ч на лиц, работающих по совместительству. Выделение информации о приеме на работу по совместительству (увольнении совместителя) также предусмотрено форматом сведений, утвержденным вышеназванным Постановлением (приложение № 3; Таблицы 6, п. 1.6; Таблица 9, п. 1.5). Таким образом, СЗВ-ТД необходимо предоставлять в случае кадрового мероприятия по основной должности и (или) кадрового мероприятия по должности, замещаемой по совместительству.

По материалам ОПФР по Республике Карелия