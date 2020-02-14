Бухгалтер как второй орган и другие космические темы на форуме «Клерка»

Что обсуждали на нашем крутейшем форуме в начале февраля.

Маркировка

Маркировка товаров вроде бы не бухгалтерское дело, однако тыжбухгалтер должен знать все. Поэтому темы по этому вопросу регулярно появляются в форуме «Клерка». Прошедшая неделя не исключение: в этот раз обсуждаем обувь в теме « Просветите по маркировке обуви для оптовика ».

Пособие до полутора лет

С просьбой о помощи обратилась молодая мама. Работодатель задолжал ей 90 тыс.рублей пособия по уходу за ребенком. На его счетах исполнительные производства, а весь персонал выведен в новую компанию. Что делать? Может вы можете дать совет в теме « Пособие до 1,5 лет от работодателя ».

Орган

вторым

Оказывается, главный бухгалтер может бытьединоличным исполнительным органом. Как это не фантастически звучит. Обсуждение в теме « Главный бухгалтер — единоличный исполнительный орган? ».

Патентная система

Что грозит ИП на ПСН, если он уедет жить заграницу? Этот вопрос выясняли в теме « ИП на патенте и смена налогового резиденства

И еще одна тема про ПСН: может ли ИП на УСН перейти на патент в середине года при единственном виде деятельности.

Помогите решить!

Список тем, которые остались без ответа: