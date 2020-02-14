Бухгалтер как второй орган и другие космические темы на форуме «Клерка»

Что обсуждали на нашем крутейшем форуме в начале февраля.
МаркировкаМаркировка товаров вроде бы не бухгалтерское дело, однако тыжбухгалтер должен знать все. Поэтому темы по этому вопросу регулярно появляются в форуме «Клерка». Прошедшая неделя не исключение: в этот раз обсуждаем обувь в теме «Просветите по маркировке обуви для оптовика».
Пособие до полутора летС просьбой о помощи обратилась молодая мама. Работодатель задолжал ей 90 тыс.рублей пособия по уходу за ребенком. На его счетах исполнительные производства, а весь персонал выведен в новую компанию. Что делать? Может вы можете дать совет в теме «Пособие до 1,5 лет от работодателя».
ОрганОказывается, главный бухгалтер может быть вторым единоличным исполнительным органом. Как это не фантастически звучит. Обсуждение в теме «Главный бухгалтер — единоличный исполнительный орган?».
Патентная системаЧто грозит ИП на ПСН, если он уедет жить заграницу? Этот вопрос выясняли в теме «ИП на патенте и смена налогового резиденства»
И еще одна тема про ПСН: может ли ИП на УСН перейти на патент в середине года при единственном виде деятельности.
Помогите решить!Список тем, которые остались без ответа:
- Ошибка в дате рождения сотрудника
- По ошибке отправлен СЗВ-СТАЖ для назначения пенсии
- Отчетность НКО в Минюст
- Отчеты для импортеров
- Проводки при капитальном ремонте
- За какой период учитывать расходы на создание НМА, понесенных за счёт средств гранта
- Оплата ночных часов сменным работникам
- Пенсия и пособие по уходу за ребенком