Почему до утверждения годовой отчетности ООО за 2019 год вам надо изменить устав

Иначе придется нешуточно раскошеливаться на нотариуса.

Годовая отчетность ООО должна быть утверждена на общем собрании участников общества, проводимом не позднее 30 апреля следующего за отчетным года.

В начале 2019 года на «Клерке» уже публиковалась статья об ответственности за нарушения при проведении общего собрания участников. Ответственность до 700 тыс. руб. согласно ст. 15.23.1.ч.11.КоАП.

Но даже те, кто проводит собрание своевременно, часто допускают ошибку, которая может привести к признанию решения собрания недействительным и как следствие к возможности получения штрафа.

В своей практике я не встретил ни одного случая, когда в обществе каждое решение общего собрания участников заверялось нотариально. В лучшем случае, участники предпочитали изначально включить в устав ООО положения о возможности альтернативного способа подтверждения принятых решений и состава участников. Те, кто не закрепил такой альтернативный способ прямо в уставе, включали в каждое решение соответствующую дополнительную повестку дня, например, с такой формулировкой:

«Определить способ подтверждения принятия собранием решений по вопросам повестки дня и состава участников, присутствующих при их принятии, как подписание протокола всеми присутствующими на собрании участниками, в связи с чем протокол не подлежит нотариальному удостоверению».

До 25.12.2019 г. на решение единственного участника требование о нотариальном удостоверении решений общего собрания участников ООО не распространялось, что подтверждалось судебной практикой, разъяснениями ФНС, Банка России, Федеральной нотариальной палаты.

Но 25.12.2019 г., в целях единообразного применения судами, Президиум ВС РФ утвердил «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах»,

Из данного Обзора следует:

1. Решение общего собрания участников ООО, в соответствии с которым в отношении решений общества будет применяться альтернативный способ подтверждения, требует нотариального удостоверения.

Иными словами, больше не получится избежать нотариального заверения решения, включив в него дополнительную повестку дня, как описано выше.

Теперь остается два возможных варианта действий: а) нотариально заверять решения каждый раз; б) внести непосредственно в устав положения о возможности применения альтернативных способов подтверждения.

Первый вариант весьма затратный с финансовой и временной точки зрения. Ведь если в обществе несколько участников, то сложно их всех собрать у нотариуса для подтверждения правомочности решения.

Если приглашать нотариуса на собрание, то это затратно, нотариальный тариф от 3000 руб. за каждый час присутствия нотариуса на собрании, а стоимость правовой и технической работы от 5000 руб. На практике он будет крайне неудобен, ведь часто на собрании говорят о том, чего не следует знать посторонним.

Второй вариант представляется наиболее предпочтительным. Кроме того, практически при любом обращении к нотариусу требуется предъявить устав.

2. Требование о нотариальном удостоверении, установленное подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника.

В указанном обзоре Верховный суд РФ изложил свое мнение о том, что положения подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК о необходимости нотариального удостоверения решений общего собрания участников ООО распространяются, в том числе, и на ООО с единственным участником.

Свою позицию суд аргументирует стремлением исключить подделки подписей на решениях не только общих собраний, но и единственного участника, которые также подвержены риску фальсификации. Кроме того, суд указывает на то, что закон не содержит прямых исключений в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении.

Верховный Суд пояснил, что в целях защиты правовой определенности и разумных ожиданий участников гражданского оборота, разъяснения, приведенные в пунктах 2 и 3 Обзора судебной практики подлежат применению только при рассмотрении споров, связанных с оспариванием решений общих собраний участников (решений единственного участника), принятых после 25 декабря 2019 года.

ВС РФ указал, что в любом случае, решение о принятии обществом положения о применении иного, кроме нотариального, способа подтверждения принятых решений и состава участников должно быть подтверждено нотариально.

Рекомендую тому, кто еще не сделал, внести в устав общества с ограниченной ответственностью (ООО) положения, закрепляющие возможность альтернативного нотариальному способу подтверждения принятых решений и состава участников.

ООО с единственным участником также следует закрепить в уставе возможность применения альтернативных, нотариальному способов подтверждения своих решений.