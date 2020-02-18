Когда требование ИФНС можно проигнорировать и вам за это ничего не будет

Общаясь с разными представителями бизнеса и их юристами часто слышу, что предпроверочный анализ решает все и если налоговая что-то насчитала, то все последующие ее действия это скорее оперативно-розыскные мероприятия, а не налоговый контроль.

Но, на практике оказывается, что это не совсем так, вернее совсем не так.

Предпроверчный анализ конечно работает, но несмотря на это налоговая по классике жанра продолжает, через предоставленные ей права, всеми способами собирать компроматы на налогоплательщиков и использовать слабые места налогового законодательства для «обогащения» бюджета ну или для личного обогащения отдельных проверяющих.

Одним из таких законных способов сбора нужной информации является направление налогоплательщику требования о предоставлении документов (информации).

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Требования налоговых органов о представление документов в адрес налогоплательщиков у последних всегда вызывают больше отторжение, нежели желание сломя голову исполнять его. Как известно, налоговые органы часто любят злоупотреблять своими правами и полномочиями, игнорировать требования к форме запроса документов и просто требовать то, чего требовать в принципе нельзя.

На примере одного требования рассмотрим ситуацию, когда его можно не исполнять.

Рассматриваемая ситуация: Налоговый орган запросил у налогоплательщика документы по деятельности проверяемого контрагента. В требовании было указано, что документы нужны в связи с иными мероприятиями налогового контроля. При этом документы и информация, запрошенные налоговым органом касались не конкретной сделки, а в целом деятельности налогоплательщика. Налогоплательщик отказался исполнять требование налогового органа.

Итак, МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области в адрес ООО «Мечел-Энерго» было направлено Требование о представлении документов в рамках камеральной налоговой проверки в отношении АО «БМК». ООО «Мечел-Энерго» отказало в предоставлении документов в связи с тем, запрошенные налоговым органом документы касались не конкретной сделки, а в целом деятельности налогоплательщика. ООО «Мечел-Энерго» было привлечено МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области к ответственности по ст. 126 Налогового кодекса РФ.

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Суд при рассмотрении данной ситуации в споре деле № А76-15894/2019 встал на сторону налогоплательщика и посчитал его действия по непредставлению документов законными.

На что ссылался налоговый орган:

«Требование о представлении документов было направлено в рамках камеральной налоговой проверки в отношении контрагента налогоплательщика, а потому указание в нем на конкретную сделку не требуется. Также налоговый орган полагает, что с достаточной степенью конкретизации указал истребуемые документы, поскольку требование содержало ссылку на контрагента и период времени. При этом налоговое законодательство не предусматривает обязанность разъяснять лицу, у которого истребуются документы их относимость к деятельности проверяемого налогоплательщика».

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Также налоговый орган сослался на, допущенную в требованиипроводимых в отношении контрагента налогоплательщика

Что мы имеем? А то, что налоговый орган в обоснование требование указал, что документы запрашиваются при проведении в отношении контрагента налогоплательщика иных мероприятий налогового контроля.

Что указал суд:

«Положения пункта 1 и 2 статьи 93.1 Налогового кодекса РФ также дифференцируют полномочия налогового органа по объему запрашиваемых у налогоплательщика документов в зависимости от проводимой в отношении его контрагента формы налогового контроля, а именно в ходе налоговых проверок налоговый орган вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, документы (информацию), касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика, в то время как вне рамок проведения налоговых проверок должностное лицо налогового органа вправе истребовать лишь 8 документы (информацию) относительно конкретной сделки».

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Также суд указал, что не допускается произвольное истребование документов (информации) вне рамок проведения налоговых проверок, не обусловленных целями и задачами проводимого налоговыми органами налогового контроля.

В итоге мы имеем то, что суд признал недействительным решение налогового органа о привлечении налогоплательщика к ответственности, равно как и недействительным оказалось требование налогового органа.

Что примечательно, а то, что суды всех трех инстанций высказались единодушно в отношении действий налогового органа.

Ситуаций, когда требование налогового органа о предоставлении документов (информации) можно не исполнять достаточно много, но в любом случае стоит помнить, что в целях соблюдения баланса между правом налогового органа выставить требование и обязанностью общества его исполнить, содержание требования должно однозначно свидетельствовать о том, что обязанность общества представить документы (информацию) возложена на него законно и у налогового органа действительно имелась необходимость в их получении. Об этом редко, но говорит, практика.

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И как мы все с Вами понимаем, что при оценке полномочий налоговых органов необходимо иметь в виду, что они не абсолютны и должны иметь соответствующие правовые основания.

В целях соблюдения баланса между правом налогового органа выставить требование и обязанностью общества его исполнить, содержание требования должно однозначно свидетельствовать о том, что обязанность общества представить документы (информацию) возложена на него законно и у налогового органа действительно имелась необходимость в их получении. Что нам это дает? А то, что действия налогового органа, если они действительно противоречат налоговому законодательству, будут оспорены.

Краткий вывод состоит в том, что нужно просто внимательнее читать требования налогового органа, и вы обязательно найдете то, что позволит Вам его поломать и законно не исполнять.