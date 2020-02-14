Что делать, когда истекает срок действия трудового договора с гендиректором

Обычно трудовой контракт с гендиректором заключают на определённый период. В 2020 году Роструд разобрал правовые последствия ситуации, когда имеет место истечение срока действия трудового договора с генеральным директором.

Ситуация

Допустим, что истекает срок действия трудового договора с гендиректором, который заключен на основании устава на 5 лет. При этом полномочия этого человека планируется продлять на основании протокола общего собрания участников общества.

Логично возникает 2 вопроса — варианта действия:

1. Как правильно оформить трудовые отношения с гендиректором, нужно ли увольнять его и заново принимать?

2. Или следует заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора и издать приказ о продлении полномочий гендиректора?

Решение

Как разъяснил Роструд, в описанной ситуации с генеральным директором срочный трудовой договор подлежит прекращению в связи с истечением (окончанием) срока его действия. Сделать это необходимо постольку, поскольку общий срок срочного трудового договора5 лет.

После расторжения срочного трудового договора необходимо заключить новый трудовой договор на определенный срок.

Что говорит закон

Вот правовое обоснование. Согласно ч. 1 ст. 58 Трудового кодекса РФ, трудовые договоры могут заключаться:

1. на неопределенный срок;

2. на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. Об этом прекращении работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения. Но есть исключение: это случаи, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.