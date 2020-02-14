Что делать, когда истекает срок действия трудового договора с гендиректором

Обычно трудовой контракт с гендиректором заключают на определённый период. В 2020 году Роструд разобрал правовые последствия ситуации, когда имеет место истечение срока действия трудового договора с генеральным директором.
СитуацияДопустим, что истекает срок действия трудового договора с гендиректором, который заключен на основании устава на 5 лет. При этом полномочия этого человека планируется продлять на основании протокола общего собрания участников общества.
Логично возникает 2 вопроса — варианта действия:
1. Как правильно оформить трудовые отношения с гендиректором, нужно ли увольнять его и заново принимать?
2. Или следует заключить дополнительное соглашение о продлении срока действия трудового договора и издать приказ о продлении полномочий гендиректора?
РешениеКак разъяснил Роструд, в описанной ситуации с генеральным директором срочный трудовой договор подлежит прекращению в связи с истечением (окончанием) срока его действия. Сделать это необходимо постольку, поскольку общий срок срочного трудового договора не может превышать 5 лет.
После расторжения срочного трудового договора необходимо заключить новый трудовой договор на определенный срок.
Что говорит законВот правовое обоснование. Согласно ч. 1 ст. 58 Трудового кодекса РФ, трудовые договоры могут заключаться:
1. на неопределенный срок;
2. на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.
В соответствии с ч. 1 ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. Об этом прекращении работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до увольнения. Но есть исключение: это случаи, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.