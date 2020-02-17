Как составить пояснения для налоговиков: вопросы-ответы с примером

Приводим ответы на вопросы бухгалтеров по составлению пояснений для ИФНС.

В какой форме предоставляются пояснения на требования налоговой инспекции по камеральной проверке декларации по НДС?

Налогоплательщики, на которых НК РФ возложена обязанность представлять декларацию по НДС в электронной форме, при проведении камеральной налоговой проверки декларации представляют пояснения, предусмотренныест. 88 НК РФ, в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО по формату, утвержденному ФНС (Приказ от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@).

При представлении пояснений на бумажном носителе они не считаются представленными (Письмо Минфина России от 22.07.2019 № 03-02-08/54231).

Можно ли ответить на требование налоговиков письмом в произвольной форме по ТКС с указанием, что это ответ на конкретное требование?

Налогоплательщик представляет пояснения в электронной форме по ТКС по специальному формату, установленному ФНС в Приказе № ММВ-7-15/682@. Формализованным ответом на требование налогового органа считается ответ, содержащий документы в формате .xml. В противном случае пояснения не будут считаться представленными.

По желанию вместе с пояснениями по утвержденному формату можно отправить в неформализованном виде дополнительную информацию с темой письма, например: «Дополнение к ответу на требование от... №...».

Неформализованные документы представляются в виде скан-образов в форматах .tif, .jpg, .pdf или .png (таблица 4.10 к Приказу ФНС России от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@, пп. 4, 5 приложения к Письму ФНС России от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@).

В течение какого времени представляется пояснение на требование инспекции, проводившей камеральную проверку декларации по НДС?

Пояснения в ответ на полученное от налогового органа требование представляются в течение пяти рабочих дней со дня получения требования (п. 3 ст. 88 НК РФ).

В некоторых случаях налоговый орган при направлении требования о представлении пояснений использует формы, приведенные в приложениях 2.1 — 2.9 к Рекомендациям по проведению камеральных налоговых проверок (абз. 9 п. 2.7 рекомендаций). Такое наблюдается, в частности, если выявленные ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в представленных документах, либо несоответствия между сведениями налогоплательщика с имеющимися у налогового органа свидетельствуют:

— о занижении подлежащей уплате в бюджет суммы НДС;

— о завышении заявленной к возмещению суммы НДС.

Налогоплательщику, получившему подобное требование, необходимо передать налоговому органу в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО квитанцию о приеме документов в течение шести дней со дня их отправки налоговым органом (абз. 2 п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Со дня, следующего за днем отправки в налоговый орган квитанции о приеме требования о представлении документов, начинается пятидневный срок для представления пояснений или внесения соответствующих исправлений (абз. 1 п. 3 ст. 88, п. 2 ст. 6.1 НК РФ).

Как составить пояснения к декларации по НДС по требованию налогового органа?

Пояснения составляются по той форме, которую налоговый орган запросил в требовании (п. 3, 6 ст. 88 НК РФ, приложение 4 к Приказу ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@).

Вправе ли налогоплательщик не отвечать на требование о представлении пояснений, в котором отсутствует указание на конкретные противоречия, выявленные в ходе «камералки» декларации по НДС?

Требование о представлении пояснений, в котором не указаны причины его направления, может расцениваться как направленное при отсутствии установленных НК РФ оснований. Кроме того, оно лишает налогоплательщика возможности исполнить его по существу, что также является нарушением прав налогоплательщика (пп. 7 п. 1 ст. 21 НК РФ).

Следовательно, налогоплательщик вправе не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не соответствующие НК РФ (пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ).

Поскольку за непредставление в пятидневный срок пояснений, истребованных в порядке п. 3 ст. 88 НК РФ в рамках камеральной налоговой проверки декларации, предусмотрен штраф по ст. 129.1 НК РФ, налогоплательщик (при указанных обстоятельствах) может:

— направить по установленному ФНС формату пояснения, в которых, например, будет указано, что налоговая декларация заполнена им в соответствии с требованиями гл. 21 НК РФ и данными налогового учета; в связи с отсутствием указания в требовании конкретных противоречий, выявленных камеральной проверкой, не представляется возможным проанализировать причины расхождений и представить соответствующие пояснения;

— не исполнять требование на основании пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ.

Однако в последнем случае не исключено, что налоговый орган вынесет решение о привлечении к ответственности за непредставление пояснений со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как расшифровать код возможной ошибки, указанный (справочно) в перечне операций, по которым установлены расхождения?

Коды ошибок перечислены в Письме ФНС России от 03.12.2018 № ЕД-4-15/23367@. Приведем их в таблице.

Код возможной ошибки Расшифровка кода 1 Либо либо: — запись об операции отсутствует в декларации контрагента по НДС; — контрагент не представил декларацию по НДС за аналогичный отчетный период; — контрагент представил налоговую декларацию с нулевыми показателями; — допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счете-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом 2 Не соответствуют друг другу данные об операции в разд. 8 и 9 (сведения из книг покупок и продаж), приложениях 1 к указанным разделам (сведения из дополнительных листов книг покупок и продаж), например, при принятии к вычету суммы «авансового» НДС 3 Не соответствуют друг другу данные об операции в разд. 10 и 11 (сведения из журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур), например, при отражении посреднических операций или операций по или договорам транспортной экспедиции 4 Возможно, допущена ошибка в какой-либо графе (номер графы с предполагаемой ошибкой приводится в скобках) 5 В разделах 8 — 12 не указана дата счета-фактуры или указанная дата превышает отчетный период, за который представлена декларация по НДС 6 В разделе 8 (приложении 1 к разделу) заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех лет 7 В разделе 8 (приложение 1 к разделу) заявлен вычет по НДС на основании счета-фактуры, составленного до даты государственной регистрации 8 В разделах 8 — 12 некорректно указан код вида операции 9 Допущены ошибки при аннулировании записей в разд. 9 (приложение 1 к разделу), а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, отраженную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию

Как составить пояснения по указанным в требовании инспекции расхождениям, если в ходе изучения записей налогоплательщик не выявил ошибок?

Если декларация заполнена правильно, в пояснениях нужно указать, что в ней нет ошибок, противоречий и несоответствий, а также оснований для подачи уточненной налоговой декларации.

Следует также пояснить причины расхождений, на которые указал налоговый орган, и почему таковые не являются ошибкой.

При представлении пояснений в адрес налогового органа налогоплательщик вправе дополнительно подать документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (п. 4 ст. 88 НК РФ).

Как составить пояснения, если в ходе изучения записей, внесенных в требование налогового органа, налогоплательщик выявил ошибки, которые не привели к занижению суммы НДС?

В пояснениях нужно отразить причины возникновения ошибок и правильные данные. Вместо пояснений налогоплательщик может подать уточненную декларацию по НДС (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).

Вместе с тем ФНС в п. 4 Письма № ЕД-4-15/23367@ рекомендует представить и пояснения, и «уточненку», но право выбора остается за налогоплательщиком.

Как составить пояснения, если при изучении указанных в требовании записей налогоплательщик выявил ошибки, приведшие к занижению суммы НДС?

В подобной ситуации налогоплательщик обязан сдать уточненную декларацию по НДС с корректными данными.

Пояснения можно представить, но это не обязательно (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ).

Как составить пояснения к декларации по НДС по льготируемым операциям?

Рекомендуется составлять пояснения к льготируемым операциям в виде реестра документов, которые подтверждают льготы по НДС. Такой реестр приведен в приложении 1 к Письму ФНС России от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@ . К реестру также прикладывают перечень и формы типовых договоров, которые используются в льготных операциях.

Форма требования о представлении пояснений на основании п. 6 ст. 88 НК РФ содержится в приложении к Письму ФНС России от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10574.

Вместе с тем можно подавать пояснения в любом другом виде, однако они будут иметь меньшее преимущество по сравнению с реестром.

В какой срок нужно подавать пояснения, подтверждающие льготы по НДС?

Пояснения (в виде реестра либо в другом виде) к льготируемым операциям подают в течение пяти рабочих дней с даты получения требования

Как составить пояснение по факту высокого удельного веса вычетов по НДС?

В соответствии с нормативом, утвержденным Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок» (п. 3), налоговый вычет по НДС не должен превышать 89 % от начисленных сумм НДС за 12 месяцев.

Налоговый орган определяет этот показатель на основании данных, указанных в декларациях за последние налоговые периоды (четыре квартала). В этой связи налогоплательщику целесообразно ежеквартально определять долю вычетов за четыре последних оконченных квартала.

В дополнение к установленному нормативу налогоплательщики могут обращаться к статистическим данным. В зависимости от региона среднюю долю вычетов по НДС от суммы налога, исчисленной по налогооблагаемым объектам, можно получить на основе информации, публикуемой ежеквартально на сайте ФНС в разделе «Иные функции ФНС» («Статистика и аналитика» / «Данные по формам статистической налоговой отчетности» / «Отчет о структуре начисления налога на добавленную стоимость»).

По данным НДС-декларации показатель своей доли (Д) в общем случае можно определить следующим образом:

Д = Показатель строки 190 разд. 3 / Показатель строки 118 разд. 3.

Если доля вычетов налогоплательщика превышает установленные значения, его деятельностью заинтересуются налоговики. Возможно, для начала они попросят соответствующие пояснения. И если таковые имеют объективный характер, есть вероятность снижения риска включения налогоплательщика в план выездных налоговых проверок.

Пояснения о доле вычетов по НДС составляются в произвольном виде. В них нужно указать обстоятельства, в связи с которыми НДС-вычеты оказались значительными. При необходимости к пояснениям можно приложить копии первичных документов, выписки из регистров бухгалтерского и налогового учета.

В качестве примера приведем образец ответа на подобный запрос налогового органа.

Руководителю

ИФНС _____________________

___________________________

от ООО «Фортуна»

ОГРН 1097712345678,

ИНН 7727090750, КПП 772701001

Адрес: _________________________

Исх. № __________ от ____________

На № __________ от ____________

Пояснения

по факту высокого удельного веса налоговых вычетов по НДС

В ответ на Ваше информационное письмо о проведении анализа налоговой отчетности по НДС за I — IV кварталы 2019 года в целях самостоятельной проверки правильности формирования налоговой базы и выявления причин высокого удельного веса налоговых вычетов по НДС сообщаем следующее.

Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна» проведен анализ налоговых деклараций по НДС за I — IV кварталы 2019 года. По итогам проведенного анализа факты неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибки, приводящие к занижению сумм данного налога, подлежащих уплате в бюджет, в представленных за указанные периоды налоговых декларациях не выявлены.

В связи с этим нет оснований для представления уточненных налоговых деклараций по НДС.

Что касается высокого удельного веса вычетов, он объясняется следующими объективными обстоятельствами.

1. За налоговые периоды 2019 года спрос покупателей на товары, продаваемые Обществом, снизился и, соответственно, снизился объем продаж на 15 % по сравнению с предыдущим годом (отчеты отдела сбыта от 05.04.2019, от 05.07.2019, от 02.10.2019 и от 10.01.2020).

2. За тот же период цены поставщиков, у которых Общество приобретает продукцию, выросли в среднем на 12 % (отчеты отдела снабжения от 05.04.2019, от 05.07.2019, от 02.10.2019 и от 10.01.2020). В связи с этим выросла сумма НДС, принятого к вычету.

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» предпринимает следующие меры по увеличению выручки от реализации и уменьшению затрат на приобретение товаров:

— поиск новых поставщиков, реализующих продукцию по более низким ценам;

— изменение ассортимента продаваемой продукции;

— расширение рынка сбыта (подробнее см. план маркетинга и продаж от 09.01.2020 № 1).

Приложения:

1. Отчеты отдела сбыта от 05.04.2019, от 05.07.2019, от 02.10.2019 и от 10.01.2020.

2. Отчеты отдела снабжения от 05.04.2019, от 05.07.2019, от 02.10.2019 и от 10.01.2020.

3. План маркетинга и продаж от 09.01.2020 № 1.

Генеральный директор

ООО «Фортуна» Яковлева /И. К. Яковлева/

Как составить пояснения на требование налогового органа о причинах расхождений в декларации по НДС (несоответствие счетов-фактур в книге покупок налогоплательщика, отраженных в базе «АСК НДС-2», счетам-фактурам контрагента, отраженным в книге продаж)?

Перенос вычета НДС на будущие периоды предусмотрен п. 1.1 ст. 172 НК РФ.

На требование налогового органа о представлении пояснений при выявлении несоответствия счетов-фактур в книге покупок покупателя с данными, отраженными в книге продаж продавца, можно представить следующий ответ.

Ответ на требование №_______ от ____________

о причинах расхождений в налоговой декларации по НДС

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» в ответ на Ваше сообщение (с требованием представления) № ___ от ______ поясняет следующее.

Сумма налога и вычетов в декларации за IV квартал 2019 года указана верно: по строке 190 раздела 3 сумма вычетов составила 4 320 000 руб.

Расхождения с данными контрагента Общества возникли из-за переноса вычета по НДС в сумме 650 000 руб. с IV квартала 2019 года

на I квартал 2020 года.

Общество пользуется правом, предоставленным п. 1.1 ст. 172 НК РФ.