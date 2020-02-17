Одной из активно обсуждаемых тем на нашем канале на «Яндекс. Дзен» на минувшей неделе стал поступок пенсионера, вручившего депутатам рулон туалетной бумаги.
Зачем он это сделал — рассказываем.
Как это былоПенсионер из Карелии, подполковник ФСБ в отставке, коммунист Сергей Андруневич принес в Заксобрание региона туалетную бумагу за 21 рубль и на заседании, сразу после гимна, вручил ее спикеру парламента, депутату-единороссу.
Об этом сообщается в сообществе «КПРФ в Карелии» во «ВКонтакте».
«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — сказал Андруневич.
Он напомнил, что ветеранские выплаты не индексировались в Карелии 12 лет. И после того, как Конституционный суд в конце прошлого года признал это нарушением и обязал власти провести индексацию, чиновники и депутаты решили увеличить сумму компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи на 21 рубль.
«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», — сказал Андруневич.
Коммунист пояснил, что пойти в Заксобрание его заставила ситуация вопиющего неуважения к ветеранам труда, пожилым людям со стороны местных чиновников и депутатов.
Предыстория. Решение КСВ ноябре 2019 Конституционный суд Карелии провели на соответствие Конституции нормы регионального закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан.
В этом законе говорится, что индексация ежемесячных денежных выплат различным категориям граждан, социальная поддержка которых осуществляется в соответствии с данным законом, производится в порядке, установленном законодательством. При этом такой порядок не прописан ни в одном нормативном акте. В этой связи никакой индексации не проводилось.
Отсутствие четкого законодательного разрешения порядка осуществления индексации ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан порождает недопустимую правовую неопределенность, что не отвечает конституционным принципам правового государства, верховенства права и равенства перед законом, приводит к нарушению принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства.
Нормы закона признаны несоответствующими КС в той мере, в какой они не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ежемесячных денежных выплат.
Реакций властиВо исполнение решения Конституционного суда, власти решили проиндексировать выплаты. Речь идет о ежемесячной выплате ветеранам труда, компенсирующей оплату услуг телефонной связи и проезда в транспорте, которая в Карелии не менялась с 2008 года,
До индексации выплаты ветеранам труда составляли 700 рублей в месяц. После индексации они составят 721 руб.
По словам министра социальной защиты республики Ольги Соколовой, ежегодную индексацию, которую с 2008 года вообще не проводили, привяжут к уровню инфляции в стране, которая составит по прогнозу 3-3,5%, передает ИА ТАСС.
«Индексация будет происходить в размере уровня инфляции. Каким будет установлен размер прогнозируемого федеральным бюджетом уровня инфляции, так будут изменяться выплаты. <...> 21 рубль — это сумма индексации на 2020 год, в следующем году в зависимости от того, каким будет cпрогнозирован уровень инфляции, соответственно, сумма будет автоматически пересчитана», — сказала она, добавив, что размер ежегодной индексации прописан в законопроекте, который будет вынесен на голосование в первом чтении на ближайшей сессии.
«Мы понимаем, что ветераны труда — это заслуженные люди, у всех у них разный размер пенсий, но эта выплата предоставляется без учета анализа нуждаемости. Все-таки основной вектор сейчас, чтобы помогать самым нуждающимся», — сказала Соколова.
В Законодательном собрании Карелии заявили, что поступок пенсионера с туалетной бумагой — это пиар-акция, передает РБК.
«Это была спланированная пиар-акция. Этот мужчина — пенсионер по выслуге лет из органов внутренних дел, он первый секретарь горкома КПРФ Сергей Андруневич», — отметили в пресс-службе. По словам пресс-службы, никакой реакции на поступок Андруневича не последовало, после этого он «пошел и сел на место».
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