Одной из активно обсуждаемых тем на нашем канале на «Яндекс. Дзен» на минувшей неделе стал поступок пенсионера, вручившего депутатам рулон туалетной бумаги.

Зачем он это сделал — рассказываем.

Как это было

Пенсионер из Карелии, подполковник ФСБ в отставке, коммунист Сергей Андруневич принес в Заксобрание региона туалетную бумагу за 21 рубль и на заседании, сразу после гимна, вручил ее спикеру парламента, депутату-единороссу.

Об этом сообщается в сообществе «КПРФ в Карелии» во «ВКонтакте».

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению», — сказал Андруневич.

Он напомнил, что ветеранские выплаты не индексировались в Карелии 12 лет. И после того, как Конституционный суд в конце прошлого года признал это нарушением и обязал власти провести индексацию, чиновники и депутаты решили увеличить сумму компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи на 21 рубль.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков», — сказал Андруневич.

Коммунист пояснил, что пойти в Заксобрание его заставила ситуация вопиющего неуважения к ветеранам труда, пожилым людям со стороны местных чиновников и депутатов.

Предыстория. Решение КС

В ноябре 2019 Конституционный суд Карелии провели на соответствие Конституции нормы регионального закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

В этом законе говорится, что индексация ежемесячных денежных выплат различным категориям граждан, социальная поддержка которых осуществляется в соответствии с данным законом, производится в порядке, установленном законодательством. При этом такой порядок не прописан ни в одном нормативном акте. В этой связи никакой индексации не проводилось.

Конституционный суд заявил:

Отсутствие четкого законодательного разрешения порядка осуществления индексации ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан порождает недопустимую правовую неопределенность, что не отвечает конституционным принципам правового государства, верховенства права и равенства перед законом, приводит к нарушению принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства.

Нормы закона признаны несоответствующими КС в той мере, в какой они не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ежемесячных денежных выплат.

Реакций власти

Во исполнение решения Конституционного суда, власти решили проиндексировать выплаты. Речь идет о ежемесячной выплате ветеранам труда, компенсирующей оплату услуг телефонной связи и проезда в транспорте, которая в Карелии не менялась с 2008 года,

До индексации выплаты ветеранам труда составляли 700 рублей в месяц. После индексации они составят 721 руб.

По словам министра социальной защиты республики Ольги Соколовой, ежегодную индексацию, которую с 2008 года вообще не проводили, привяжут к уровню инфляции в стране, которая составит по прогнозу 3-3,5%, передает ИА ТАСС.

«Индексация будет происходить в размере уровня инфляции. Каким будет установлен размер прогнозируемого федеральным бюджетом уровня инфляции, так будут изменяться выплаты. <...> 21 рубль — это сумма индексации на 2020 год, в следующем году в зависимости от того, каким будет cпрогнозирован уровень инфляции, соответственно, сумма будет автоматически пересчитана», — сказала она, добавив, что размер ежегодной индексации прописан в законопроекте, который будет вынесен на голосование в первом чтении на ближайшей сессии.

«Мы понимаем, что ветераны труда — это заслуженные люди, у всех у них разный размер пенсий, но эта выплата предоставляется без учета анализа нуждаемости. Все-таки основной вектор сейчас, чтобы помогать самым нуждающимся», — сказала Соколова.

В Законодательном собрании Карелии заявили, что поступок пенсионера с туалетной бумагой — это пиар-акция, передает РБК.

«Это была спланированная пиар-акция. Этот мужчина — пенсионер по выслуге лет из органов внутренних дел, он первый секретарь горкома КПРФ Сергей Андруневич», — отметили в пресс-службе. По словам пресс-службы, никакой реакции на поступок Андруневича не последовало, после этого он «пошел и сел на место».