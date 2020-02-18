Как открыть ИП с помощью Госуслуг: инструкция

Для получения нужной госуслуги вовсе не обязательно посещать МФЦ, ФНС и т.д. На данный момент портал Госуслуг позволяет гражданам заказать практически любую услугу, записаться на прием в любое ведомство, оплатить судебные и налоговые задолженности, оплачивать услуги ЖКХ и даже регистрировать бизнес. Все это возможно, не выходя из дома.

И если вы хотите открыть свое дело и зарегистрировать себя в качестве ИП, понадобится портал Госуслуг.

О том, как это сделать с помощью сервиса, читайте в этой статье.

План действий таков:

1. Регистрация на портале

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Воспользоваться любым сервисом на портале можно при наличии учетной записи. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации, заполнить личную информацию о себе в кабинете и подтвердить указанные данные.

2. Выбор услуги и способа ее получения

Далее, находясь в личном кабинете, нужно открыть вкладку «Услуги» и выбрать категориюи затем выбрать нужную услугу. Если вы хотите зарегистрировать ИП без уплаты гос.пошлины, подавайте документы в электронном виде. При выборе услуги «личное посещение ФНС» придется оплатить

Важно: при подаче электронного заявления потребуется наличие усиленной квалифицированной цифровой подписи.

3. Подача документов

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Следующим этапом будет( на портале есть соответствующая вкладка «Заполнить новое заявление»). Изучить и заполнить заявление нужно правильно, поскольку некорректные данные/отсутствие нужных документов влекут за собой отклонение заявки. Так, вы потратите больше времени и будете подавать еще раз.

4. Отслеживание информации

Срок оказания услуги составляетВажно периодически мониторить электронную почту, потому что в случае подачи заявления с ошибками/отсутствия необходимых документов, нужно будет все делать заново.

Если регистрация завершилась успешно, тогда необходимо уже создать учётную запись ИП. Для этого потребуется заполнить данные об ИП в специальной форме (в том числе указать присвоенный ОГРН).

Не забудьте, что после регистрации нужно решить вопрос с выбором системы налогообложения. По умолчанию ФНС ставит каждого предпринимателя на общую систему налогообложения (ОСНО), на которой придется платить все налоги для бизнеса в полном объеме. Но у всех предпринимателей есть возможность в заявительном порядке выбрать льготный налоговый режим (УСН) в течение 30 дней с момента факта госрегистрации ИП.

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Кроме того, одной регистрацией не получится ограничиться. Для многих видов предпринимательства требуется также: онлайн-касса, спецоценка рабочих мест, получение лицензии и многое, многое другое.