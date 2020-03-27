Гранты в форме субсидий: на какие КОСГУ относить в 2020 году

Какие коды аналитической группы подвида доходов бюджетов и КОСГУ применяются для отражения доходов от поступления образовательному учреждению грантов в форме субсидий в 2020 году?

При отражении указанных доходов в 2020 году используется

статья 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов в увязке с подстатьей 152 «Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» или 162 «Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» КОСГУ. Поясним.

С 01.01.2020 образовательные учреждения при отнесении операций на соответствующие КБК и коды КОСГУ должны руководствоваться двумя документами:

— Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структурой и принципами назначения, утвержденными Приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н (далее — Порядок № 85н);

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— Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н (далее — Порядок № 209н).

Отметим, что в 2019 году вместо Порядка № 85н применялся

Порядок № 132н[1] и его положениями не был четко урегулирован вопрос использования кода аналитической группы подвида доходов бюджетов при отражении доходов от поступления грантов в форме субсидии. Такие доходы могли относиться как на код 150 «Безвозмездные денежные поступления» (гранты поименованы в аннотации к данному коду), так и на код 180 «Прочие доходы» (грант выделен в форме субсидии, а целевые субсидии отражаются по этому коду).

Разъяснения, касающиеся учета в 2019 году грантов в форме субсидии, приводились в письмах Минфина РФ от 20.09.2019 № 02-05-10/72629,

Минобразования РФ от 08.11.2019 № МН-15/589-ЮС.

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В настоящее время Порядок № 85н предусматривает отнесение доходов от грантов и целевых субсидий на статью 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов КОСГУ. Соответственно, в 2020 году поступления грантов в форме субсидий могут учитываться только по этому коду.

Что касается правил применения кодов КОСГУ в отношении указанных доходов, они в этом году не поменялись. Для отражения их в учете по-прежнему используется подстатья 152 «Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» или 162 «Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» КОСГУ.