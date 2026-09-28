Случаи, когда уведомление обязательно
Задержать НДФЛ чаще всего приходится при выплатах в натуральной форме — вручении подарков, призов, оплате обедов или проезда, — а также при возникновении материальной выгоды, скажем, от экономии на процентах по заемным средствам. Если денег на счет получателя не поступает либо их размер не покрывает сумму начисленного налога, у агента появляется обязанность сообщить об этом в инспекцию.
Отправная точка — 31 января. Согласно изменениям, действующим с 2025 года (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ), у агента есть право взыскивать НДФЛ с натуральных выплат и материальной выгоды за счет любых денежных перечислений получателю вплоть до 31 января года, наступающего за отчетным. Если на эту дату долг по налогу остался — инспекцию нужно уведомить.
Крайний срок направления сообщения
Информировать налоговую следует до 25 февраля года, который следует за окончившимся налоговым периодом (п. 5 ст. 226 НК). По календарю это совпадает с последним днем сдачи годового расчета 6-НДФЛ.
Для доходов, выплаченных в 2025 году, — отчитаться нужно до 25 февраля 2026 года.
Для доходов, выплаченных в 2026 году, — до 25 февраля 2027 года.
Способ подачи
Специальной формы для уведомления не предусмотрено — данные включаются в расчет 6-НДФЛ:
Поле 170 раздела 2 — накопительная сумма неудержанного налога с начала года.
Раздел 4 приложения № 1 «Справка о доходах и суммах налога физлица» — величина дохода, с которого не удалось взыскать налог, и размер самого неуплаченного НДФЛ.
Если до 31 января налог удалось удержать, эти поля остаются пустыми.
Получателю дохода высылается отдельный документ — справка по форме приложения № 4 к Порядку (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@). Неудержанная сумма отражается в разделе 6 этой справки.
Практические ситуации
Ситуация 1. Удержать получилось — уведомлять не нужно.
Сотруднику ООО «Вектор» в ноябре 2026 года подарили подарок на 20 000 руб. До конца года зарплата ему не начислялась. 12 января 2027 года сотруднику выплатили долг по зарплате за декабрь, и из этой суммы одновременно взыскали НДФЛ с подарка — 2 600 руб. (20 000 × 13%). Так как налог удержан до 31 января 2027 года, обязанность уведомлять ИФНС не возникает, раздел 4 справки остается незаполненным.
Ситуация 2. Налог остался невзысканным — уведомление требуется.
ИП Смирнов в августе 2026 года передал физлицу, с которым ранее сотрудничал по договору подряда, приз на 15 000 руб. До 31 января 2027 года денег этому человеку не перечислялось. НДФЛ в сумме 1 950 руб. (15 000 × 13%) остался неудержанным. Индивидуальный предприниматель должен включить эти данные в раздел 4 приложения № 1 к 6-НДФЛ за 2026 год и отправить справку получателю не позднее 25 февраля 2027 года.
Ситуация 3. Удержали часть — сообщать нужно об остатке.
Сотруднику компании начислили материальную выгоду по беспроцентному займу — 8 000 руб. Сумма НДФЛ — 1 040 руб. (8 000 × 13%). До конца года из заработной платы получилось удержать лишь 600 руб. До 31 января 2027 года других выплат не последовало. Невзысканный остаток — 440 руб. Именно эта сумма указывается в разделе 4 справки: доход 8 000 руб., неудержанный налог 440 руб. Сообщение подается до 25 февраля 2027 года.
Нововведения 2026 года
Обновленные справочники кодов. Приказом ФНС от 01.09.2025 № ЕД-7-11/757@ пересмотрены перечни кодов для формирования 6-НДФЛ. Введены коды 1221, 1222 и 1243 — по доходам от долгосрочных сбережений и негосударственного пенсионного обеспечения, а также код 2007 для единовременной выплаты за заслуги в зоне СВО. Аннулированы коды 1215 и 3020 как устаревшие. Добавлены коды вычетов 333, 334 и 518 — по зарубежному обучению и долгосрочным накоплениям.
Единая шкала для резидентов ЕАЭС. С 1 января 2026 года граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, имеющие статус резидентов РФ, платят НДФЛ по той же пятиступенчатой системе, что и граждане России: 13, 15, 18, 20 и 22%.
30% для иноагентов. Доходы лиц, получивших статус иностранного агента, с 2026 года облагаются по максимальной ставке 30% — независимо от величины дохода и наличия резидентства.
Обновленная 3-НДФЛ. С 1 января 2026 года вводится в действие новая редакция декларации 3-НДФЛ (приказ ФНС от 20.10.2025 № ЕД-7-11/913@) — применяется начиная с отчетности за 2025 год.
Предварительное уведомление. С 1 сентября 2026 года открывается возможность подавать единое предварительное уведомление одновременно по НДФЛ и страховым взносам за текущий и будущие месяцы (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).
Дальнейшие шаги
После того как агент известил инспекцию, его миссия завершена. Налоговая самостоятельно отправит получателю дохода уведомление на уплату, и человеку нужно будет перечислить НДФЛ до 1 декабря года, наступающего за тем, в котором был получен доход (п. 6 ст. 228 НК).
Ответственность за нарушение срока
Просрочка с подачей сообщения обходится в 200 руб. за каждую несданную справку (п. 1 ст. 126 НК). Если инспекция сама обнаружит, что налог не был удержан и об этом не сообщили, агенту грозит дополнительный штраф — 20% от суммы неуплаченного НДФЛ по ст. 123 НК.
Если вовсе проигнорировать обязанность отчитаться по неудержанному НДФЛ за 2026 год, инспекция вправе не только оштрафовать, но и доначислить сумму налога на самого агента — вплоть до момента, пока уведомление не будет передано.