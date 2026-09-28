Практические ситуации

Ситуация 1. Удержать получилось — уведомлять не нужно.

Сотруднику ООО «Вектор» в ноябре 2026 года подарили подарок на 20 000 руб. До конца года зарплата ему не начислялась. 12 января 2027 года сотруднику выплатили долг по зарплате за декабрь, и из этой суммы одновременно взыскали НДФЛ с подарка — 2 600 руб. (20 000 × 13%). Так как налог удержан до 31 января 2027 года, обязанность уведомлять ИФНС не возникает, раздел 4 справки остается незаполненным.

Ситуация 2. Налог остался невзысканным — уведомление требуется.

ИП Смирнов в августе 2026 года передал физлицу, с которым ранее сотрудничал по договору подряда, приз на 15 000 руб. До 31 января 2027 года денег этому человеку не перечислялось. НДФЛ в сумме 1 950 руб. (15 000 × 13%) остался неудержанным. Индивидуальный предприниматель должен включить эти данные в раздел 4 приложения № 1 к 6-НДФЛ за 2026 год и отправить справку получателю не позднее 25 февраля 2027 года.

Ситуация 3. Удержали часть — сообщать нужно об остатке.

Сотруднику компании начислили материальную выгоду по беспроцентному займу — 8 000 руб. Сумма НДФЛ — 1 040 руб. (8 000 × 13%). До конца года из заработной платы получилось удержать лишь 600 руб. До 31 января 2027 года других выплат не последовало. Невзысканный остаток — 440 руб. Именно эта сумма указывается в разделе 4 справки: доход 8 000 руб., неудержанный налог 440 руб. Сообщение подается до 25 февраля 2027 года.