Суды смогут назначать дополнительные жилищные алименты на детей

В Семейном кодексе РФ появилась интересная поправка, так называемые «квартирные алименты» или «жилищные алименты», в судебном порядке их будут прибавлять к обычным алиментам на содержание ребенка.

Что такое жилищные алименты

Например, пара развелась, дети остались с мамой, но у мамы нет нормального жилья, она либо почти на улице, либо живет в каком-то помещении, которое не пригодно для проживания. И вот в этом случае она может подать заявление в суд, и суд обяжет отца, который ушел из семьи, оплачивать достойное жилье, где сможет проживать его ребенок.

В старой редакции пункт 1 статьи 86 Семейного кодекса РФ предусматривал, что суд может назначить поверх алиментов дополнительные выплаты на детей при исключительных обстоятельствах, таких как тяжелая болезнь или увечье ребенка и необходимость оплаты постороннего ухода за ним. Теперь к таким исключительным обстоятельствам добавятся отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие обстоятельства.

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Правительство РФ внесло законопроект на рассмотрение Государственной думы в октябре 2019 года, 5 декабря 2019 года его одобрили в первом чтении, затем 21 января 2020 года одобрили во втором чтении, а 23 января 2020 года — в третьем чтении. 7 февраля 2020 года Президент РФ подписал закон, который вносит изменения в Семейный кодекс РФ. Дата вступления закона в силу — 17 февраля 2020 года.

Получается, что теперь суды могут привлекать родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении дополнительных расходов на обеспечение несовершеннолетнего ребенка жильем.

Спорные моменты

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Пока непонятно, будет ли это только аренда жилья, и алиментщиков будут обязывать оплачивать съем квартиры, либо, если он состоятельный, придется раскошелиться на покупку новой квартиры. Все еще впереди, и судебная практика пока не определена по таким случаям.

Вообще есть много вопросов к этой законодательной норме.

Во-первых, не понятна сама ситуация, как дети оказались фактически на улице, ведь по закону никто не имеет права выселять ребенка. То есть если он прописан в квартире у отца, который ушел из семьи, значит, отец должен выделить своему ребенку какую-то долю, соответствующую жилищным нормативам.

Вторая спорная ситуация, если, например, мама осталась с детьми в Москве, но у нее есть своя квартира, скажем, в Иркутске. В этом случае может ли суд обязать отца оплачивать съем квартиры в Москве или предположит, что мама с детьми может переехать к себе в Иркутск, где у нее в собственности есть жилое помещение?

Какое решение вынесет суд, если получатель алиментов, до того как подать в суд на алиментщика о взыскании дополнительных расходов, быстро продаст свою жилплощадь или перепишет ее на родственников?

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Некоторые эксперты предлагают вариант, который работает в Европе: если у матери ребенка нет денег на съём квартиры, либо она рассчитывает улучшить свои жилищные условия, тогда на некоторое время государство выдает ей компенсацию, для того чтобы семья с детьми могла нормально жить, а потом эту компенсацию требует с отца, который должен содержать ребенка.

Тут тоже есть проблема, потому что, судя по статистике судебных приставов, у них в разработке около 1 000 000 взысканий, по которым не удается получить алименты с уклонистов.

Не исключено, что если суды начнут назначать еще и жилищные алименты, то число таких исков, по которым невозможно взыскать средства на содержание детей, может удвоиться, а то и утроиться.