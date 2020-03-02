Семейное положение в резюме — это раскрытие своего семейного статуса при поиске работы. Работодатель в первую очередь анализирует деловые качества кандидата, его навыки и профессиональный опыт, но личная информация будущего сотрудника тоже учитывается.

Что указать в резюме

В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса, при приеме на работу запрещена дискриминация по причинам, не связанным с деловыми качествами работников. Но просмотр резюме еще не является этапом заключения трудового договора. Специалисты отдела кадров при выборе кандидатов обращают внимание на его личные данные.

Важно понять, как писать семейное положение в резюме. Считается, что семейные люди реже меняют место работы, так как они несут ответственность за своих близких. Но если предполагается переезд в другой регион, то одинокий человек легче согласится на него, так как при наличии близких необходимо решать вопросы с трудоустройством супруга или супруги, школой или детским садом. То же касается работы вахтовым методом, с частыми командировками.

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Как сформулировать гражданский статус

Мужчины, состоящие в официальном браке, упоминают, что они женаты. Если кандидат одинок, пишут в резюме не женат или холост. Эти слова — абсолютные синонимы, стилистически они нейтральны и используются в равной мере. Обозначают они одно и то же — то, что кандидат не состоит в зарегистрированном браке в настоящее время, и не важно, что было раньше. Толковый словарь Ушакова прямо объясняет слово холостой как неженатый.

Образец: Не женат, детей нет. Женат. Ребенок, 12 лет.

Описывая в резюме семейное положение, женщины, находящиеся в браке, пишут замужем, не состоящие — не замужем.

Укажите наличие детей, если они есть, и у работодателя не возникнет вопросов о возможном декрете и поиске нового сотрудника. Если ребенок маленький, уточните сразу, что в случае необходимости его есть с кем оставить.

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При заключении трудового договора работодатель узнает о несовершеннолетних детях, так как их наличие позволяет получить вычет по НДФЛ (при желании работника, разумеется). О совершеннолетних детях не сообщайте.

Образец: Замужем. Ребенок, 3 года. При необходимости остается с бабушкой. Не замужем. Детей нет. Замужем. Дети 14 и 17 лет.

Подробнее о детях

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Надо ли обозначать количество детей в резюме? Давайте порассуждаем. Если кандидат — многодетный отец, с одной стороны, это свидетельствует о том, что он предрасположен долго работать на одном месте, стремится больше зарабатывать. Но с другой стороны, если в многодетной семье есть малыши до трех лет, а мать не работает, то в случае необходимости сократить отца как единственного кормильца не получится — это прямо запрещено ст. 261 ТК РФ. Сильно заинтересованные в работе мужчины просто пишут: дети есть.

Для женщины этот вопрос еще важнее. Если ребенок один, есть вероятность, что она уйдет в декретный отпуск. Если детей более двух, то она в любой момент может уволиться. Так что и в этом случае, указывая семейное положение, в резюме для девушки предпочтительней просто сослаться на наличие детей.

Образец: Замужем. Дети есть. Женат. Дети есть.

Дети, в целом, к профессии не относятся, их наличие никаким образом на квалификацию работника не влияет. Указывать их наличие или нет, кандидат решает самостоятельно.

Нюансы семейной жизни

Не включайте в самопрезентацию сведения о помолвке. Эта информация совершенно не нужна работодателю. Юридически этот факт не имеет никакого значения.

Если кандидат находится в разводе, возникает вопрос, как указывать семейное положение в резюме. Напишите: не женат или не замужем, причину такого статуса не раскрывайте. Слова разведен и разведена Толковый словарь русского языка Ушакова относит к разговорной лексике, поэтому в резюме их не включают.

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Не пишите вдова или вдовец. Понятия не женат и не замужем означают, что человек не состоит в официальном браке в данное время, и не важно, по какой причине он одинок.

Образец: Семейное положение: не замужем. Детей нет.

Не сообщайте данные о гражданском браке или сожительстве при описании семейного положения в резюме. Юридически совместное проживание не имеет никакого значения. Упоминайте только об официальном браке, заключенном в органах ЗАГСа.