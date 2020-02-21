Как оформить инвестиции в бизнес в российском праве

Редакция «Клерка» предлагает вниманию читателей фрагмент из свежей научно-популярной книги по бизнес-праву «Предприниматель, который выжил. Как не погубить бизнес и инвестиции», автор — инвестиционный юрист Евгений Рябов.

В статье раскрываются основные способы оформления инвестиций в бизнес на примере наиболее распространённого вида юридического лица – ООО (общества с ограниченной ответственностью).

Способ инвестирования № 1: Инвестиции в виде вклада в уставный капитал компании

ёйе? Этот способ инвестирования регулируется статьёй 19 Закона об ООО и подразумевает, что инвестор вносит инвестиции в компанию в виде вклада, увеличивающего размер её уставного капитала.

По поводу данного способа инвестирования бытует стереотип, что чем больше сумма инвестиции?, тем сильнее размываются доли основателеи? компании. Если вы тоже так думаете, то зря. Ответственно заявляю, что это не так. Доли основателеи? размываются ровно настолько, насколько они сами этого захотели и прописали в протоколе общего собрания участников, размер инвестиции? здесь не играет почти никакои? роли.

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Законом предусмотрено, что реальная сумма инвестиции? (вклада) может насколько угодно превышать номинальную стоимость получаемои? инвестором доли в компании.

Поясню на примере. Инвестор хочет получить долю в уставном капитале компании в раз- мере 20 процентов, общии? размер уставного капитала компании составляет 100 тысяч рублеи?. Для того чтобы получить указанную долю, инвестор должен увеличить уставныи? капитал компании на сумму, рассчитываемую по следующеи? формуле:

A = B * (D / 100 — B),

где «A» — сумма, на которую увеличивается уставныи? капитал компании, она же номинальная стоимость доли, которую планирует получить инвестор, «B» — размер доли в уставом капитале компании (в процентах), которую намерен получить инвестор, «D» — текущии? размер уставного капитала компании «*» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание

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Применительно к нашему примеру: 20 ? (100 000 / 100 — 20) = 25 000

Итого, 25 тысяч рублеи? — это та сумма, на которую инвестор должен увеличить уставныи? капитал компании, чтобы получить долю в размере 20 %.

Перепроверяем: если инвестор увеличивает уставныи? капитал на 25 тысяч рублеи?, то его размер после увеличения становится 125 тысяч рублеи?. 25 тысяч рублеи? составляет 20 % от 125 тысяч рублеи?. Все? верно.

Так вот по закону для того, чтобы инвестор получил долю в размере 20 %, размер вклада (то есть инвестиции?) должен составлять не менее 25 тысяч рублеи?. При этом он может быть либо равен 25 тысячам рублеи?, либо быть сколько угодно больше указаннои? суммы (верхнии? предел не определе?н).

То есть для получения доли в размере 20 % номинальнои? стоимостью 25 тысяч рублеи? инвестор должен внести вклад (инвестиции) в размере, равном или превышающем 25 тысяч рублеи?. Все?, что больше 25 тысяч рублеи?, не размывает доли других участников компании и иде?т в оплату приобретаемои? инвестором доли. Пожалуи?ста, уясните данную информацию (если вы конечно, этого еще? не знали) и не опасаи?тесь впредь больших сумм инвестиции? — они размоют доли основателеи? ровно настолько, насколько они сами это позволят и пропишут в протоколе общего собрания участников.

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Для осуществления инвестиционнои? сделки по указанои? схеме проводятся следующие мероприятия:

— инвестор подае?т заявление о принятии его в компанию и внесении вклада с обязательным указанием размера доли в уставном капитале, которую он желает приобрести, общего раз- мера инвестиции? (вклада), состава такого вклада (деньги, имущество, имущественные права), порядка и сроков его внесения;

— участники компании собираются на общее собрание, голосуют единогласно за принятие инвестора в компанию и на основании принятых решении? составляют протокол, в котором обязательно указывается размер уставного капитала, получаемыи? в результате его увеличения, размер и состав вносимого инвестором вклада (инвестиции?), сроки его внесения, размер при- обретаемои? инвестором доли и ее? номинальная стоимость, а также размер долеи? участников компании, получаемыи? в результате «размытия»;

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— реализация принятых решении? — нотариальное удостоверение протокола, подача доку- ментов в налоговую, внесение изменении? в ЕГРЮЛ и регистрация устава в новои? редакции.

P.S. В случае, если в компанию через увеличение уставного капитала хотят вои?ти сразу несколько инвесторов, то номинальную стоимость их долеи? можно рассчитать по следующеи? формуле:

A1 = B1 * (D / 100 — Y1 — Y2) A2 = B2 * (D / 100 — Y1 — Y2)

где «A1» — номинальная стоимость доли, которую намерен получить 1-и? инвестор, она же сумма, на которую им будет увеличиваться уставныи? капитал компании, «B1» — размер доли в уставном капитале компании в %, которую намерен приобрести 1- и? инвестор, «A2» — номинальная стоимость доли, которую намерен получить 2-и? инвестор, она же сумма, на которую им будет увеличиваться уставныи? капитал компании, «B2» — размер доли в уставном капитале компании в %, которую намерен приобрести 2- и? инвестор, «D» — текущии? размер уставного капитала компании «*» — умножить, «/» — разделить, «—» — вычитание.

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Способ заведения инвестиции? в виде вклада в уставныи? капитал компании является одним из самых распростране?нных, поскольку:

— во-первых, довольно просто оформляется и наде?жен (процедура детально регламентирована законодательством, практика использования данного способа обширна);

— во-вторых, позволяет заводить в компанию значительные суммы и при этом не влече?т за собои? какои?-либо налоговои? нагрузки для компании (в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ данные доходы компании не учитываются при определении налоговои? базы);

— в-третьих, позволяет размыть доли участников компании как пропорционально, так и непропорционально (является гибким в этом отношении инструментом);

— в-четве?ртых, инвестиции попадают непосредственно в компанию (cash-in), минуя кого- либо из участников компании, что обеспечивает направление инвестиции? на развитие компании.

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Способ инвестирования № 2. Купля-продажа казначейской доли в компании

Существует два вида выкупа долеи? в компании: кэш-ин (cash-in) и кэш-аут (cash-out). Кэш-ин — когда деньги от реализации доли попадают в компанию (идут на ее? развитие). Кэш- аут — когда деньги от реализации доли попадают в распоряжение продавшего ее? участника и не идут на развитие компании. Продажу доли в компании по модели кэш-аут вряд ли можно назвать инвестированием, скорее это способ возврата инвестиции? участником проекта.

Поскольку смысл инвестиции? заключается в том, что они идут на развитие бизнеса, то и говорить здесь имеет смысл только о реализации доли по модели кэш-ин. Купля-продажа доли по даннои? модели возможна, когда продае?тся так называемая «казначеи?ская доля», владельцем которои? является сама компания (ООО).

По закону казначеи?ская доля может принадлежать компании не дольше одного года. За это время она должна быть либо распределена между участниками компании пропорционально их долям, либо погашена (путе?м соразмерного уменьшения уставного капитала), либо продана какому-либо лицу.

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Купля-продажа казначеи?скои? доли идеально подходит для заведения инвестиции? кэш- ин, поскольку в сделке покупателем является инвестор, а продавцом — сама компания. Таким образом, денежные средства, вырученные от продажи казначеи?скои? доли, поступают в компа- нию и идут на ее? развитие.

Конечно, далеко не всегда у компании? имеется в распоряжении казначеи?ская доля, что значительно затрудняет использование этого способа заведения инвестиции?. Однако казначеи?скую долю можно получить «искусственно», введя и выведя из компании какое-либо дружественное лицо. Конечно, эта манипуляция таит в себе некоторые корпоративно-правовые риски, но она не противоречит закону и при должном мастерстве сопровождающих юристов не повлече?т никаких негативных юридических последствии?.

Способ инвестирования № 3. Инвестиции в виде вклада в имущество компании

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Не стоит путать данныи? вид инвестирования с инвестированием в виде вклада в уставныи? капитал компании (о котором я рассказал ранее). Это два совершенно разных способа. Вклад в имущество компании можно назвать «инвестициями» с небольшои? натяжкои?. Однако поскольку он также нередко используется на практике для заведения средств в компанию, я решил его включить в эту главу. Регулируется внесение вкладов в имущество компании статье?и? 27 Закона об ООО. Данныи? способ финансирования компании имеет следующие особенности:

Во-первых, «инвесторами» здесь выступают исключительно участники компании (владельцы долеи?).

Во-вторых, в результате внесения инвесторами вкладов размеры их долеи? не изменяются.

В-третьих, внесение вклада в имущество компании является корпоративнои? обязанно- стью каждого участника компании. Решение о внесении вклада в имущество принимается на общем собрании не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом компании). Это позволяет обеспечить финансирование компании, когда возможность привлечения сторонних инвестиции? отсутствует либо является невысокои?.

В-четве?ртых, в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса РФ, вклад в имущество компании, сделанныи? участником, владеющим долеи? в компании в размере более 50 процентов, не облагается налогом.

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Способ инвестирования № 4. Предоставление финансирования по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

В этои? модели инвестор (более правильно «партне?р») не вносит инвестиции в саму компанию, а финансирует вместе с компаниеи? общии? с неи? проект. Для этого компания и инвестор соединяют свои вклады (интеллектуальную собственность, деловую репутацию, деловые связи, денежные средства и т.д.) и направляют их на развитие общего дела.

Инвестиционные (предпринимательские) отношения в рамках договора простого това- рищества регулируются главои? 55 Гражданского кодекса РФ.

Особенностями данного вида «инвестирования» является то, что:

— инвестор не приобретает долю в самои? компании (не получает корпоративного контроля в неи?, если только для обеспечения обязательств не заключается корпоративныи? договор), а приобретает право на часть доходов от совместнои? деятельности с компаниеи?;

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— вклад инвестора (инвестиции) иде?т на развитие общего с компаниеи? проекта, но никак не в саму компанию и тем более не кому-либо из ее? участников;

— участниками простого товарищества (указаннои? совместнои? деятельности) могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации;

— прибыль проекта делится между компаниеи? и инвестором (инвесторами) в соответствии с договором простого товарищества, иные вопросы, возникающие в процессе совместнои? деятельности, также разрешаются в соответствии с указанным договором.

Этот способ финансирования проектов имеет свои плюсы и минусы, но все? же не является распростране?нным в настоящее время на рынке. Однако учитывать его как один из возможных вариантов имеет смысл.

Способ инвестирования № 5. Заём

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Некоторые люди считают предоставление заи?ма разновидностью инвестиции? (поэтому я и включил его в перечень способов инвестирования). Хотя, на мои? взгляд, зае?м самостоятельным способом инвестирования не является, ибо для меня инвестор — это лицо, заинтересованное в развитии бизнеса (росте стоимости компании), а не только в возврате и приумножении вложенных средств. Иными словами, если лицо предоставляет финансирование, но не приобретает долю в компании, то это не инвестор, а кредитор, заи?модавец, процентщик. Но как только кредитор (процентщик) приобретает долю в компании, он становится инвестором. Разница в том, что процентщик для защиты своих «инвестиции?» гораздо легче может пои?ти на краи?ние меры, вплоть до инициации банкротства компании, когда как инвестор, защищая свои инвестиции, прежде всего будет способствовать развитию компании, росту ее? стоимости. Более того, владение долеи? в компании предполагает не только права, но и обязанности (вспомнить хотя бы приведе?нныи? мною способ инвестирования № 3).

В случае с заи?мом заинтересованность инвестора заключается лишь в возврате средств и получении процентов, а сам источник денег его особо не интересует (возврат долга и уплата процентов здесь могут быть обеспечены за сче?т перекредитования, например).

При этом заведение средств в проект в виде заи?ма вполне можно использовать как дополнение к способам инвестирования № 1 или № 2. В этом случае инвестор распределяет риски посредством комбинирования способов финансирования проекта.

Способ инвестирования № 6. Конвертируемый заём

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Это очень распростране?нныи? способ инвестирования проектов за рубежом. Более того, сеи?час он становится одним из основных способов инвестирования и в России. За последнии? год более половины моих клиентов структурировали инвестиционные сделки по модели кон- вертируемого заи?ма.

Данныи? способ инвестирования совмещает в себе зае?м (способ № 5) и внесение вклада в уставныи? капитал компании (способ № 1). Интересен он тем, что позволяет избежать решения неудобных проблем, характерных для ранних стадии? бизнеса и связанных, как правило, с оценкои? компании.

На данныи? момент россии?ским законодательством не предусмотрено самостоятельнои? договорнои? конструкции конвертируемого заи?ма. Но это не мешает структурировать его с помощью нескольких доступных юридических инструментов.

Делается это так.

«Инвестор» предоставляет компании денежныи? зае?м и заключает с участниками компании корпоративныи? договор, в котором прописывается, что в течение определе?нного времени (можно установить любои? период времени) он вправе вместо возврата заи?ма (его части) потребовать предоставления доли в компании. Поскольку чаще всего на этапе выдачи заи?ма справедливо оценить стоимость компании не представляется возможным, то стороны сделки договариваются, о том, что «инвестор» может конвертировать заи?м в долю опираясь на оценку компании, которую определит следующии? инвестор, либо на бизнес-показатели, которые будут у компании на момент конвертации, либо опираясь на какую-то условную оценку компании, которая не устраивает стороны на момент выдачи заи?ма, но может устроить в будущем.

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В случае конвертации по оценке нового инвестора, первыи? «инвестор» получит долю, конечно же, по более низкои? цене, нежели новыи? инвестор. Первому «инвестору» будет предо- ставлен дисконт за более раннее финансирование компании. Расче?т размера и стоимости доли, получаемои? «инвестором» при конвертации может осуществляться по следующеи? формуле:

A = B/D ? V

где «A» — размер доли в компании, которую получает «инвестор» при конвертации; «B» — сумма заи?ма (части заи?ма), вместо возврата которои? «инвестор» получает долю в компании; «D» — цена 1 % доли в компании по оценке нового инвестора; «V» — дисконт, коэффициент, по которому «инвестор» фиксирует свою выгоду по сравнению с новым инвестором (коэффициент всегда будет больше 1 (единицы)); «/» — разделить; «х» — умножить.

Рассмотрим пример: A = 10 миллионов рублеи? (сумма заи?ма) / 800 тысяч рублеи? (цена 1 % доли в компании по оценке нового инвестора) x 2 (коэффициент выгоды «инвестора»).

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При таких значениях A составит 25 процентов. В данном примере «инвестор» (заи?модавец) вправе вместо возврата заи?ма (10 миллионов рублеи?) потребовать от основателеи? предоставления ему доли в уставном капитале компании в размере 25 %.

Здесь резонно возникает вопрос: как сделать так, чтобы требование «инвестора» о предо- ставлении ему доли в компании было исполнено основателями? Делается это так.

«Инвестор» и основатели (участники компании) подписывают корпоративныи? договор, по которому последние обязуются в случае направления «инвестором» соответствующего заявления созвать общее собрание участников и проголосовать за увеличение уставного капитала компании путе?м внесения «инвестором» вклада в сче?т оплаты которого (взаимозаче?том) будет погашен долг компании по заи?му.

Таким образом, в россии?скои? юрисдикции конвертируемыи? зае?м оформляется с помощью следующих документов:

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— договор заи?ма между «инвестором» и компаниеи?;

— корпоративныи? договор между «инвестором» и всеми участниками компании;

— протокол общего собрания участников компании об увеличении размера уставного капитала и конвертации заи?ма в долю (оплата доли/внесение вклада при этом происходит путе?м погашения заи?ма взаимозаче?том).

Приведе?нная модель структурирования конвертируемого заи?ма в россии?ских условиях хоть и довольно сложна, но реализуема. Конечно, риски, что участники компании не примут решения о принятии инвестора в компанию (конвертации заи?ма в долю), имеют место. Однако их можно нивелировать установлением в корпоративном договоре же?сткого штрафа за неисполнение указаннои? обязанности, либо оформлением опциона, по которому в случае неисполнения участниками компании указаннои? обязанности «инвестор» просто забере?т какую-то часть их долеи? в компании по номиналу. Риск того, что новыи? инвестор заи?де?т в компанию раньше и не проголосует за принятие в нее? первого «инвестора» можно нивелировать следующим образом. В корпоративном договоре прописывается, что новыи? инвестор может приобрести долю в компании лишь при условии его присоединения к данному корпоративному договору (либо заключения другого корпоративного договора с «инвестором» на аналогичных условиях). А раз он также становится участником корпоративного договора, то он тоже обязан проголосовать за принятие первого «инвестора» в компанию при конвертации.

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Поскольку для «инвестора» важно получить долю в деи?ствующеи? компании, то в корпоративном договоре прописываются временные ограничения (запреты) на отчуждение участниками компании своих долеи? (или их частеи?), запреты на вывод из компании ценных активов (если говорим о технологических компаниях, то чаще всего это интеллектуальная собственность) и т.д.