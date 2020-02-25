Налоговая усиливает давление на банки в отношении личных счетов ИП

2020 год уже принес нам много сюрпризов. Тут и кадровое «обновление» Правительства РФ, и назначение нового руководящего состава ФНС России. Хотя данные глобальные вопросы и волнуют значительную часть профессионального сообщества, но вернемся к «земным» насущным проблемам. Все-таки тренд на ужесточение контроля со стороны государства был заявлен намного раньше кадровых рокировок.

Относительно недавно ряд СМИ разразились новостью с пометкой «молния» о том, что банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП. Как мы все понимаем, «дыма без огня не бывает». Попробуем разобраться в данной ситуации более детально.

Итак, суть проблемы состоит в следующем:

Налоговый орган оштрафовал кредитные организации за отказ приостанавливать операции по личным счетам индивидуальных предпринимателей.

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Как мне кажется, но данная ситуация давно уже является вполне штатной, а её «апокалиптический» антураж лишь очередная попытка устроить бурю в стакане. Конечно же, действия налогового органа в отношении индивидуальных предпринимателей и кредитных организаций я не оправдываю, но и не считаю, что они должны становиться разменной монетой при формировании кредитными организациями образа благодетелей и защитников нашего многострадального бизнеса.

Здесь уместно сослаться на Письмо Минфина России от 06.12.2019 № 03-02-07/1/94852.

В данном письме Минфин сослался на старую как мир позицию Конституционного Суда Российской Федерации, содержащуюся в Определениях от 15.05.2001 № 88-О и от 04.06.2009 № 1032-О-О.

Напомним, согласно позиции КС РФ:

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«Гражданин (в случае, если он является индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица) использует свое имущество не только для занятия предпринимательской деятельностью, но и в качестве собственно личного имущества, необходимого для осуществления неотчуждаемых прав и свобод. Имущество гражданина в этом случае юридически не разграничено».

Вопрос о «разграничении средств граждан, которые можно и нельзя списывать в счет задолженности ИП» являться не спорным, как указывается в СМИ, а является одной из прямых обязанностей кредитных организаций.

В ранее указанном Письме мы как раз-таки имеем соответствующую позицию:

«При исполнении банками поручений налоговых органов на списание и перечисление денежных средств со счетов физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам таких лиц, направленных в соответствии со статьями 46 и 76 Кодекса, банкамидолжны учитыватьсяустановленные федеральными законами, в том числе Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ „Об исполнительном производстве“, ограниченияпо списанию денежных средств со счетов указанных лиц — должников и требования о невозможности обращения взыскания, принимая во внимание разграничение самостоятельных предметов регулирования Кодекса и законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, гражданского процессуального законодательства Российской Федерации».

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Как указывается в СМИ, налоговые органы действовали в нарушение положений Налогового кодекса РФ.

Если это действительно так, то безусловно, что такие незаконные действия могут быть оспорены кредитными организациями в судебном порядке, а пока что это выглядит не более чем обычной спекуляцией на теме малозащищённых ИП. Вполне возможно проблема в том, что банки не умеют отделять «зерна от плевел», а точнее денежные средства, на которые можно обратить взыскание и на которые нельзя.