ФНС выпустила письмо от 07.02.2020 № БС-4-11/2002@ «О контрольных соотношениях формы расчёта по страховым взносам, утверждённой приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчёта по страховым взносам, порядка её заполнения, а также формата представления расчёта по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@».

В чём суть письма?

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Налоговики разработали и утвердили контрольные соотношения к новой форме расчёта по страховым взносам. Список контрольных соотношений (КС) значительно сократился, однако есть и новые соотношения. Ведомство установило как внутридокументные КС, так и междокументные КС: в них показатели расчёта по взносам соотносят с показателями, например, 6-НДФЛ.

Что такое контрольные соотношения и зачем они налогоплательщикам?

Контрольные соотношения (КС) используются налоговой службой для автоматизированной проверки правильности заполнения отчётности и достоверности её сведений.

Организации и ИП с их помощью могут проверить корректность заполнения форм отчётности перед сдачей в ИФНС. На практике это сокращает время на проверку заполненной декларации или расчёта, снижает риск ошибок и исключает претензии налоговых органов.

Почему контрольные соотношения обновлены?

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Приказом от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ ФНС России утвердила новую форму расчёта по страховым взносам (в расчёте значительно сокращено общее количество показателей). В связи с этим ФНС и пересмотрела контрольные соотношения для проверки корректности формирования показателей в расчёте.

Кто должен сдавать расчёт по страховым взносам?

Расчёт по страховым взносам подают лица, производящие выплаты физлицам: организации, ИП, физлица, не являющиеся ИП.

Какие появились новые КС?

Появилось соотношение для новой строки 015. В ней указывают количество физлиц, которым исчислены взносы, отражаемые в приложении N 2 к разделу 1 расчёта по страховым взносам. По КС проверяют, что количество человек с начала года не должно быть меньше аналогичного показателя за предыдущий период. Если строка 015 заполнена, по соответствующей графе строки 02 значение облагаемых выплат должно быть больше нуля.

Кроме того, появились новые КС для проверки отражения в отчёте выплат иностранцам (строка 055).

По обновлённому КС при проверке отражения суммы облагаемых выплат нужно учитывать и выплаты обучающимся (приложение N 9).

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В связи с появлением в расчёте по взносам новой строки 045, в которой отражают сумму расходов по авторским заказам, издательским лицензионным договорам и затраты, связанные с правами на интеллектуальную деятельность, разработали и новое КС.

Каковы последствия расхождений в КС?

Если в ходе проверки контрольных соотношений налоговый орган выявил какие-либо противоречия, несоответствия между представленной налоговой отчетностью и иными сведениями, документами, контролёры вправе потребовать от налогоплательщика пояснения, истребовать документы, а также обязать внести соответствующие исправления в установленный срок.

Когда новые КС предстоит применить в первый раз?

Впервые подать расчёт по взносам на новом бланке потребуется за I квартал 2020 года — не позднее 30 апреля 2020 года. Вот тогда новые КС и пригодятся.