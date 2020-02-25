Неделя на форуме «Клерка» была бурной. Что обсуждали?

Пять самых обсуждаемых тем на форуме.

Тема недели — спор бухгалтера и кадровика. Вроде бы простейший вопрос про нумерацию кадровых приказов вызвал бурное обсуждение. И к единому мнению клерки так и не пришли.

Еще одна тема, привлекшая многих бухгалтеров — «Сдавать ли документы в архив». Стоит ли заморачиваться со сдачей документов фирме, которая почти не работала? И что будет, если не сдать?

Имеет ли право работодатель отказаться оплачивать электронный больничный лист и потребовать бумажный? Мнения по этому вопросу в теме «Сотрудник не приносит больничный лист» разделились.

Как известно, работающих пенсионеров лишают индексации пенсий. Поэтому они ищут пути обхода. Обсуждение в теме «Уволить директора на месяц».

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Как исправить СЗВ-СТАЖ, если отчет принят, но выявлена ошибка? Надо сдать специальную форму.

Несколько тем остались без ответа. Посмотрите список, может вы сможете помочь своим коллегам: