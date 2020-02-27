Семь новых законов, которые вводятся в марте 2020 года

Вот уже считанные дни остаются до наступления марта — значит, совсем скоро мы встретим долгожданную весну. А вместе с ней, по традиции, придут и новые законы.
Рассмотрим основные законодательные новеллы, которые ожидают нас в марте.
Вводятся новые правила взаимозаменяемости лекарствС 1 марта вступают в силу законодательные поправки, которые предусматривают порядок признания лекарственных средств взаимозаменяемыми.
На сайте Минздрава опубликуют реестр взаимозаменяемых лекарств, с которым можно будет ознакомиться в свободном доступе. При отсутствии оригинального препарата, врачи будут назначать его аналог.
До 2024 года разрешается ввоз из-за границы не зарегистрированных на территории РФ препаратов, которые содержат запрещенные вещества — при условии, что врачебная комиссия признала это лекарство жизненно необходимым для пациента.
Это позволит избежать печально известных прецедентов, когда возбуждали уголовное дело за то, что родитель заказал за рубежом незарегистрированное в России лекарство для своего ребенка-инвалида (Федеральный закон от 27.12.2019 N 475-ФЗ).
Старые автомобили будут проверять по-новомуС 1 марта вводится в действие новый ГОСТ Р «Транспортные средства раритетные и классические...».
Он распространяется на мотоциклы и легковые автомобили старше 30 лет, а также на грузовые машины старше 50 лет, если у автомобиля сохранены оригинальный двигатель, кузов и рама (при наличии).
Вводятся отдельные требования к безопасности таких раритетных автомобилей и методика их проверки для допуска к движению.
Исторически ценные автомобили будут оцениваться аккредитованными экспертами, по итогам проверки им будут присваивать статус «классического автомобиля».
Пока никаких запретов на использование старых автомобилей нет. Но в перспективе планируется утвердить для них отдельные правила техосмотра, регистрации и особые требования в Правилах дорожного движения.
Транспортной полиции выдадут спецсредстваСо 2 марта работникам системы транспортной безопасности разрешается применять спецсредства в отношении нарушителей общественного порядка — за исключением инвалидов, беременных женщин и малолетних (Федеральный закон от 02.12.2019 N 415-ФЗ).
Успешным адвокатам придется платить большеС 1 марта закон разрешает включать в соглашения на оказание юридических услуг пункт о том, что размер вознаграждения адвоката зависит от результата дела (т.н. «гонорар успеха»).
Но применяться это условие может только в отношении гражданско-правовых споров (Федеральный закон от 02.12.2019 N 400-ФЗ).
О блокировке банковской карты уведомятС 28 марта владельцу банковской карты обязаны незамедлительно сообщать, если действие карты было приостановлено или ее заблокировали.
При этом должны указать причину, по которой это произошло. Порядок уведомления должен быть предусмотрен в договоре на открытие счета (Федеральный закон от 27.12.2019 N 490-ФЗ).
Для самозанятых расширят привилегииТакже с 28 марта вступает в силу норма, которая позволяет самозанятым участвовать в госзакупках наравне с субъектами малого предпринимательства и пользоваться теми же привилегиями.
Под самозанятыми при этом понимаются граждане, которые выбрали спецрежим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.12.2019 N 474-ФЗ).
Новые правила взыскания долгов с гражданВступают в силу с 30 марта.
При обращении в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа для взыскания долга с ответчика-гражданина (физического лица), придется дополнительно указать один из т. н. идентификаторов должника.
Это может быть серия и номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН или номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Если в суд подает организация, для нее это требование обязательно (иначе заявление не примут).
А когда один гражданин подает в суд на другого гражданина, то в заявлении идентификатор не требуется: можно указать, если он известен, но заявление должны принять и без этого (Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ).
Это основные законодательные новеллы, которые ожидают нас в марте.