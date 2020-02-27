Семь новых законов, которые вводятся в марте 2020 года

Вот уже считанные дни остаются до наступления марта — значит, совсем скоро мы встретим долгожданную весну. А вместе с ней, по традиции, придут и новые законы.

Рассмотрим основные законодательные новеллы, которые ожидают нас в марте.

Вводятся новые правила взаимозаменяемости лекарств

С 1 марта вступают в силу законодательные поправки, которые предусматривают порядок признания лекарственных средств взаимозаменяемыми.

На сайте Минздрава опубликуют реестр взаимозаменяемых лекарств, с которым можно будет ознакомиться в свободном доступе. При отсутствии оригинального препарата, врачи будут назначать его аналог.

До 2024 года разрешается ввоз из-за границы не зарегистрированных на территории РФ препаратов, которые содержат запрещенные вещества — при условии, что врачебная комиссия признала это лекарство жизненно необходимым для пациента.

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Это позволит избежать печально известных прецедентов, когда возбуждали уголовное дело за то, что родитель заказал за рубежом незарегистрированное в России лекарство для своего ребенка-инвалида (Федеральный закон от 27.12.2019 N 475-ФЗ).

Старые автомобили будут проверять по-новому

С 1 марта вводится в действие новый ГОСТ Р «Транспортные средства раритетные и классические...».

Он распространяется на мотоциклы и легковые автомобили старше 30 лет, а также на грузовые машины старше 50 лет, если у автомобиля сохранены оригинальный двигатель, кузов и рама (при наличии).

Вводятся отдельные требования к безопасности таких раритетных автомобилей и методика их проверки для допуска к движению.

Исторически ценные автомобили будут оцениваться аккредитованными экспертами, по итогам проверки им будут присваивать статус «классического автомобиля».

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Пока никаких запретов на использование старых автомобилей нет. Но в перспективе планируется утвердить для них отдельные правила техосмотра, регистрации и особые требования в Правилах дорожного движения.

Транспортной полиции выдадут спецсредства

Со 2 марта работникам системы транспортной безопасности разрешается применять спецсредства в отношении нарушителей общественного порядка — за исключением инвалидов, беременных женщин и малолетних (Федеральный закон от 02.12.2019 N 415-ФЗ).

Успешным адвокатам придется платить больше

С 1 марта закон разрешает включать в соглашения на оказание юридических услуг пункт о том, что размер вознаграждения адвоката зависит от результата дела (т.н. «гонорар успеха»).

Но применяться это условие может только в отношении гражданско-правовых споров (Федеральный закон от 02.12.2019 N 400-ФЗ).

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О блокировке банковской карты уведомят

С 28 марта владельцу банковской карты обязаны незамедлительно сообщать, если действие карты было приостановлено или ее заблокировали.

При этом должны указать причину, по которой это произошло. Порядок уведомления должен быть предусмотрен в договоре на открытие счета (Федеральный закон от 27.12.2019 N 490-ФЗ).

Для самозанятых расширят привилегии

Также с 28 марта вступает в силу норма, которая позволяет самозанятым участвовать в госзакупках наравне с субъектами малого предпринимательства и пользоваться теми же привилегиями.

Под самозанятыми при этом понимаются граждане, которые выбрали спецрежим «Налог на профессиональный доход» (Федеральный закон от 27.12.2019 N 474-ФЗ).

Новые правила взыскания долгов с граждан

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Вступают в силу с 30 марта.

При обращении в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа для взыскания долга с ответчика-гражданина (физического лица), придется дополнительно указать один из т. н. идентификаторов должника.

Это может быть серия и номер паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН или номер свидетельства о регистрации транспортного средства. Если в суд подает организация, для нее это требование обязательно (иначе заявление не примут).

А когда один гражданин подает в суд на другого гражданина, то в заявлении идентификатор не требуется: можно указать, если он известен, но заявление должны принять и без этого (Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ).

Это основные законодательные новеллы, которые ожидают нас в марте.