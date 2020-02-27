Пять способов разоблачить финансового мошенника

Если ставка по вкладу вас больше не устраивает, есть альтернатива — фондовый рынок. И как раз здесь мошенники уже приготовили ловушки для ваших денег.

Инвестиции на фондовом рынке — это всегда риск.

И зачастую причина потерь кроется в недобросовестных брокерах или управляющих. Только в прошлом году регулятор выявил около 3 тыс. организаций с признаками финансовых пирамид. С учетом начавшегося в России бума частных инвестиций число таких нечистоплотных участников рынка, скорее всего, будет расти. Как правильно вести себя, чтобы не попасться в лапы мошенников?

Лицензия обману не помеха

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Инвестиционные и управляющие компании любят выставлять на своем сайте лицензии, которые они получили от регулятора. Найти лицензию на сайте крупной компании — тот еще квест, а вот нечестные финансисты обожают выставлять их напоказ. Даже если лицензия давно просрочена или вообще не имеет ценности (например, не дает права предлагать определенные финансовые услуги).

Если российская лицензия есть, но выдана давно и, скажем, еще ФСФР, это повод лишний раз заглянуть на сайт регулятора. Возможно, вас обманывают и документ уже недействителен. Кроме того, это может свидетельствовать о том, что компанию давно не проверяли.

Если компания на рынке недавно, это также повод для проверки: возможно, перед вами брокер, ранее уличенный в мошенничестве, просто сменивший название и прошедший процедуру перерегистрации. Если у компании нет вообще никаких лицензий, то, скорее всего, перед вами мошенники. Очень часто такие компании привлекают деньги под видом оказания консультационных (образовательных) услуг или услуг доверительного управления.

Не все рейтинги одинаково полезны

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Нечистые на руку финансисты любят хвастаться достижениями, выставляя напоказ все свои награды и рейтинги. Но часто профессиональные достижения мошенники просто выдумывают, а рейтинги давно просрочены и не несут никакой полезной информации. Если, скажем, последний рейтинг на сайте компании датирован 2015 годом, это повод задать вопросы менеджеру. Во-первых, что происходило с рейтингом компании после этого времени? Во-вторых, почему компания прекратила сотрудничество с рейтинговым агентством?

Лучше всего, если у компании есть один-два текущих рейтинга от крупных агентств. Не стоит лениться, лучше почитать, что пишут о ней независимые эксперты, как они оценивают финансовое состояние и устойчивость бизнеса компании.

Узнаю я их по именам

Мошенники очень часто выставляют на сайтах фотографии экспертов, аналитики и трейдеры комментируют в СМИ ситуацию на рынках. Это простой способ повысить доверие будущих клиентов. Логично: если аналитика или управляющего цитирует крупное деловое СМИ, значит, он профессионал. Журналисты не всегда проверяют, с кем имеют дело.

Поэтому лучше всего самому попытаться изучить биографию такого «эксперта», выяснить у клиентов компании, какой доход принесла его стратегия.

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Вполне может оказаться, что люди, фотографии которых вы видите на сайте компании, вообще никогда не работали в качестве профессиональных управляющих и аналитиков или «засветились» в компаниях с плохой репутацией. Может выйти и так, что все эти «звезды» и вовсе подделка, а их фото просто украдены с посторонних сайтов.

Договор дороже денег

Конечно, самое главное — это договор с компанией. Именно этот документ будет основным при обращении в суд или к регулятору. Поэтому прежде, чем его подписывать, внимательно изучите следующие пункты:

— с какой компанией заключается договор. Мошенники любят прикрываться российскими офисами, например, заключая договор об оказании консультационных услуг или услуг доверительного управления. В реальности деньги выводятся в офшорные структуры. В этом случае придется иметь дело с регулятором другой страны, обращения в ЦБ не помогут;

— срок возврата средств: велик ли он, имеет ли компания право увеличить срок и при каких обстоятельствах. Нелишним будет прописать, что при расторжении договора деньги должны возвращаться в полном объеме. Стоит предусмотреть возможность по требованию клиента перевести активы на счет другого брокера;

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— система внесения денег. Мошенники любят пользоваться электронными кошельками, не очень распространенными системами денежных переводов. Если вам дают возможность внести наличные в кассе, это сигнал опасности: брокеры и управляющие работают через банки. Поэтому стоит также поинтересоваться, в каком банке у компании открыты счета или, если речь о западном брокере, какой кастодиальный банк отвечает за сохранность денег клиентов и следит за соблюдением правил при операциях с деньгами клиентов.

Таинственный бенефициар

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Мошенники любят прятаться за ничего не говорящими фразами типа «мы часть крупной финансовой группы». В доказательство вам могут даже предъявить поддельный сайт какой-нибудь «западной компании», из которого по-прежнему не ясно, кто именно стоит за компанией. Если так, дело нечисто. Нормальному брокеру или управляющему нет смысла прятать своих бенефициаров, напротив, зачастую, если речь о крупном банке или известном человеке, это играет им на руку.

Что в итоге

Как правило, инвесторы начинают понимать, что перед ними мошенники, только когда сталкиваются с трудностями при выводе денег. Хотя, например, нарушение сроков отчетности (в доверительном управлении отчеты предоставляются по первому требованию клиента) или большие потери от операций («слив депозита») — повод насторожиться. Не стоит поддаваться уговорам менеджеров пополнить счет под предлогами вроде «чтобы компенсировать убытки» или «совершить высокодоходную операцию». Есть случаи, когда компании требуют от клиентов подписать соглашение о расторжении договора и переподписать договор на другую «дружественную структуру».

Компании под разными предлогами могут оттягивать срок выплаты, иногда даже угрожая, что в случае активных действий клиента (комментарии в соцсетях и на форумах, обращения к регулятору) откажутся от обязательств. Однако бояться этого не стоит. Более того, юристы рекомендуют тщательно протоколировать все заявления представителей компании, записывать угрозы и переговоры по телефону. Все это может послужить аргументом при обращении в полицию.

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И, как показывает практика, публичная огласка, жалобы в СРО и ЦБ, заявления в правоохранительные органы часто способствуют тому, что компания начинает договариваться. Например, вам предложат вернуть деньги при условии отказа от дальнейших претензий (часто с клиента берут подписку о неразглашении и т. п.). Если это не работает, то придется идти в суд и доказывать, что компания не выполнила условия договора.

В этом случае переписка с менеджерами, обращения в надзорные ведомства — все это аргументы в вашу пользу. Единственное, чего точно не стоит делать, — обращаться в специализированные фирмы, которые обещают вам вернуть деньги (в частности, с помощью системы чарджбэк): высока вероятность, что под личиной «грамотных юристов» скрывается еще одна нечистоплотная компания.

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В лучшем случае потеряете время, в худшем — вас «разведут» на оплату услуг с нулевым результатом.