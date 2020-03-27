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Акт о результатах инвентаризации: образец заполнения

Акт о результатах инвентаризации может применяться как на базе унифицированных форм, так и на основе бланка, разработанного фирмой самостоятельно. Рассмотрим особенности применения данного документа.

Для чего нужен акт по инвентаризации имущества (в том числе предлагаемого к списанию)?

Итоги инвентаризации (на основе сведений, отраженных в описях и сличительных ведомостях) могут быть закреплены в отдельном первичном документе, например в акте. Отметим, что актом иногда именуется документ, соответствующий по назначению описи, например:

  • акт инвентаризации отгруженных ТМЦ (форма ИНВ-4);
  • акт инвентаризации драгоценных камней и металлов (формы ИНВ-8, ИНВ-9);
  • акт инвентаризации денежных средств (форма ИНВ-15).
Акт может отражать:

  • установление недостачи, излишков по тем или иным объектам учета;
  • выполнение инвентаризационной комиссией действий, направленных на зачет (при пересортице), списание недостач (на виновное лицо, в прочие расходы);
  • обстоятельства выявления виновных лиц (при недостаче, пересортице).
В некоторых случаях акт дополняет инвентаризационные описи. Например, может составляться отдельный акт инвентаризации предлагаемого к списанию имущества. Как вариант, по форме ТОРГ-16 (применяется на торговых предприятиях).

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В бюджетных организациях используется форма 0504835 акта о результатах инвентаризации. Многие частные фирмы применяют ее прямые аналоги (либо ее без изменений, утвердив порядок применения формы в учетной политике).

Рассмотрим подробнее специфику заполнения универсальной формы 0504835, применяемой как бюджетными предприятиями, так и частными фирмами, и ознакомимся с образцом акта по результатам инвентаризации активов хозяйствующего субъекта.

Форма 0504835: особенности заполнения

В документе, о котором идет речь, отражаются:

1. Общие сведения об акте:

  • номер, дата составления;
  • дата утверждения руководителем.
2. Сведения об организации:

  • наименование;
  • код по ОКПО.
3. Сведения о сотрудниках организации, участвующих в инвентаризации:

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  • Ф. И. О. материально ответственного сотрудника;
  • Ф. И. О. и должности членов инвентаризационной комиссии.
4. Сведения о проведенной инвентаризации:

  • правоустанавливающий документ, на основании которого была проведена инвентаризация;
  • дата проведения инвентаризации;
  • наименование объекта инвентаризации;
  • реквизиты описей, сличительных ведомостей по объекту инвентаризации;
  • основные итоги инвентаризации.
В документе также приводится ссылка на ведомость расхождений (которая должна применяться бюджетными организациями).

Частная фирма вправе модифицировать указанную структуру акта любым способом.

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Документ, именуемый актом, по своему назначению может соответствовать инвентаризационной описи либо использоваться при подведении итогов инвентаризации на основании таких описей. В бюджетных организациях применяется форма акта 0504835 — именно для подведения итогов процедуры.

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