Акт о результатах инвентаризации: образец заполнения

Акт о результатах инвентаризации может применяться как на базе унифицированных форм, так и на основе бланка, разработанного фирмой самостоятельно. Рассмотрим особенности применения данного документа.

Для чего нужен акт по инвентаризации имущества (в том числе предлагаемого к списанию)?

Итоги инвентаризации (на основе сведений, отраженных в описях и сличительных ведомостях) могут быть закреплены в отдельном первичном документе, например в акте. Отметим, что актом иногда именуется документ, соответствующий по назначению описи, например:

акт инвентаризации отгруженных ТМЦ (форма ИНВ-4);

акт инвентаризации драгоценных камней и металлов (формы ИНВ-8, ИНВ-9);

акт инвентаризации денежных средств (форма ИНВ-15).

Акт может отражать:

установление недостачи, излишков по тем или иным объектам учета;

выполнение инвентаризационной комиссией действий, направленных на зачет (при пересортице), списание недостач (на виновное лицо, в прочие расходы);

обстоятельства выявления виновных лиц (при недостаче, пересортице).

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В некоторых случаях акт дополняет инвентаризационные описи. Например, может составляться отдельный акт инвентаризации предлагаемого к списанию имущества. Как вариант, по форме ТОРГ-16 (применяется на торговых предприятиях).

В бюджетных организациях используется форма 0504835 акта о результатах инвентаризации. Многие частные фирмы применяют ее прямые аналоги (либо ее без изменений, утвердив порядок применения формы в учетной политике).

Рассмотрим подробнее специфику заполнения универсальной формы 0504835, применяемой как бюджетными предприятиями, так и частными фирмами, и ознакомимся с образцом акта по результатам инвентаризации активов хозяйствующего субъекта.

Форма 0504835: особенности заполнения

В документе, о котором идет речь, отражаются:

1. Общие сведения об акте:

номер, дата составления;

дата утверждения руководителем.

2. Сведения об организации:

наименование;

код по ОКПО.

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3. Сведения о сотрудниках организации, участвующих в инвентаризации:

Ф. И. О. материально ответственного сотрудника;

Ф. И. О. и должности членов инвентаризационной комиссии.

4. Сведения о проведенной инвентаризации:

правоустанавливающий документ, на основании которого была проведена инвентаризация;

дата проведения инвентаризации;

наименование объекта инвентаризации;

реквизиты описей, сличительных ведомостей по объекту инвентаризации;

основные итоги инвентаризации.

В документе также приводится ссылка на ведомость расхождений (которая должна применяться бюджетными организациями).

Частная фирма вправе модифицировать указанную структуру акта любым способом.

Документ, именуемый актом, по своему назначению может соответствовать инвентаризационной описи либо использоваться при подведении итогов инвентаризации на основании таких описей. В бюджетных организациях применяется форма акта 0504835 — именно для подведения итогов процедуры.