Клерк.Ру

Новые правила хранения документов с февраля 2020 года

С 18 февраля 2020 действует приказ Росархива от 20.12.2019 № 236, который утвердил Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения.

Среди них он установил новые сроки хранения документов, касающихся обеспечения режима безопасности организации, гражданской обороны, и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

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Чем руководствоваться

Обязательные сроки хранения документов, касающихся обеспечение режима безопасности организации, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, с 18.02.2020 регламентирует п. 11 раздела II упомянутого приказа Росархива. Они представлены ниже в таблицах и включают 2 группы документов:

  • об организации охраны и пропускного режима;
  • об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, организация гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций

Поясним, что в представленных ниже таблицах срок хранения с отметкой «ЭПК» означает, что документ после истечения установленного срока хранения можно взять на постоянное хранение.

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Документы об организации охраны и пропускного режима

ВИД ДОКУМЕНТА

СРОК ХРАНЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Договоры на оказание охранных услуг

5 лет (1)

(1) После истечения срока действия договора; после прекращения обязательств по договору

Схемы дислокации постов охраны

1 год (1)

(1) После замены новыми

Карточки, акты учета наличия, движения и состояния оружия, патронов и специальных средств

10 лет (1)

(1) При условии проведения проверки

Переписка об оформлении разрешений на право хранения и ношения оружия

5 лет

Акты аттестации режимных помещений, средств электронно-вычислительной техники, используемой в этих помещениях

5 лет (1)

(1) После переаттестации или окончания эксплуатации помещения

Журналы приема (сдачи) под охрану режимных помещений, спецхранилищ, сейфов (металлических шкафов) и ключей от них

5 лет

Книги, журналы учета опечатывания помещений, приема-сдачи дежурств и ключей

1 год

Документы (протоколы, акты, справки, сведения, докладные, служебные записки, переписка) о расследовании чрезвычайных происшествий при охране зданий, перевозке ценностей

5 лет ЭПК

Документы (акты, докладные, служебные записки, заявки, списки, переписка) о выдаче, утрате удостоверений, пропусков, идентификационных карт

1 год

Книги регистрации (учета выдачи) удостоверений, пропусков, идентификационных карт

3 года

Приемные акты на бланки удостоверений, пропусков, идентификационных карт, расходные акты уничтожения удостоверений, пропусков, корешков к ним

1 год

Разовые пропуска, корешки пропусков в служебные здания и на вынос материальных ценностей

1 год

Документы (заявки, переписка) о допуске в служебные помещения в нерабочее время и выходные дни

1 год

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Документы об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, организация гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций

ВИД ДОКУМЕНТА

СРОК ХРАНЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Планы повышения защищенности критически важных объектов

5 лет (1)

(1) После замены новыми

Паспорта безопасности объектов (территорий) с массовым пребыванием людей

5 лет (1)

(1) После актуализации паспорта безопасности

Паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса

25 лет (1)

(1) После актуализации паспорта безопасности

Паспорта безопасности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации

5 лет (1)

(1) После актуализации паспорта безопасности

Документы (протоколы, планы, отчеты, информации, справки, акты, переписка) о повышении антитеррористической защищенности организации

5 лет ЭПК

Журналы инструктажа по антитеррористической защищенности и гражданской обороне

3 года

Положения, инструкции, порядки руководителя объектового звена Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

3 года (1)

(1) После замены новыми

Документы (планы, сведения, протоколы, докладные записки, акты, переписка) о деятельности объектового звена Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

1 год

Документы (планы, акты, отчеты, справки, списки, переписка) об организации работы по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

5 лет

Планы подготовки и приведения в готовность нештатных формирований гражданской обороны

5 лет (1)

(1) После замены новыми

Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

5 лет (1)

(1) После замены новыми

Переписка о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций

5 лет

Планы и схемы оповещения граждан по сигналам оповещения гражданской обороны, при получении информации о чрезвычайной ситуации

До замены новыми

Планы-схемы эвакуации из здания при чрезвычайных ситуациях

До замены новыми

Списки эвакуируемых работников и членов их семей

1 год (1)

(1) После замены новыми

Журнал вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

3 года

Журналы учета занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

3 года

Книги учета имущества гражданской обороны

5 лет

Документы (планы, отчеты, инструкции, докладные, служебные записки, акты, справки, переписка) об обеспечении противопожарного, внутриобъектового, пропускного режимов организации

5 лет

Документы (акты, заключения, переписка) о пожарах

5 лет (1)

(1) С человеческими жертвами, при уничтожении документов в результате пожара — Постоянно

Журналы учета инструктажей по пожарной безопасности

3 года

Списки противопожарного оборудования и инвентаря

5 лет (1)

(1) После замены новыми

Переписка о приобретении противопожарного оборудования и инвентаря

3 года

Планы и схемы оповещения граждан, пребывающих в запасе, при объявлении мобилизации

До замены новыми

 

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