Новые правила хранения документов с февраля 2020 года

С 18 февраля 2020 действует приказ Росархива от 20.12.2019 № 236, который утвердил Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения.

Среди них он установил новые сроки хранения документов, касающихся обеспечения режима безопасности организации, гражданской обороны, и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС).

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Чем руководствоваться

Обязательные сроки хранения документов, касающихся обеспечение режима безопасности организации, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, с 18.02.2020 регламентирует п. 11 раздела II упомянутого приказа Росархива. Они представлены ниже в таблицах и включают 2 группы документов:

об организации охраны и пропускного режима;

об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, организация гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций

Поясним, что в представленных ниже таблицах срок хранения с отметкой «ЭПК» означает, что документ после истечения установленного срока хранения можно взять на постоянное хранение.

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Документы об организации охраны и пропускного режима

ВИД ДОКУМЕНТА СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ Договоры на оказание охранных услуг 5 лет (1) (1) После истечения срока действия договора; после прекращения обязательств по договору Схемы дислокации постов охраны 1 год (1) (1) После замены новыми Карточки, акты учета наличия, движения и состояния оружия, патронов и специальных средств 10 лет (1) (1) При условии проведения проверки Переписка об оформлении разрешений на право хранения и ношения оружия 5 лет — Акты аттестации режимных помещений, средств электронно-вычислительной техники, используемой в этих помещениях 5 лет (1) (1) После переаттестации или окончания эксплуатации помещения Журналы приема (сдачи) под охрану режимных помещений, спецхранилищ, сейфов (металлических шкафов) и ключей от них 5 лет — Книги, журналы учета опечатывания помещений, приема-сдачи дежурств и ключей 1 год — Документы (протоколы, акты, справки, сведения, докладные, служебные записки, переписка) о расследовании чрезвычайных происшествий при охране зданий, перевозке ценностей 5 лет ЭПК — Документы (акты, докладные, служебные записки, заявки, списки, переписка) о выдаче, утрате удостоверений, пропусков, идентификационных карт 1 год — Книги регистрации (учета выдачи) удостоверений, пропусков, идентификационных карт 3 года — Приемные акты на бланки удостоверений, пропусков, идентификационных карт, расходные акты уничтожения удостоверений, пропусков, корешков к ним 1 год — Разовые пропуска, корешки пропусков в служебные здания и на вынос материальных ценностей 1 год — Документы (заявки, переписка) о допуске в служебные помещения в нерабочее время и выходные дни 1 год —

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Документы об антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, организация гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций

ВИД ДОКУМЕНТА СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ Планы повышения защищенности критически важных объектов 5 лет (1) (1) После замены новыми Паспорта безопасности объектов (территорий) с массовым пребыванием людей 5 лет (1) (1) После актуализации паспорта безопасности Паспорта безопасности объектов топливно-энергетического комплекса 25 лет (1) (1) После актуализации паспорта безопасности Паспорта безопасности объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации 5 лет (1) (1) После актуализации паспорта безопасности Документы (протоколы, планы, отчеты, информации, справки, акты, переписка) о повышении антитеррористической защищенности организации 5 лет ЭПК — Журналы инструктажа по антитеррористической защищенности и гражданской обороне 3 года — Положения, инструкции, порядки руководителя объектового звена Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 3 года (1) (1) После замены новыми Документы (планы, сведения, протоколы, докладные записки, акты, переписка) о деятельности объектового звена Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 1 год — Документы (планы, акты, отчеты, справки, списки, переписка) об организации работы по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 5 лет — Планы подготовки и приведения в готовность нештатных формирований гражданской обороны 5 лет (1) (1) После замены новыми Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 5 лет (1) (1) После замены новыми Переписка о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций 5 лет — Планы и схемы оповещения граждан по сигналам оповещения гражданской обороны, при получении информации о чрезвычайной ситуации До замены новыми — Планы-схемы эвакуации из здания при чрезвычайных ситуациях До замены новыми — Списки эвакуируемых работников и членов их семей 1 год (1) (1) После замены новыми Журнал вводного инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 3 года — Журналы учета занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 3 года — Книги учета имущества гражданской обороны 5 лет — Документы (планы, отчеты, инструкции, докладные, служебные записки, акты, справки, переписка) об обеспечении противопожарного, внутриобъектового, пропускного режимов организации 5 лет — Документы (акты, заключения, переписка) о пожарах 5 лет (1) (1) С человеческими жертвами, при уничтожении документов в результате пожара — Постоянно Журналы учета инструктажей по пожарной безопасности 3 года — Списки противопожарного оборудования и инвентаря 5 лет (1) (1) После замены новыми Переписка о приобретении противопожарного оборудования и инвентаря 3 года — Планы и схемы оповещения граждан, пребывающих в запасе, при объявлении мобилизации До замены новыми —