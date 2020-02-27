Госрегистрация юрлиц. Почему откажут в 2020-м

Несмотря на то, что изменения в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», вступающие в силу с 01.01.2020 внесены не были, с указанной даты возникли практические сложности при государственной регистрации юридических лиц и внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

1. Требование к нотариальному удостоверению Решение единственного участника хозяйственного общества

На основании п. 2 ст. 7 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

В статье 39 указанного Федерального закона в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 указанного Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

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Согласно п. 3 ст. 17 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 67-ФЗ, в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 360-ФЗ) факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом, остальные решения в обществе, состоящем из одного участника по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

Таким образом, из смысла данной нормы следует, что в обществе, состоящем из одного участника, общие собрания не проводятся, а вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, решаются одним участником, круг решений требующих нотариального удостоверения определен императивным образом.

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Поскольку требование о нотариальном удостоверении, установленное подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, относится к оформлению решения общего собрания, на решение единственного участника оно не распространяется.

Одним из обязательных документов для регистрации является решение о государственной регистрации (внесении изменений), являющееся в соответствии с федеральным законом основанием для государственной регистрации.

В соответствии с п. 3 «Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) требование о нотариальном удостоверении, установленное подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, распространяется и на решение единственного участника, поскольку подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ направлен на то, чтобы исключить фальсификацию решения, принимаемого высшим органом управления общества, и действие указанной нормы в равной мере распространяется и на решение единственного участника общества, которое также подвержено риску фальсификации (Определением ВС РФ от 30.12.2019 № 306-ЭС19-25147 по делу № А72-7041/2018 разъяснено, что положения Обзора судебной практики подлежат применению после 25.12.2019, а позиция ВС РФ, указанная в Обзоре от 25.12.2019 уже нашла отражение в материалах судебной практики, в частности, в Постановлении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2020 № 19АП-7042/2019 по делу № А08-941/2019).

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При этом заслуживает внимание тот факт, что немногим ранее в п. 1.3. Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 4 (2016) судами был сделан иной вывод, что «требование регистрирующего органа о необходимости нотариального удостоверения решения единственного участника необоснованно».

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Регистрирующие органы, следующим образом обосновывают принимаемые решения об отказе в государственной регистрации в связи с отсутствием решения единственного участника, удостоверенного нотариально: «Согласно подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии подтверждаются путем нотариального удостоверения если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятых единогласно. Кроме того, закон не содержит исключения в отношении решений единственного участника в части требования о нотариальном удостоверении, установленного подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ. Однако представленное решение единственного участника не соответствует вышеуказанным нормам, поскольку подпись единственного участника в представленном решении не засвидетельствована нотариально. На основании п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подп. «г» несоблюдение нотариальной формы представляемых документов налоговым органом принято решение об отказе в государственной регистрации».

Несмотря на то, что как следует из п. 1.6. Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 2 (2018) обязанность представить документ, не указанный в законе не может вытекать из толкования постановления Пленума ВАС РФ, с 25.12.2019 Решения единственного участника хозяйственного общества подлежат нотариальному удостоверению, однако иной (альтернативный) способ удостоверения может быть предусмотрен в Уставе либо в решении общего собрания участников такого общества, принятым участниками общества единогласно (абз. 3 п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ», подп. 1-3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

2. Требования к юридическому адресу хозяйственного общества, располагающемуся в жилом помещении

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В соответствии с п. 3 ст. 54 ГК РФ в ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

Адрес юридического лица определяется местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего и исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ), и может отличаться от адреса, по которому осуществляется непосредственная деятельность юридического лица, в том числе хозяйственная (производственный цех, торговая точка и т.п.), регистрирующий орган не вправе отказывать в государственной регистрации на основании того, что помещение или здание, адрес которого указан для целей осуществления связи с юридическим лицом, непригодно для осуществления деятельности юридического лица в целом либо вида деятельности, который указан в документах, представленных для государственной регистрации (п. 4 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица»).

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Пунктом 6 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен особый порядок регистрации сведений, касающихся изменения места нахождения юридического лица.

С документами, предусмотренными подп. 1 и 2 названной статьи, представляются документы, подтверждающие наличие у юридического лица или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо участника общества с ограниченной ответственностью, владеющего не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества, права пользования в отношении объекта недвижимости или его части, расположенных по новому адресу юридического лица.

При этом в абз. 5 п. 6 ст. 17 Закона о государственной регистрации и в Письме Федеральной налоговой службы России от 11.01.2016 № ГД-4-14/52 «О некоторых вопросах, связанных с применением Федеральных законов от 30.03.2015 № 67-ФЗ, от 29.06.2015 № 209-ФЗ и от 29.12.2015 № 391-ФЗ» указано, что положения настоящего пункта (пункта 6) не распространяются на случаи изменения места нахождения юридического лица, если новым адресом юридического лица будет являться адрес места жительства участника общества с ограниченной ответственностью, владеющего не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества с ограниченной ответственностью, либо адрес места жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

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Однако в ст. 17 ЖК РФ, п. 3 ст. 288 ГК РФ в части использования жилого помещения установлены следующие ограничения:

не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях мессионерской деятельности.

Обществом были поданы документы на смену юридического адреса, находящегося по адресу места регистрации учредителя в одном субъекте на адрес места регистрации генерального директора в другом, при этом среди видов экономической деятельности, осуществляемые Обществом, в частности, являлись: 1) производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.2), 2) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4), 3) деятельность по складированию и хранению (ОКВЭД 52.10).

Решением налогового органа в государственной регистрации было отказано по следующим основаниям «осуществление вида экономической деятельности, указанных в сведениях ЕГРЮЛ, невозможно в жилом помещении. Законом установлены пределы осуществления права собственности на жилое помещение, которые заключаются в обязанности собственника использовать жилое помещение по назначению, т.е. для проживания в нем граждан, соблюдать права и законные интересы соседей, а использование жилого помещения для осуществления для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности допускается с соблюдением положений, установленных п.п. 2,3 ст. 17 ЖК РФ, п. 3 ст. 288 ГК РФ. Таким образом, установленные обстоятельства свидетельствуют о недостоверности сведений об адресе местонахождения. На основании п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подп. «ч» предоставление документов, содержащих недостоверные сведения».

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В настоящее время официальные разъяснения налогового органа о видах экономической деятельности, которые возможно осуществлять в случае регистрации юридического адреса Общества по адресу места регистрации учредителя, владеющего не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов и/или единоличного исполнительного органа отсутствуют, несмотря на это любое заинтересованное лицо вправе обратиться в налоговый орган в порядке ст. 21 НК РФ за получением соответствующих разъяснений.

Тем не менее, в случае, если заявитель не согласен с решением регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации, оно может быть обжаловано в порядке главы VIII.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в административном, а затем и в судебном порядке.