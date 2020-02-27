Заработная плата-2020: учет, пособия, налоги. Практические примеры в «1С:Зарплата и управление персоналом»

Консалтинговый семинар для бухгалтеров по теме «Годовая отчетность» пригодится тем, кто считает зарплату и работает с кадрами. Разберем ключевые изменения и основную отчетность, в том числе на практических примерах в «1С».

Программа семинара:

Актуальные вопросы оплаты труда в 2020 году: оплата отпуска, оплата за работу в выходные и праздничные дни, применение МРОТ, выплата заработка за первую половину месяца, удержания из заработной платы. Расчеты с получателями доходов по гражданско-правовым договорам.

Больничные и пособия, выплаты гражданам, имеющим детей, и другие социальные выплаты в 2020 году.

Страховые взносы и отчетность в государственные внебюджетные фонды в 2020 году. Пенсионная реформа.

НДФЛ: исчисление, уплата в 2020 году. Новые выплаты, не подлежащие обложению налогом. Изменения правил предоставления социальных налоговых вычетов. Порядок заполнения форм отчетности по НДФЛ.

Практические примеры в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (ред. 3).

г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99

26 марта. с 10:00

«ГЭНДАЛЬФ». Для формы заявок mir@gendalf.ru

Стоимость: 2500 руб./чел.

Скидки:

1. При участии от организации от двух и более человек — 2250 руб./чел

2. При оплате до 19 марта — 2250 руб./чел.

3. Для клиентов, оформивших договор сопровождения «1С» в «ГЭНДАЛЬФ»

4. Для пользователей «Клерк» — 5% (скидки не суммируются)

Компания «ГЭНДАЛЬФ» — официальный партнер «1С», помогает бухгалтерам вести учет и сдавать отчетность с 1993 года. На постоянном сопровождении у компании более 3000 клиентов. Постоянный организатор вебинаров и семинаров, посвященных работе в «1С», изменениям в законодательстве, а также организации документооборота.

Изменения в НДФЛ в 2020 году

Важнейшей поправкой в части НДФЛ, несомненно, стало перенесение сроков сдачи отчетности. Так, с 1 января 2020 г. новый срок сдачи годовых расчетов 6-НДФЛ и справок 2-НДФЛ перенесен на 1 марта (пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Сроки сдачи расчета 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие и девять месяцев остались прежними. Также важно учесть, что с 2020 г. электронный расчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ должны будут сдавать организации с численностью 10 человек и более (п. 2 ст. 230 НК).

Следующей поправкой стала отмена с 1 января 2020 г. сдачи индивидуальными предпринимателями декларации 4-НДФЛ о своем предполагаемом доходе. Теперь, согласно п. 7 ст. 1 Закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ ИП будут самостоятельно рассчитывать авансы по итогам квартала, полугодия и девяти месяцев. Сроки уплаты — до 25 апреля, 25 июля и 25 октября, соответственно.

Для налоговых агентов по НДФЛ также внесены изменения с 1 января 2020 г. Теперь платить НДФЛ за свой счет налоговый агент вправе в случае, если налог доначислен при проверке. НДФЛ, который налоговый агент перечислил за гражданина после доначислений по результатам налоговой проверки, не считается доходом гражданина (пп. «в» п. 16 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). До 2020 г. налоговые агенты такого права не имели.

Изменения в страховых взносах

Важнейшим изменением, касающимся страховых взносов, стало изменение формы Расчета по страховым взносам. Согласно приказу ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470 новая форма должна применяться начиная с отчетности за I квартал 2020 г.

В обновленной форме расчета на титульном листе добавлены поля с информацией об обособленном подразделении, которое лишили полномочий (закрыли), также был исключен лист со сведениями о физлице без статуса ИП. В форму законодатели добавили приложение № 1.1 к разделу 1, которое заменило подраздел 1.4, а в приложение 2 включен код тарифа плательщика.

Помимо этого, в разделе 1 теперь введено поле для указания кода типа плательщика и исключены строки, в которых указывались итоговые суммы страховых взносов к уплате за отчетный период.

В подразделах 1.1 и 1.2 добавлены отдельные строки про вычет по авторским договорам, а в подразделе 1.3.2 не нужно указывать основания заполнения расчета. Новым стало приложение 7 для расчета условий применения пониженного тарифа организациями-аниматорами. Важные поправки коснулись раздела 3 — теперь бухгалтерам не нужно указывать номер корректировки, расчетный период, календарный год, номер и дату, признак застрахованного лица в системе. Но вместо этого появилась строка для указания признака аннулирования сведений о застрахованном лице.

Также с 1 января 2020 г. обязанность сдачи расчета по страховым взносам в электронном виде коснулась еще большего числа организаций. Так, если численность работников за расчетный или отчетный период превышает 10 человек — организации необходимо отчитаться в электронном виде (п. 85 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). Ранее электронные расчеты были обязательны при среднесписочной численности работников больше 25 человек.

Изменения МРОТ

МРОТ в 2020 г. повысят до 12 130 руб. согласно приказу Минтруда России от 09.08.2019 № 561н. Из МРОТа исключат компенсационные выплаты (сейчас по ТК РФ в МРОТ входят все начисления в пользу работника, в том числе компенсации).