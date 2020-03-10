Медосмотры работников будут проводить по-новому

Минздрав России выпустил Приказ от 13.12.2019 № 1032н. Теперь работодатели будут получать больше информации о вашем здоровье.

В чём суть документа?

Поправками внесены изменения в порядок проведения обязательных медицинских осмотров работников при поступлении на работу и работе с вредными условиями труда. В частности, уточнён порядок выявления заболеваний, препятствующих продолжению работы, связанной с воздействием вредных или опасных производственных факторов.

Изменены содержание заключения о медосмотре и количество его экземпляров, скорректирован порядок направления работников в центр профпатологии.

Какую дополнительную информацию будут использовать при проведении осмотров?

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Введена возможность учёта при проведении предварительного или периодического медосмотра документально подтверждённых результатов ранее проведённых (не позднее 1 года):

— предварительного или периодического осмотра,

— диспансеризации,

— иных медицинских осмотров.

Кроме того, медцентры могут — в целях уточнения диагноза приступающего к работе — запросить интересующие сведения о здоровье осматриваемого у поликлиники по его месту жительства или прикрепления.

Как будут обследовать?

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Поправками существенно расширен перечень действий при проведении предварительных и периодических осмотров. Теперь подобные мероприятия в том числе должны включать: анкетирование работников, расчёт индекса массы тела, измерение артериального давления, определение уровня холестерина в крови, исследование уровня глюкозы в крови, определение сердечно-сосудистого риска, измерение внутриглазного давления при прохождении медосмотра, начиная с 40 лет.

Будут ли составлять паспорт здоровья?

Нет, обязательное оформление паспортов здоровья отменено (ранее их выдавали на руки работникам). Теперь работнику выдаётся на руки выписка из медицинской карты, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации по профилактике и по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации. Копия выписки с согласия работника направляется в поликлинику по месту прикрепления.

Что поменялось в отношении медзаключения?

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Теперь работодатели будут получать больше информации о результатах предварительного или периодического медосмотра. В заключении теперь указывается не просто факт выявления медпротивопоказания, но перечисляются вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания, и озвучивается группа здоровья работника.

Заключение по результатам предварительного осмотра теперь оформляется в четырёх экземплярах (вместо двух), по результатам периодического осмотра — в пяти экземплярах. Так, один экземпляр акта по результатам предварительного осмотра остаётся в медцентре, другие передаются: обследуемому, работодателю, поликлинике.

Заключения выдаются не сразу после завершения осмотра, как это было ранее, а не позднее 5 рабочих дней.

Какие действия предусмотрены при обнаружении противопоказаний?

Если медосмотр обнаружил у работника противопоказания к выполнению отдельных видов работ, работник направляется для проведения экспертизы профессиональной пригодности.

Кроме того, работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального заболевания, должны будут направляться в центры профпатологии в течение 1 месяца с момента подозрения на связь заболевания с профессией.

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Как часто потребуется отправлять работника в центр профпаталогии?

Периодичность проведения обязательных медицинских осмотров в центре профпатологии для работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда (подклассы 3.1 — 3.4, класс 4), составляет один раз в 5 лет. Такая же периодичность проведения обязательных периодических медицинских осмотров в центрах профпатологии установлена для работников, имеющих стойкие последствия несчастных случаев на производстве.

Что ещё поменялось?

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Введена возможность проведения обязательных периодических осмотров работников, имеющих общий трудовой стаж работы 5 лет и более, при расположении объекта проведения работ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии, в т. ч. с использованием мобильных медицинских комплексов.

Разрешено предоставление информации (с согласия обследуемого) о результатах обследования в ФСС России по письменному запросу.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ вступил в силу 7 января 2020 года, за исключением отдельного положения, вступающего в силу с 1 июля 2020 года. Данная норма касается проведения осмотра в центре профпатологии.