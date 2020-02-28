У предприятий обычно нет права владения, пользования и распоряжения своими акциями. Но иногда они заключают договоры на поиск покупателей акций для своих учредителей. Рассмотрим, какие риски возникают при этом и как в этом случае минимизировать налоги.

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от его имени и за его счет. Но, как правило, у предприятий нет права владения, пользования и распоряжения своими акциями. Данные права принадлежат акционерам. Поэтому у предприятий нет права заключать агентский договор на юридические действия со своими акциями.

Из этого можно сделать вывод, что предприятие может заключить лишь договор на оказание услуг по поиску покупателей акций. При этом следует отметить, что стоимость данного договора предприятие не сможет включить в себестоимость или во внереализационные расходы в целях налога на прибыль. Данный договор заключен в интересах акционеров, и они по данному договору получат доход в натуральной форме, который подлежит налогообложению НДФЛ.

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НДФЛ с доходов в натуральной форме

Порядок определения налоговой базы с доходов в натуральной форме регламентируется положениями ст. 211 НК РФ. Согласно п. 1 ст. 211 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода от организаций и ИП в натуральной форме в виде товаров, работ, услуг, иного имущества налоговая база определяется как их стоимость, исчисленная исходя из рыночных цен.

При этом цены определяются в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ. На основании п. 1 ст. 105.3 НК РФ рыночными считаются те цены на товары (работы, услуги), которые применяются в сделках между сторонами, не являющимися взаимозависимыми. Ставка НДФЛ в данном случае будет 13%.

Для того чтобы избежать данной ситуации (излишняя налоговая нагрузка), в предмете договора лучше указать поиск инвесторов для предприятия. Рассмотрим варианты, если в качестве заказчика услуг по поиску покупателей акций будет указано физическое лицо — акционер предприятия, а исполнителем — другое физическое лицо. В этом случае имеется два варианта налоговых последствий в зависимости от определения его статуса.

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Заказчик зарегистрирован в качестве ИП

ИП на дату выплаты физическому лицу вознаграждения обязан исчислить сумму НДФЛ (п. 3 ст. 226, подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, п. 1 Письма Минфина России от 21.07.2017 № 03-04-06/46733), удержать из выплачиваемого налогоплательщику дохода сумму исчисленного налога (п. 4 ст. 226 НК РФ), а также перечислить удержанную сумму налога в бюджет не позднее рабочего дня, следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ).

ИП, являющийся заказчиком услуг, заключившим гражданско-правовой договор на оказание услуг с физическим лицом (исполнителем), и производящий выплату ему вознаграждения по данному договору, является плательщиком страховых взносов с суммы такого вознаграждения, что прямо следует из положений подп. 1 п. 1 ст. 419 и подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, дополнительно смотрите письма Минфина России от 21.07.2017 № 03-04-06/46733 (п. 2), от 15.02.2018 № 03-15-05/9504 (п. 1), от 04.09.2017 № 03-15-05/56580.

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Таким образом, с выплачиваемого исполнителю вознаграждения за оказанную услугу ИП должен исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ по ставке 13% как налоговый агент. Также на сумму вознаграждения необходимо начислить страховые взносы.

Заказчик выступает как физическое лицо

К числу плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, относятся в том числе физические лица, не являющиеся ИП.

Объектом обложения страховыми взносами для указанных плательщиков признаются, в частности, вознаграждения по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, в пользу физических лиц.

Таким образом, физическое лицо (заказчик), заключившее договор на оказание услуг с другим физическим лицом (исполнителем) и производящее выплату ему вознаграждения по данному договору, является плательщиком страховых взносов с суммы такого вознаграждения.

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Что касается НДФЛ, исполнитель, исходя из сумм вознаграждений, полученных от физического лица — заказчика на основе заключенного договора гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в бюджет (Письмо Минфина России от 15.02.2018 № 03-15-05/9504).

Таким образом, с выплачиваемого исполнителю вознаграждения за оказанную услугу физическое лицо не должно исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ, но на сумму вознаграждения необходимо начислить страховые взносы.

Риски, связанные с расчетами

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Основной риск того, что с акционерами предприятия могут не рассчитаться, связан с договором купли-продажи акций между акционерами и покупателями акций. Рассмотрим, как можно избежать риска того, что акционеры не получат в полном объеме вознаграждения за акции.

В практике заключения гражданских договоров имеется несколько вариантов оформления в договоре порядка расчетов между покупателем и исполнителем:

аккредитив;

депозит (банковская ячейка);

нотариус и пр.

Предлагаю выбрать аккредитив, как самый безопасный способ расчетов.

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Пунктом 1 статьи 867 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, обязуется перед получателем средств произвести платежи или акцептовать и оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо совершить иные действия по исполнению аккредитива по представлении получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в соответствии с условиями аккредитива.

Кроме того, согласно пункту 6.1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» при расчетах по аккредитиву банк, действующий по распоряжению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указаниями (банк-эмитент), обязуется осуществить перевод денежных средств получателю при условии представления им документов, предусмотренных аккредитивом и подтверждающих выполнение иных его условий (исполнение аккредитива), либо предоставляет полномочие другому банку (исполняющему банку) на исполнение аккредитива. В качестве исполняющего банка может выступать банк-эмитент, банк получателя средств или иной банк. Банк-эмитент вправе открыть аккредитив от своего имени и за свой счет. В этом случае банк-эмитент является плательщиком.

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Аккредитив как способ расчета заключается в том, что покупатель акций предварительно заключает с банком договор, на основании которого на расчетный счет вносится сумма, равная стоимости приобретаемых акций. При предъявлении продавцом акций в банк соответствующих документов, как правило, свидетельствующих о переходе права собственности на акции к покупателю, банк перечисляет ему полагающуюся сумму (п. 1 ст. 867 ГК РФ).

Аккредитивы бывают (п. 1 ст. 868, п. 1, 4 ст. 869 ГК РФ):

безотзывными, когда банк не может изменить или отменить обязательство по выплате указанной в аккредитиве суммы без согласия получателя средств. Для продавца предпочтительнее открытие именно безотзывного аккредитива. Аккредитив является безотзывным, если в его тексте не предусмотрено иное;

отзывными, не содержащими безоговорочное обязательство банка в отношении продавца, которые могут быть отменены или изменены без предварительного уведомления получателя средств.

Таким образом, банк в этом случае выступает гарантом надежности сделки.