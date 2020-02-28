В 2020 году применяется новая редакция ПБУ 18/02. Как все настроить в 1С

Внесенные в ПБУ 18/02 изменения во многом соответствуют МСФО 12 «Налоги на прибыль» и рекомендациям БМЦ. В связи с указанными изменениями в отчете о финансовых результатах уточнены состав и наименование показателей, раскрывающих величину налога на прибыль. Организации вправе применить новые правила в отчетности за 2019 г., закрепив свое решение в учетной политике.

Что изменилось в стандарте

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В 2020 г. ПБУ 18/02 позволяет пояснить инвестору (собственнику), как начисленный по результатам текущего периода налог повлияет на будущие периоды. Такое влияние вызвано тем, что из-за особенностей налогового законодательства доля налога в прибыли может существенно варьироваться из года в год и часто зависит от того, как налог был уплачен в предыдущие периоды. Поэтому основным «клиентом», которого интересует информация, полученная с помощью ПБУ 18/02, теперь будет не контролирующий орган, а собственник или инвестор. При этом Минфин сократил возможность использования ПБУ 18/02 в роли «помощника» для расчета налога.

Главная цель стандарта ПБУ 18/02 — определить порядок учета налогов на прибыль. Этот стандарт помогает организации учитывать последствия:

будущего возмещения стоимости активов, которые признаны в отчете о финансовом положении организации;

событий текущего периода, признанных в финансовой отчетности организации (IAS 12 «Налоги на прибыль», Минфин, приказ от 28.12.2015 № 217н).

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Налог на прибыль рассчитывается в соответствии с нормами налогового законодательства (согласно НК РФ), а не бухгалтерского. С точки зрения ПБУ 18/02, рассчитанная сумма налога — исходные данные, свершившийся факт. Однако с его помощью можно показать инвесторам последствия уплаты налога. Инвесторы ожидают определенную прибыль от предприятия с учетом налога. Если откладывать налог, то его сумма в последующих периодах для инвестора может стать сюрпризом.

Пример Предприятие приобрело оборудование в 2020 году. В течение трех лет с помощью этого оборудования предприятие рассчитывает получить доход. Прибыль предприятия за эти три года будет доход за вычетом стоимости оборудования, амортизированной на три года. При этом согласно НК РФ срок амортизации может быть 10 лет. В таком случае в первый год деятельности налогооблагаемая прибыль будет существенно больше заработанной и налог с нее «съест» большую часть этой прибыли. Инвестор может решить, что и через три года на налоги будет уходить половина прибыли. Однако за счет амортизации налогооблагаемая прибыль будет меньше и налогов придется платить меньше — о чем стоит заранее знать инвестору. В ПБУ 18/02 есть инструменты, чтобы показать такие ситуации.

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Сумму налога на прибыль, уплаченного в текущем году, можно условно разделить на части, относящиеся к отчетному году и к будущим годам. Отложенный налог на прибыль — это сумма, которая оказывает влияние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах (п. 9 ПБУ 18/02).

Отложенный налоговый актив (ОНА) отражает вероятность заплатить меньшую долю налога в будущем аналогично тому, как дебиторская задолженность отражает надежду вернуть долг в будущем (п. 14 ПБУ 18/02). Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете

на отдельном синтетическом счете 09 «Отложенные налоговые активы».

В том периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы, признаются отложенные налоговые обязательства (ОНО). ОНО — это та часть отложенного налога, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в будущем (п. 15 ПБУ 18/02). Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 77 «Отложенные налоговые обязательства».

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Кто обязан применять ПБУ 18/02:

Публичные общества (для информирования акционеров и инвесторов).

Дочерние и зависимые общества (для подготовки консолидированной отчетности (МСФО).

Остальные компании, кроме малых предприятий и некоммерческих организаций.

из сферы действия ПБУ 18/02 исключаются организации государственного сектора;

уточняется порядок определения временных разниц (ВР) и постоянных разниц (ПР), в том числе участником КГН;

по некоторым видам разниц устраняется неопределенность, к каким видам их относить — временным или постоянным;

устанавливается порядок определения расхода (дохода) по налогу на прибыль, который складывается из текущего и отложенного налога и отражается в отчете о финансовых результатах за отчетный период. Текущий налог на прибыль — это налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый по данным налогового учета. Отложенный налог на прибыль определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обязательств (ОНО), за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток);

уточняется терминология: вместо понятия «постоянный налоговый актив» (ПНА) используется термин «постоянный налоговый доход» (ПНД), а вместо понятия «постоянное налоговое обязательство» (ПНО) — «постоянный налоговый расход» (ПНР). При этом все определения данного понятия остаются прежними.

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При соблюдении правил, предусмотренных Приказом Минфина РФ № 236н, расчета показателей по ПБУ 18/02 можно выполнять разными методами: балансовым или методом отсрочки. При этом стандарт не содержит ограничений для использования организацией любого из этих способов по своему выбору (Информационное сообщение Минфина РФ от 28.12.2018 № ИС-учет-13).

Упрощение расчетов по ПБУ 18/02

Для расчета отложенного налога достаточно данных бухгалтерского и налогового учета. Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02 в редакции Приказа № 236н).

В приложении к новой редакции ПБУ 18/02 приведен практический пример, который наглядно демонстрирует, что все показатели, необходимые для выполнения требований ПБУ 18/02, можно получить, используя только данные бухгалтерского и налогового учета — без выделения в учете ПР и ВР.

Рекомендация БМЦ от 26.04.2019 № Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль» предлагает отражать суммы текущего и отложенного налога на прибыль на отдельных субсчетах счета 99 «Прибыли и убытки». При этом суммы постоянного налогового расхода (дохода) отражать на счете 99 не требуется. Следование рекомендации БМЦ № Р-102/2019-КпР также позволяет отказаться от детального учета ПР и ВР.

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Поддержка в «1С»

Фирма «1С» решила поддержать вариант балансового метода на основе рекомендации БМЦ (без учета постоянных и временных разниц). При этом существующие в программе варианты применения ПБУ 18/02 остаются. В 2020 г. в настройках учетной политики (раздел «Главное») «1С:Бухгалтерии 8» пользователю на выбор предоставлены следующие варианты учета расчетов по налогу на прибыль организаций:

Не ведется.

Ведется балансовым методом.

Ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

Ведется затратным методом (методом отсрочки).

Балансовый метод учета отложенного налога

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При балансовом методе учета отложенного налога не требуется учет разниц.

При выполнении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» по данным налогового учета рассчитывается сумма текущего налога на прибыль.

При выполнении регламентной операции «Расчет отложенного налога по ПБУ 18/02» по каждому виду активов и обязательств определяются временные разницы — как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства) на отчетную дату.

Текущий и отложенный налоги соответствуют показателям, раскрывающим величину налога на прибыль в отчете о финансовых результатах в редакции Приказа № 61н:

«Текущий налог на прибыль» — строка (2411).

«Отложенный налог на прибыль» — строка (2412).

Порядок расчета отложенного налога

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1. Расчет временных разниц:

Балансовая стоимость — Налоговая стоимость

2. Расчет отложенного налога:

Сальдо временных разниц * Ставка налога

3. Формирование проводок:

Отложенный налог на отчетную дату — Отложенный налог на начало года

При выполнении регламентной операции «Расчет отложенного налога по ПБУ 18/02» по каждому виду активов и обязательств определяются временные разницы — как разницы между балансовой и налоговой стоимостью актива (обязательства) на отчетную дату.

Затем рассчитываются суммы отложенного налога. Отложенный налог на отчетную дату рассчитывается как произведение сальдо временных разниц по виду актива (обязательства) и текущей ставки налога. При этом проводки формируются исходя из сравнения отложенного налога, рассчитанного на отчетную дату и отложенного налога, рассчитанного на начало года.

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В программе «1С» можно сформировать справку-расчет отложенного налога.

Расчет расхода по налогу на прибыль

Расчет требуется для раскрытия показателей в пояснениях к отчету о финансовых результатах (п. 25 ПБУ 18).

Порядок расчета основан на приложении к ПБУ 18, иллюстрируется справкой-расчетом и включает простые арифметические действия.

Строки с А по Д содержат базовые данные. Строки с Б по 2 — данные справки-расчета отложенного налога. Строки с 1 по 8 — расчетные величины. Данные строк с 3 по 5 включаются в отчет о финансовых результатах. Данные в строках 6-7 рассчитываются без применения постоянных разниц.

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Переход на балансовый метод

Для того чтобы перейти на балансовый метод, необходимо выбрать его в «1С» в переключателе в учетной политике с 2020 г. Далее нужно выполнить закрытие месяца за январь 2020, а также убедиться, что не нужен ретроспективный пересчет.

Первое выполнение закрытия месяца приведет суммы на счетах 09 и 77 в соответствии с

балансовым данным на 31 января 2020 г. Такое исправление может требовать ретроспективного пересчета, если:

Суть ретроспективного пересчета заключается в том, что данные на начало периода необходимо откорректировать так, как если бы новый способ применялся всегда. Для этого после выпуска отчетности за 2019 г. нужно изменить настройки учетной политики на 2019 г. и выполнить закрытие месяца за декабрь 2019. В результате на 01.01.2020 данные на счетах 09 и 77 будут посчитаны балансовым методом, а разница отразится на счете 84 «Нераспределенная прибыль».