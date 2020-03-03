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Кто имеет право на улучшение жилищных условий

Обзор от Госдумы. Рассказывают, какие категории граждан могут претендовать на жилье, а также даем инструкцию, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону.

Кому положена господдержка?

В соответствии с Жилищным кодексом, очередниками на улучшение жилищных условия являются:

  • граждане, не являющиеся нанимателями жилья по договору социального найма или не являющиеся собственниками жилого помещения;
  • наниматели (или собственники) жилья, площадь которого на одного члена семьи меньше общепринятой нормы;

В Москве норма составляет 10 м кв. для собственных квартир и 15 м кв. — для коммунальных. В других регионах норма может устанавливаться в другом размере.

  • те, чье жилое помещение не соответствует установленным требованиям, поэтому проживание в нем становится невозможным;
  • те, кто находится в ситуации, когда в одном жилом помещении проживают несколько семей, при этом в одной из них есть страдающий хроническим заболеванием, и совместное проживание с ним становится невозможным

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Список таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства от 16.06.2006 № 378.

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире:

 

Код по МКБ-10

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза

A15 — A19

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями

C00 — C97

3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями

F00 — F99

4. Эпилепсия с частыми припадками

G40

5. Гангрена конечностей

A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02

6. Гангрена и некроз легкого

J85.0

7. Абсцесс легкого

J85.2

8. Пиодермия гангренозная

L88

9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым

L98.9

10. Кишечный свищ

K63.2

11. Уретральный свищ

N36.0

Без очереди жилье по договору соцнайма предоставляется:

  • лицам, чье жилье непригодно для проживания;
  • гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями;
  • сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

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Что нужно сделать, чтобы получить помощь?

В первую очередь, встать на учет.

Для этого надо написать заявление в орган местного самоуправления, туда же отнести документы, подтверждающие право на улучшение жилищных условий:

  • паспорт встающего на учет по поводу улучшения жилищных условий;
  • выписка из домовой книги; план квартиры, выданный БТИ;
  • данные финансового лицевого счета;
  • справки из медицинских учреждений в случае необходимости;
  • справка о наличии или отсутствии собственности на жилое помещение.

После этого специально создается жилищная комиссия, которая проводит проверку жилья и составляется акт обследования жилищно-бытовых условий. Окончательное решение о постановке на учет или отказе в постановке на учет выносится постановлением соответствующего органа. Решение можно обжаловать в суде.

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