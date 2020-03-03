Кто имеет право на улучшение жилищных условий

Обзор от Госдумы. Рассказывают, какие категории граждан могут претендовать на жилье, а также даем инструкцию, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону.
Кому положена господдержка?
В соответствии с Жилищным кодексом, очередниками на улучшение жилищных условия являются:
- граждане, не являющиеся нанимателями жилья по договору социального найма или не являющиеся собственниками жилого помещения;
- наниматели (или собственники) жилья, площадь которого на одного члена семьи меньше общепринятой нормы;
В Москве норма составляет 10 м кв. для собственных квартир и 15 м кв. — для коммунальных. В других регионах норма может устанавливаться в другом размере.
- те, чье жилое помещение не соответствует установленным требованиям, поэтому проживание в нем становится невозможным;
- те, кто находится в ситуации, когда в одном жилом помещении проживают несколько семей, при этом в одной из них есть страдающий хроническим заболеванием, и совместное проживание с ним становится невозможным
Список таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства от 16.06.2006 № 378.
Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире:
Код по МКБ-10
1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза
A15 — A19
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями
C00 — C97
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
F00 — F99
4. Эпилепсия с частыми припадками
G40
5. Гангрена конечностей
A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02
6. Гангрена и некроз легкого
J85.0
7. Абсцесс легкого
J85.2
8. Пиодермия гангренозная
L88
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым
L98.9
10. Кишечный свищ
K63.2
11. Уретральный свищ
N36.0
Без очереди жилье по договору соцнайма предоставляется:
- лицам, чье жилье непригодно для проживания;
- гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями;
- сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.
Что нужно сделать, чтобы получить помощь?
В первую очередь, встать на учет.
Для этого надо написать заявление в орган местного самоуправления, туда же отнести документы, подтверждающие право на улучшение жилищных условий:
- паспорт встающего на учет по поводу улучшения жилищных условий;
- выписка из домовой книги; план квартиры, выданный БТИ;
- данные финансового лицевого счета;
- справки из медицинских учреждений в случае необходимости;
- справка о наличии или отсутствии собственности на жилое помещение.
После этого специально создается жилищная комиссия, которая проводит проверку жилья и составляется акт обследования жилищно-бытовых условий. Окончательное решение о постановке на учет или отказе в постановке на учет выносится постановлением соответствующего органа. Решение можно обжаловать в суде.