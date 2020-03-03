Кто имеет право на улучшение жилищных условий

Обзор от Госдумы. Рассказывают, какие категории граждан могут претендовать на жилье, а также даем инструкцию, что делать, если вы хотите получить положенное вам по закону.

Кому положена господдержка?

В соответствии с Жилищным кодексом, очередниками на улучшение жилищных условия являются:

граждане, не являющиеся нанимателями жилья по договору социального найма или не являющиеся собственниками жилого помещения;

наниматели (или собственники) жилья, площадь которого на одного члена семьи меньше общепринятой нормы;

В Москве норма составляет 10 м кв. для собственных квартир и 15 м кв. — для коммунальных. В других регионах норма может устанавливаться в другом размере.

те, чье жилое помещение не соответствует установленным требованиям, поэтому проживание в нем становится невозможным;

те, кто находится в ситуации, когда в одном жилом помещении проживают несколько семей, при этом в одной из них есть страдающий хроническим заболеванием, и совместное проживание с ним становится невозможным

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Список таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства от 16.06.2006 № 378.

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире:

Код по МКБ-10 1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза A15 — A19 2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями C00 — C97 3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями F00 — F99 4. Эпилепсия с частыми припадками G40 5. Гангрена конечностей A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02 6. Гангрена и некроз легкого J85.0 7. Абсцесс легкого J85.2 8. Пиодермия гангренозная L88 9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым L98.9 10. Кишечный свищ K63.2 11. Уретральный свищ N36.0

Без очереди жилье по договору соцнайма предоставляется:

лицам, чье жилье непригодно для проживания;

гражданам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями;

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

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Что нужно сделать, чтобы получить помощь?

В первую очередь, встать на учет.

Для этого надо написать заявление в орган местного самоуправления, туда же отнести документы, подтверждающие право на улучшение жилищных условий:

паспорт встающего на учет по поводу улучшения жилищных условий;

выписка из домовой книги; план квартиры, выданный БТИ;

данные финансового лицевого счета;

справки из медицинских учреждений в случае необходимости;

справка о наличии или отсутствии собственности на жилое помещение.

После этого специально создается жилищная комиссия, которая проводит проверку жилья и составляется акт обследования жилищно-бытовых условий. Окончательное решение о постановке на учет или отказе в постановке на учет выносится постановлением соответствующего органа. Решение можно обжаловать в суде.