Что делать, если предприятие ликвидируют накануне пенсии

Куда податься уволенному предпенсионеру?

Ситуация

Предприятие, где работает моя жена, ликвидируют. Ей до пенсии остается 1 год и 5 месяцев. Предприятие государственное, и там есть корпоративная пенсия. Теперь жена останется без работы и потеряет эту часть пенсии. Подскажите выход из этой ситуации.

На самом деле все не так плохо. Если ваша жена не сможет найти новую работу, у нее появится право выйти на пенсию досрочно. Расскажу по порядку, когда это возможно и что для этого нужно.

Право выйти на пенсию досрочно

По закону досрочно на пенсию может выйти тот, кто потерял работу из-за сокращения штата, ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем, если до пенсии осталось меньше 2 лет.

При этом у безработного должен быть страховой стаж: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если у безработного в принципе есть право на досрочную пенсию по старости, то после сокращения он может выйти на пенсию еще на 2 года раньше.

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В этом случае есть различия с пенсией, назначенной в общем порядке. Обычный пенсионер может работать и получать пенсию и зарплату одновременно. А пенсионер «по сокращению» может получать либо зарплату, либо пенсию.

Например, ваша жена проработала на предприятии 29 лет и должна была выйти на пенсию в 56 лет. Но предприятие закрылось, когда ей было 54 года, а другую работу она найти не смогла. Тогда она сможет выйти на пенсию заранее.

Кроме того, женщина может выйти на пенсию в 50 или даже 45 лет, если долгое время трудилась в тяжелых условиях. Например, если 7,5 года отработала в горячем цехе или 15 лет водила городской автобус.

Досрочно на пенсию по сокращению выходят не сразу через пенсионный фонд, а через службу занятости населения.

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Как встать на учет в центре занятости

Чтобы досрочно выйти на пенсию по сокращению, сначала нужно встать на учет в качестве безработного в центре занятости населения ЦЗН. Государство не готово заранее платить пенсию тому, кто может заработать себе на жизнь самостоятельно.

Надо подтвердить, что у вас нет работы, но при этом есть возможность и желание трудиться. Для этого нужно принести трудовую книжку без записи о приеме на новую работу и регулярно приходить отмечаться в центр занятости. Тогда будущего пенсионера официально признают безработным и оформят как получателя государственного пособия по безработице.

Есть два стандартных пути развития событий: вашей жене предложат вакансию с низкой зарплатой и неудобными условиями труда или не предложат никакой работы вообще. Информация о лучших вакансиях распространяется по сарафанному радио, хорошие предложения размещают на крупных порталах для поиска работников, а остальные вакансии неконкурентоспособные попадают в ЦЗН.

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Ваша жена будет считаться безработной, пока дважды не откажется от формально подходящей работы.

Подходящая работа это постоянная или временная работа по профессии соискателя с оплатой в размере прожиточного минимума и выше, до которой можно доехать на общественном транспорте.

Могут предложить, например, работу за 15 тысяч рублей в месяц в колонии, до которой добираться на двух автобусах дольше часа в одну сторону. Два отказа от столь заманчивых вариантов, и вашу жену снимут с пособия, а о досрочной пенсии придется забыть на месяц. Потом потребуется оформляться в качестве безработной заново.

Если подходящей работы в центре занятости нет, появляются перспективы досрочного выхода на пенсию. Но дело в том, что формулировки в законодательстве не обязывают сразу отправить сокращенного человека предпенсионного возраста на заслуженный отдых. В зависимости от того, сколько денег выделено из федерального бюджета на поддержку предпенсионеров, вашей жене предложат выйти на пенсию или получать пособие по безработице.

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Пенсия или пособие по безработице

Досрочно выйти на пенсию могут предложить, если совпали все обстоятельства:

Человека уволили из-за сокращения штата, ликвидации организации или прекращения деятельности ИП.

Осталось меньше 2 лет до пенсии.

Мужчина проработал с официальными страховыми отчислениями 25 лет, женщина 20 лет. Или меньше, но на работах с правом на досрочную пенсию.

Подходящей работы нет или был только один отказ от подходящей работы.

Безработный не отказывался от обучения по направлению от ЦЗН.

Безработный вовремя посещает специалистов ЦЗН.

То есть человек не виноват в своем увольнении, уже достаточно потрудился, работы нет, а до пенсии осталось не так много. ЦЗН в письменном виде предлагает безработному выйти на пенсию досрочно, и с этим предложением нужно идти в Пенсионный фонд.

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Если вашу жену сократили, но в регионе нет средств для предпенсионеров, она сможет год получать пособие по безработице, и за это время ей даже начислят пенсионные баллы. За каждый год работы сверх положенных 20 лет ей добавят еще две недели выплаты пособия по безработице. Максимальная величина пособия в 2019 году 11 280 руб. плюс районный коэффициент.

Например, ваша жена официально проработала уже 30 лет. Тогда при отсутствии работы пособие ей будут платить:

(30 — 20 лет)* 2 недели = 20 недель сверх положенного года.

В Ямало-Ненецком автономном округе районный коэффициент равен 1,5, поэтому пособие вашей жены составит 16 920 руб. в месяц.

И не забудьте, что можно получить среднюю зарплату за второй и третий месяц после сокращения, если сразу встать на учет в ЦЗН.