Что изменилось в госзакупках

Правительство России выпустило Постановление от 19.02.2020 № 180 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В чём суть документа?

Правительство утвердило ряд изменений в сфере закупок. В частности, уточнены правила ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками. Также вводится в действие новая типовая форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Что изменилось в правилах ведения реестра контрактов?

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Установлено, что в перечне информации, включаемой в реестр контрактов, указывать информацию о стране происхождения товара придётся независимо от того, применяются ли правила нацрежима. Сведения понадобится отражать и в случаях, когда товар поставляется при выполнении закупаемых работ или оказании закупаемых услуг. То есть страна происхождения товара указывается во всех случаях.

Кроме того, предусмотрено указание страны происхождения в отношении товара, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ или оказании закупаемых услуг.

Почему поменяли форму заявки на участия в запросе котировок?

В связи с поправками в Закон № 44-ФЗ одновременно с новой процедурой запроса котировок в электронной форме будет применяться и новая типовая форма. В частности, при проведении закупки с неопределённым объёмом в заявке помимо предложения о сумме цен единиц товара (работы, услуги) потребуется привести предложение о цене такой единицы.

Какие ещё новшества?

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Внесены коррективы в правила разработки типовых контрактов и типовых условий контрактов. Суть уточнения состоит в том, что ответственный орган в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации нормативного правового акта, утверждающего типовой контракт, типовые условия контракта, включает такой типовой контракт (типовые условия контракта) в библиотеку типовых контрактов (типовых условий), размещённую в ЕИС в сфере закупок.

Когда постановление вступает в силу?

Документ вступил в силу 29 февраля 2020 года за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. Так, в части ведения реестра контрактов поправки вступят в силу с 1 апреля 2020 года и будут применяться к закупкам, извещения о которых опубликованы (приглашения направлены) с 1 января 2020 года. Новая типовая форма заявки на участие в запросе котировок вводится в действие с 1 июля 2020 года.