Страховые взносы: что ждет работодателей и ИП в 2020 году

В январе 2020 г. начали действовать поправки в законодательстве, касающиеся ряда важных вопросов по страховым взносам. В том числе изменения коснулись предельной базы, фиксированных взносов, тарифов и отчетности.

Предельная база страховых взносов в 2020 г.

Как известно, ежегодно Правительство РФ устанавливает предельные величины базы по начислению страховых взносов. И если доход сотрудника с начала года начинает превышать установленный законодательством предел, то в отношении данного физлица будут применяться иные (пониженные или нулевые) тарифы страховых взносов:

так, для взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) по общему правилу установлена ставка до превышения лимита 22%, а после превышения предельной величины базы ставка снижается до 10%; если же организацией применяется пониженный тариф, то после достижения границы взносы на ОПС не начисляются. Однако предельная величина базы не используется в отношении дополнительных взносов на ОПС — по ним взносы исчисляются по соответствующему тарифу без каких-либо изменений;



для взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) применяется стандартная ставка 2,9%, а после превышения предельной величины базы применяется ставка 0%;



что касается взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС), то по отношению к ним предельные величины не устанавливаются и их уплата происходит по ставке 5,1%;



по взносам на травматизм также лимиты не устанавливаются и независимо от суммы дохода сотрудника в течение года будет применяться одна ставка согласно подтвержденному ОКВЭД (тарифы от 0,2 до 8,5% в соответствии со ст. 1 Закона № 179-ФЗ от 22.12.2005г.).

За счет такой регрессивной шкалы предприятие может немного сэкономить на страховых взносах.

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Кстати, взносы на ОПС в отношении внештатных сотрудников, устроенных по договорам ГПХ, также уплачиваются по сниженному тарифу после превышения предельной величины базы, взносы на ОМС по внештатникам исчисляются по общей ставке 5,1% на весь доход сотрудника с начала года. А взносы на ВНиМ и травматизм по договорам ГПХ не уплачиваются.

В своем Постановлении № 1407 от 06.11.2019г. Правительство определило новые, увеличенные размеры предельных баз на 2020 г.: на ОПС — 1, 292 млн руб., на ВНиМ — 912 000 руб.

Расчет этих лимитов производится на основе показателей индексации и среднего размера оплаты труда. В соответствии с разработанными Минэкономомразвития РФ прогнозными параметрами на 2020 г. установлена среднемесячная оплата труда на одного российского работника в размере 48 942 руб. Расчет предельной базы на ОПС исходя из средней зарплаты, увеличенной в 12 раз, и повышающего коэффициента 2,2 следующий: 48942×12×2,2= 1292068,8 (округляем — 1292000 руб.). А предельная база на случай ВНиМ рассчитывается по схеме с учетом коэффициента индексации, равного 1,054: 865000×1,054= 911710 (округляем — 912000 руб.).

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Сравнительная таблица установленных предельных баз взносов за последние 3 года приведена в таблице 1.

Таблица 1. Предельные базы страховых взносов



Вид страховых взносов

2018 г., руб.

2019 г., руб.

2020 г., руб.

Тариф взносов по общему правилу до превышения базы

Тариф взносов после превышения базы

На обязательное пенсионное страхование

1 021 000

1 150 000

1 292 000

22%

10%

На обязат. социальное страхование на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством

815 000

865 000

912 000

2,9%

0%

На обязат. медиц. страхование

-

5,1%

На травматизм

-

от 0,2 до 8,5% по ОКВ

Изменение фиксированных страховых взносов ИП

Как и в прошлых годах, в текущем 2020 г. размер обязательных фиксированных платежей по страховым взносам индивидуальных предпринимателей увеличится. В пп. 1-2 п.1 ст. 430 НК РФ указаны следующие размеры взносов ИП:

1) на обязательное пенсионное страхование взносы составят фиксированно за 2020 г. 32 448 руб. (если доход предпринимателя не превышает 300 000 руб.). Если же доход превышает 300 000 руб., то ИП, как и прежде, нужно будет заплатить также 1% от суммы дохода, превышающего величину 300 000 руб. Но при этом общая сумма взносов на ОПС за год у предпринимателя не должна превышать восьмикратного фиксированного размера взносов;

2) на обязательное медстрахование фиксированная величина взносов за 2020 г. составит 8426 руб. Обратите внимание, что размер взносов на ОМС не зависит от доходов предпринимателя, их оплата производится только в фиксированной сумме.

Значит, минимально ИП должен заплатить «за себя» 40 874 руб. (32 448 8426), а максимально, при условии превышения дохода ИП за пределы 300 000 руб. за расчетный период, — 268 010 руб. (32 448×8 8426).

Если ИП работал не полный расчетный год (к примеру, ИП зарегистрирован 19.04.2019, либо прекратил деятельность 30.09.2019), то страховые взносы исчисляются пропорционально месяцам и дням в неполных месяцах, в течение которых велась деятельность.

Важно напомнить, что оплата предпринимателем фиксированной части взносов на ОПС и ОМС за 2019 г. должна быть осуществлена до 31.12.2019 включительно, а взносов в размере 1% с превышения доходов — до 01.07.2020 включительно. Следовательно, для взносов за 2020 г. данные сроки установлены соответственно 31.12.2020 и 01.07.2021 (п. 2 ст. 432 НК РФ).

Кстати, если ИП помимо ведения своей деятельности также устроен по трудовому договору или договору ГПХ у работодателя, то это не освобождает его от ответственности в уплате страховых взносов за себя в фиксированном размере.

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Изменения в пониженных тарифах страховых взносов работодателя

Помимо общеустановленных тарифов страховых взносов, о которых было отмечено ранее в данной статье, законодательством также предусмотрено применение пониженных тарифов. Они регулируются ст. 427 НК РФ. Для большинства категорий плательщиков использование льгот было продлено на 2020 г. и более, однако некоторые категории с начала текущего года были лишены этого права и теперь обязаны применять общеустановленные ставки страховых взносов, которые указаны в п. 2 ст. 425 НК РФ). Согласно пп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ к выделенным группам относятся следующие страхователи:

хозяйственные общества и партнерства, применяющие или внедряющие результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их учредителям, участникам этих обществ или участникам партнерств — бюджетным/ автономным научным учреждениям и образовательным учреждениям в сфере высшего образования;



организации и ИП, которые заключили с органами управления особыми экономическими зонами специальные соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производят выплаты физлицам, работающим в этих зонах;



организации и ИП, которые заключили соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и производят выплаты физлицам, работающим в туристско-рекреационных экономических зонах, объединенных кластером.

Однако с 2020 г. вплоть до 2027 г. будет применяться новая льгота для страхователей, которые получили статус участника специального административного района и производят выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных страхователями в Российском открытом реестре судов (пп. 16 п. 1 ст. 427 НК РФ). Для данных организаций положено применение нулевых ставок страховых взносов, исходя из пп. 7 п. 2 ст. 427 НК РФ.

Расчет страховых взносов 2020 г.

В первую очередь стоит отметить, что РСВ за первый квартал 2020 г. будет заполняться по новой форме:

в титульный лист добавлена информация о лишенных полномочий (закрытых) обособленных подразделениях;



изменения в сводных данных раздела 1;



обавлено приложение 1.1 для отражения дополнительного обеспечения членов летных экипажей воздушных судов и работников угольной промышленности;



а также исключили лист со сведениями о физлице, который не является ИП.

Образец обновленного бланка можно посмотреть в приказе ФНС № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019г. Но РСВ за IV квартал 2019 г. должен заполняться еще по старой форме согласно приказу ФНС № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016г.

Также важно упомянуть, что для возможности сдачи отчетности за 2020 г. в бумажном виде поменялся порог численности физлиц, в пользу которых были начислены страховые взносы за расчетный (отчетный) период. С 2020 г. он составляет не более 10 человек, а ранее разрешалось сдавать РСВ с численностью не более 25 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ).

Третье изменение связано с тем, что с текущего года обособленные подразделения организаций, которые самостоятельно ведут учет заработной платы своих сотрудников могут сами за себя платить страховые взносы и сдавать РСВ только в том случае, если они имеют собственный расчетный счет в банке (п. 11 ст. 431 НК РФ). До этого страхователи могли оплачивать взносы и сдавать отчеты без наличия счета.