17 ответов Роструда про оформление директора

Вопрос Ответ

1. Как правомерно формить трудовые отношения с генеральным директором? Трудовой договор с генеральным директором может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. Если в уставе организации указано, что генеральный директор избирается на неограниченный срок, то в таком случае следует заключить бессрочный трудовой договор

2. У руководителя истек срок действия договора, его увольняют 31 декабря, а 1 января заново принимают. Как правильно составить приказ об увольнении? Какова формулировка? Как оформить перезаключение договора? Срочный трудовой договор c генеральным директором необходимо расторгнуть в связи с истечением срока его действия с оформлением приказа об увольнении, а затем заключить новый с соответствующим оформлением приказа о приеме на работу. Запись об увольнении гендира организации в связи с истечением срока действия трудового договора вносится в трудовую книжку так же, как и при увольнении рядового работника на этом основании. В частности, в графе 3 нужно указать основание увольнения так, как оно сформулировано в п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, со ссылкой на эту норму

3. Трудовой договор руководителя организации согласно уставу заключен с учредителем организации. Кто издает приказ о приеме, увольнении руководителя? Кто вносит записи в трудовую книжку руководителя и ведет личную карточку руководителя? Данные действия может выполнить работодатель, заключавший с руководителем организации трудовой договор, или другой работник организации, на которого обязанность по ведению трудовых книжек и ведению кадрового делопроизводства возложена приказом

4. Срок полномочий руководителя согласно уставу 1 год, соответственно, с ним заключен срочный трудовой договор сроком на 1 год. Допускается ли на основании ч. 4 ст. 58 ТК РФ перевести трудовой договор в бессрочный и не проводить процедуру приема и увольнения, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия? Да, допускается. Если по истечении срока трудового договора ни работник, ни работодатель не потребовали расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, то такой договор считается заключенным на неопределенный срок

5. Генеральный директор работал внешним совместителем. Позже был оформлен на основное место работы через перевод. В трудовой книжке прописали: «Принят на должность генерального директора». Нужно ли добавлять в трудовую книжку запись о том, что он работал в качестве совместителя в должности генерального директора с указанием периода работы? Да, нужно, но при условии, что гендиректор сам об этом попросит. Записи о работе по совместительству в трудовую книжку вносятся исключительно по желанию работника

6. Как привлечь к дисциплинарной ответственности директора, если он единственный учредитель и единственный работник? На основании каких норм и как оформить? Трудовой договор с директором, являющимся единственным участником, не заключается. Следовательно, трудовые правоотношения не возникают

7. Гендиректора по внутреннему совместительству у одного и того же работодателя во время отпуска направляют в служебную командировку. Отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска оформляется по двум должностям: по основному месту работы и по внутреннему совместительству? Как оформляется командировка по основному месту работы и по внутреннему совместительству? Командировка не может быть оформлена в период очередного оплачиваемого отпуска работника (как по основному месту работы, так и по совместительству). Отзыв из очередного оплачиваемого отпуска может быть только с согласия работника. Если работника направляют в командировку, средний заработок сохраняется только по должности, по которой направлен в командировку. При этом на период отсутствия по другой должности работник может оформить отпуск без сохранения заработной платы

8. Организация занимается разработкой программ для ЭВМ, сторонние разработчики выполняют работы, директор занимается заключением договоров с разработчиками, администрированием процессов разработки. В должностной инструкции генерального директора, помимо прочих административных функций, прописаны функции администрирования IT-проектов. Нужно ли в данном случае оформлять директору внутреннее совместительство? При наличии его желания директор вправе выполнять любую поручаемую работу без оформления совместительства

9. Планирую открывать ООО, буду единственным учредителем и, соответственно, генеральным директором. Надо ли мне заключать трудовой договор? Трудовой договор с руководителем ООО в случае, если он (руководитель) является единственным учредителем, заключать не нужно. Единственный участник своим решением возлагает на себя функции единоличного исполнительного органа — руководителя. Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового. Вместе с тем это не означает, что между ООО и руководителем не возникло трудовых отношений. Юрлицо не может существовать без руководителя. Кроме того, от имени работодателя в отношениях с работниками по общему правилу выступает именно руководитель

10. Генеральный директор уходит в отпуск. Его заместитель переводится приказом временно на его должность и получает доверенность на ведение дел. Как правильно указывать его должность в документах? Как в этом случае надо подписывать документы? При подписании документов подпись включает наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию). Соответственно, при подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя или заместителя руководителя, подпись оформляется с указанием той должности, которую подписывающий работник занимает в соответствии с его трудовым договором

11. Должны ли доплачивать заместителю директора за временное исполнение обязанностей директора, если в трудовом договоре не сказано, что заместитель обязан замещать директора во время его отсутствия? Да, в этом случае работнику устанавливается доплата за выполнение работы, не предусмотренной трудовым договором

12. В организации обязанности руководителя исполняет его заместитель без освобождения от основной должности. Происходит реорганизация путем присоединения к другой организации. Должен ли и. о. руководителя организации увольняться? Нет, не должен, поскольку реорганизация организации основанием для расторжения трудового договора с работниками не является (ч. 5 ст. 75 ТК РФ)

13. Работодатель в лице единственного учредителя компании принуждает генерального директора к увольнению по собственному желанию без расчета в соответствии с ТК РФ. Какие действия необходимо предпринять генеральному директору в такой ситуации? Работодатель не вправе склонять гендиректора к увольнению по собственному желанию без наличия у последнего такого желания. В такой ситуации рекомендуется директору добросовестно исполнять трудовую функцию в соответствии с трудовым договором и (или) должностной инструкцией. Работодатель, в свою очередь, обязан будет надлежащим образом обеспечивать его работой в соответствии с трудовым договором и (или) должностной инструкцией и не вправе будет уволить его без объяснения причин и наличия на то законных оснований. Если работодатель будет нарушать права генерального директора, то за их защитой ему необходимо будет обратиться в территориальный орган Роструда, в комиссию по трудовым спорам, в прокуратуру, а также в суд

14. Директор берет отпуск с последующим увольнением. С какого момента можно принять нового человека на его место — после окончания отпуска или с момента начала отпуска? Принять на работу нового сотрудника можно после фактического увольнения директора. Если работник (например, директор) берет отпуск с последующим увольнением, то днем его увольнения считается последний день отпуска

15. Нужно ли проходить новому директору обучение по охране труда, если у него есть действующее удостоверение о пройденных курсах «Охрана труда» (40-часовая программа учебного центра), но пройденное в другой компании? Да, нужно. Проходить специальное обучение по охране труда руководитель организации обязан при каждом поступлении на работу

16. Директор исполняет обязанности главного бухгалтера. Как это правильно оформить? Возложение дополнительных обязанностей осуществляется на основании приказа руководителя путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору