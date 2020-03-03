Ненормированный рабочий день: за что вас оштрафует трудовая инспекция

Одним из возможных режимов труда является работа с ненормированным днем. Об особенностях этого режима и о том, для кого его не устанавливают, — в нашем материале.
Ненормированный рабочий день — особенностиНенормированный рабочий день — одна из разновидностей режимов работы, допускающая труд за пределами рабочего времени, отвечающего его продолжительности, расцениваемой как нормальная (ст. 97 ТК РФ). К нормальной относится продолжительность, составляющая не больше 40 часов за неделю (ст. 91 ТК РФ).
Характеристики этого режима таковы (ТК РФ):
- его нельзя ввести для всего трудового коллектива, поскольку он применим лишь для работников некоторых категорий (ст. 100);
- список должностей, для которых рабочий день станет ненормированным, следует определить внутренним нормативным документом — правилами трудового распорядка или колдоговором (ст. 100, 101);
- на работника не возлагаются дополнительные функции, т. е. он продолжает выполнять только свои трудовые обязанности (ст. 101);
- возникающая переработка должна быть эпизодической (ст. 101) и не может иметь места чаще 3 раз в неделю (lоклад Роструда за IV квартал 2019 года);
- для выполнения функций в режиме переработки необходимо письменное распоряжение руководителя (lоклад Роструда за IV квартал 2019 года);
- компенсацией за переработку является не плата за переработанное время (его не требуется учитывать), а увеличение периода ежегодного отдыха (оно не зависит от факта наличия/отсутствия реальной переработки), число дней которого также определяет внутренний нормативный акт (ст. 116), но в количестве не менее 3 календарных (ст. 119).
- руководителям:
- работникам администрации;
- персоналу технических служб;
- лицам со свободным режимом работы:
- работникам, вынужденным делить рабочий день на части.
Но можно ввести его и для уже работающего сотрудника. В этом случае потребуется предупредить его за 2 месяца о предстоящем изменении режима труда и оформить процедуру приказом с внесением дополнений в трудовое соглашение. Для введения режима ненормированного дня наличие согласия работника обязательно.
Кому ненормированный рабочий день не устанавливают?Перечней лиц, к которым можно и нельзя применить рассматриваемый режим, в трудовом законодательстве не приводится. Единственная оговорка касается лиц с неполным временем работы. Для них введение ненормированного дня становится возможным лишь в ситуации сокращения рабочей недели за счет числа дней работы, но не протяженности самого рабочего дня (ст. 101 ТК РФ).
Выводы, которые вытекают из анализа особенностей режима, таковы:
Сокращение времени труда обязательно для (ст. 92 ТК РФ):
- его нельзя ввести для работника, должность которого не отвечает утвержденному работодателем перечню;
- нельзя установить его для работника с должностью, включенной в перечень, но отказавшегося работать с ненормированным днем;
- он неприменим для работников, имеющих по законодательству не нормальную, а сокращенную продолжительность времени работы (доклад Роструда за IV квартал 2019 года).
- несовершеннолетних;
- инвалидов 1-2 групп;
- работающих в условиях, отнесенных по результатам спецоценки к вредным 3-4 степени или опасным;
- иных работников, для которых рабочий день уменьшен законодательно (например, педагогов, медиков).
Подводим итоги
- Режим труда с ненормированным днем отличает ряд особенностей, характеризующих порядок его установления и применения. Он никогда не используется для всех сотрудников одновременно. Перечень должностей, для которых рабочий день не нормируется, устанавливает работодатель. Но необходимо также и согласие работника.
- Нельзя ввести ненормированный день для лиц, должностей которых нет в перечне, и для сотрудников, имеющих должность, вошедшую в перечень, но не согласившихся работать в таком режиме. Невозможно установить его для работников, время труда которых требуется сокращать по законодательству, а также для тех, чей труд осуществляется при неполном времени работы, подразумевающем уменьшение длительности рабочего дня.