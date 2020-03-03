Ненормированный рабочий день: за что вас оштрафует трудовая инспекция

Одним из возможных режимов труда является работа с ненормированным днем. Об особенностях этого режима и о том, для кого его не устанавливают, — в нашем материале.

Ненормированный рабочий день — особенности

Ненормированный рабочий день — одна из разновидностей режимов работы, допускающая труд за пределами рабочего времени, отвечающего его продолжительности, расцениваемой как нормальная (ст. 97 ТК РФ). К нормальной относится продолжительность, составляющая не больше 40 часов за неделю (ст. 91 ТК РФ).

Характеристики этого режима таковы (ТК РФ):

его нельзя ввести для всего трудового коллектива, поскольку он применим лишь для работников некоторых категорий (ст. 100);

список должностей, для которых рабочий день станет ненормированным, следует определить внутренним нормативным документом — правилами трудового распорядка или колдоговором (ст. 100, 101);

на работника не возлагаются дополнительные функции, т. е. он продолжает выполнять только свои трудовые обязанности (ст. 101);

возникающая переработка должна быть эпизодической (ст. 101) и не может иметь места чаще 3 раз в неделю (lоклад Роструда за IV квартал 2019 года);

для выполнения функций в режиме переработки необходимо письменное распоряжение руководителя (lоклад Роструда за IV квартал 2019 года);

компенсацией за переработку является не плата за переработанное время (его не требуется учитывать), а увеличение периода ежегодного отдыха (оно не зависит от факта наличия/отсутствия реальной переработки), число дней которого также определяет внутренний нормативный акт (ст. 116), но в количестве не менее 3 календарных (ст. 119).

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Устанавливают его для работников, труд которых сложно нормировать (если нормирование оказывается возможным, то за переработку платят как работу, выполняемую сверхурочно), например:

руководителям:

работникам администрации;

персоналу технических служб;

лицам со свободным режимом работы:

работникам, вынужденным делить рабочий день на части.

При этом обязательно делается отсылка к этому обстоятельству в тексте трудового договора.

Но можно ввести его и для уже работающего сотрудника. В этом случае потребуется предупредить его за 2 месяца о предстоящем изменении режима труда и оформить процедуру приказом с внесением дополнений в трудовое соглашение. Для введения режима ненормированного дня наличие согласия работника обязательно.

Кому ненормированный рабочий день не устанавливают?

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Перечней лиц, к которым можно и нельзя применить рассматриваемый режим, в трудовом законодательстве не приводится. Единственная оговорка касается лиц с неполным временем работы. Для них введение ненормированного дня становится возможным лишь в ситуации сокращения рабочей недели за счет числа дней работы, но не протяженности самого рабочего дня (ст. 101 ТК РФ).

Выводы, которые вытекают из анализа особенностей режима, таковы:

его нельзя ввести для работника, должность которого не отвечает утвержденному работодателем перечню;

нельзя установить его для работника с должностью, включенной в перечень, но отказавшегося работать с ненормированным днем;

он неприменим для работников, имеющих по законодательству не нормальную, а сокращенную продолжительность времени работы (доклад Роструда за IV квартал 2019 года).

несовершеннолетних;

инвалидов 1-2 групп;

работающих в условиях, отнесенных по результатам спецоценки к вредным 3-4 степени или опасным;

иных работников, для которых рабочий день уменьшен законодательно (например, педагогов, медиков).

Таким образом, список лиц, не имеющих возможности использовать режим ненормированного дня, может существенно различаться у разных работодателей.

Подводим итоги