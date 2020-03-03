О чем Греф и Путин говорили на личной встрече: новая платформа, охота и, конечно, искуственный интеллект

Вчера состоялась встреча Путина с Грефом, которой, как говорят в кулуарах, последний усиленно добивался. Первым делом обсуждали результаты работы банка за прошлый год. Грефу было приятно рассказывать, что все у банка круто:

«Прошлый год у нас был очень удачный, Владимир Владимирович, мы закончили в прошлом году с хорошей прибылью. Пока у нас подведены итоги прибыли по российским стандартам – 860 миллиардов рублей чистой прибыли, по международным стандартам чуть позже подводятся итоги. Там консолидированно учитывается вся группа. И за январь этого года мы заработали 80 миллиардов рублей чистой прибыли. Это, конечно, результат большой работы, с сокращением издержек, мы очень много внедрили новых технологий».

Прибыль Сбера выросла на 14 процентов. Притом, что сегодня кредитный портфель юридических лиц либо не растёт, либо растёт совсем мало. У Сбербанка кредитный портфель упал примерно на полтора процента по юридическим лицам. По физическим лицам портфель растёт хорошо. Конечно, Греф упомянул успехи разросшейся сети сервисов. Достанется и бизнесу.

«В целом мы существенно увеличиваем объём наших сервисов для клиентов, и, в общем, сервисы вокруг нашей экосистемы становятся всё большим и большим вкладом в развитие наших клиентов. У нас кредитный портфель [по физическим лицам] за прошлый год вырос на 18,5 процента. Мы очень много вкладываем сейчас усилий в создание новых сервисов для юридических лиц. И в связи с тем, что мы очень плотно работали по созданию цифровых сервисов, мы увеличили очень серьёзно комиссионный доход как от физических лиц, так и от юридических лиц».

Сбербанк рапортует, что клиентов прибавляется. Банк переключается с пенсионеров на молодёжь.

«Самое важное, мы наращиваем количество наших клиентов – физических лиц: на три миллиона за прошлый год увеличилось количество клиентов – физических лиц. И мы ставили перед собой отдельную задачу – выход в сегмент молодёжных возрастов, каждый второй молодой человек является нашим клиентом. Это очень серьёзный сдвиг, потому что раньше мы были банком для несколько более взрослого поколения, сейчас к нам приходит молодёжь».

Что касается обслуживания бизнеса, то Греф хвалится скоростью одобрения кредитов. Юрлицам их согласовывают за семь минут (раньше на это уходили месяцы). А физикам в основном одобряет кредит искусственный интеллект.

«Сегодня у нас уже порядка 20 процентов кредитов для среднего и малого бизнеса выдаются в автоматическом режиме за семь минут. Мы хотим довести эту долю примерно до 80–90 процентов, и в целом до 2023 года мы считаем, что [будет] 100 процентов. У нас сегодня 98 процентов физических лиц получают кредиты на основе автоматических решений, и 70 процентов – это та цифра, к которой мы стремимся по юридическим лицам. 30 процентов сделок останутся сложными, где всё равно участие человека потребуется».

Еще Сбербанк закончил делать свою платформу, которая по оценкам Грефа не уступает самым современным платформам, которые сегодня есть у компаний «Майкрософт», «Гугл», «Амазон» или «Алибаба». Эту платформу Сбер планирует предоставлять на рынок своим клиентам. Кроме того, Сбербанк создал совместное предприятие с Сергеем Собяниным, с городом Москвой, которое облегчает и удешевляет для города процедуру оформления охотничьего билета людям.

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По договоренности, все сервисы, которые банк сделает для города Москвы, он будет бесплатно предоставлять для остальных регионов.

«Это суперсовременная платформа, второй такой в стране не существует. И она экономит огромное количество миллиардов [денег] и лет и позволяет создавать нам любые платформы. Мы сейчас на базе этой платформы уже пилотируем в 15 школах школьную платформу. Мы приняли в этом году решение о создании платформы для вузов, и совместно с МФТИ мы начинаем эту работу».

А вот и первые успехи Голодец на новой должности – Сбер вместе со Сколтехом будет создавать платформу для медицинских учреждений. Сбербанк предоставляет «облако», обеспечивает всеми инструментами и методологической поддержкой. Остальное медучреждения будут делать сами с помощью сбербанковских инженеров.

В заключении встречи Греф рассказывал о том, что рывок банка – это результат шестилетних инвестиций, труд 23 тыс. инженеров. При этом независимая платформа – защита от геополитических рисков, уточняет Греф. Она гибкая, но устойчивая и не отрубится от одной проблемы. Кроме того, будет крайне полезна правительству, намекает Греф.