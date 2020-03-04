Как в 1С внести корректировки в книги покупок и продаж

Работа с НДС в точности подпадает под поговорку: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». И одним из моих «любимых» моментов является отражение корректировки реализации или корректировки поступления товаров: когда бухгалтерский учет расходится с налоговым, а грешное сходится с праведным. Но все-таки мы боремся с этим, побеждаем и в конце концов отражаем корректировки согласно законодательству. Рассмотрим же все по порядку.

Первичный документ

В уже кажущийся далеким 2015 г. была введена в работу система АСК НДС-2, которая автоматически проводит перекрестные сверки налоговых деклараций по НДС на основе сведений из книг покупок, книг продаж и журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур на предмет соответствия контрагентов, сумм и дат. Началась тотальная сверка книг поставщиков и покупателей. Поначалу чего только не приходилось решать бухгалтеру!

Проблемы возникали самые разные: как ошибки самих налогоплательщиков, так и отсутствие законодательных норм, регулирующих данный процесс. 20 сентября 2016 г. Минфин выпустил письмо № СД-4-3/17657@, в котором подробно и обстоятельно описаны правила отражения корректировочных документов, а в преддверии повышения ставки НДС уже ФНС выпустила письмо от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@, в котором, избавив налогоплательщиков от лукавого мудрствования, постановила, что теперь счет-фактура во всех видах корректировок и возвратов отражается как корректировочный, выставленный поставщиком.

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Все мы работаем в основном с первичной документацией, но при корректировках одни документы становятся «первичнее» других. А именно, документ-основание корректировки или возврата – первичный вариант регистрации факта хозяйственной жизни предприятия. Разницы между счетом-фактурой из корректировки и возврата нет: что первый, что второй имеют одинаковый вид и порядковую нумерацию, первая корректировка – № 1, вторая – № 2 и т.д., поэтому не будем заострять на них внимание, а перейдем к самой сути отражения таких документов в книгах. Вариантов тут может быть два: когда первичный документ и его корректировка прошли в одном квартале и когда они, к великой нашей скорби, оказались в разных кварталах. Давайте подробно остановимся на обоих этих вариантах.

Два документа – один квартал

Продажа

Как указано в вышеупомянутом письме ФНС от 2018 г., корректировочный счет-фактура теперь в любом случае выписывает поставщик. Вернули нам товар или же мы решили что-то откорректировать в проданной партии, не важно. Главное для нас, что произошло это в течение одного квартала. А так как лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, то на примере «1С:Бухгалтерия предприятия 8.3» покажем, как реализовать это в базе.

27.09 была сделана продажа, 29.09. одну товарную позицию вернули, что мы и отразили в корректировке: оставив пустыми количество и сумму в графе «После изменения», выписываем счет-фактуру и проводим документ. Далее в обычном порядке заполняем регламентные операции по НДС. Заполнив операцию «Формирование записей книги покупок» заходим во вкладку «Уменьшение стоимости реализации» и видим там нашу корректировку. В графе «Корректируемый период» указываем дату корректировки и в графе «Исправленный счет-фактура» выбираем нашу корректировку. Доплисты мы не формируем, так как наши операции произошли внутри одного квартала. Проводим документ и перемещаемся в Книгу покупок.

Лист Книги покупок я отражу в несколько усеченном виде, оставив только те графы, которые заполняются. В настройках выбираем интересующего нас контрагента и формируем операции по нему. В ней мы видим, данные по нашему первичному документу, дату корректировки и сумму уменьшаемого НДС.

Книга покупок

Покупатель: ООО «1С»

Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя: 6161000000/611301001

Покупка за период с 01.07.2019 по 30.09.2019

Отбор: Контрагент = Инженер-Ц

Покупка

Мы решили вернуть поставщику товар в течение одного квартала после покупки. Он выставил нам корректировочный счет-фактуру, мы отразили ее у себя документом «Корректировка поступления». Проверили, что в первичном счете-фактуре у нас стоит флаг в поле «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения», иначе сумма накладной-основания, уже принятая к вычету, не отразится сторнирующей записью в Книге покупок, и мы дважды уменьшим налог. Далее формируем регламентные операции и в «Формировании записи книги покупок» находим нашу корректировку во вкладке «Приобретенные ценности». Для легкого поиска всех корректировок можно воспользоваться следующим методом: кликаем по любой ячейке в графе «Исправленный счет-фактура», далее в самом поле, где отражены операции, в правом верхнем углу выбираем кнопку «Еще», кликаем по ней и выбираем пункт «Сортировать по убыванию», после этого программа в верхние строчки отправит накладные, по которым были созданы корректировки.

Проводим документ и формируем Книгу покупок. В ней отражается первичный счет-фактура, следующей строчкой он же только с минусовой суммой (сторно), далее корректировочный счет-фактура. Все отразилось в одной книге без доплистов.

Каждому документу свой квартал

Продажа

Предлагаю не описывать всю схему отражения корректировочного счета-фактуры при выставлении его по продаже прошлого квартала, а остановится именно на различиях. Дело в том, что по бухгалтерскому учету суммы изменились именно датой выставления корректировочного счета-фактуры, а вот по налоговому изменение произошло датой выставления первичного документа. Почему так – я не понимаю, но ФНС сказала делать так, и тут ничего не попишешь. Вернемся к нашим книгам.

Корректировка и регламентные операции по НДС формируются обычным путем. Но когда доходим до регламентной операции «Формирование записей книги покупок», то ставим галочку в графе «Запись доплиста», в графе «Корректируемый период» указываем дату корректировки и в графе «Исправленный счет-фактура» выбираем нашу корректировку. Проводим документ и перемещаемся в Книгу покупок. В ней кликаем по полю «Показать настройки», в нем выбираем «Формировать дополнительные листы» -> «За корректируемый период», «Выводить только доплисты», так как остальные нас пока не интересуют, и формируем книгу. В ней мы видим нашу корректировку, отраженную в периоде, в котором был выставлен первичный документ реализации.

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Покупка

В этом пункте также нет изменений до формирования записей книги покупок. Во вкладке «Приобретенные ценности» отбираем наши корректировки и в тех, которые были получены по покупкам предыдущих кварталов ставим галочку «Запись доплиста». Проводим документ. Далее переходим в Книгу покупок и формируем только доплисты за корректируемый период. В шапке книги в поле для выбора выводимых листов у нас будут показаны все кварталы, в которые вносились изменения. Выбираем нужный нам и проверяем, чтобы в доплисте отразилось сторно первичной суммы документа и новую сумму согласно корректировочным документам.

Мы правильно отразили все наши корректировочные счета-фактуры, увидели их в книгах и благодаря этому правильно рассчитали НДС. Но проблема возникает тогда, когда документы принадлежат разным кварталам. Как уже упоминалось, правки по налоговому учету проходят в квартале, в котором был выписан документ-основание. Поэтому мы должны подать уточненную декларацию за корректируемый период.