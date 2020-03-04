Когда с пенсионной карты могут списать все деньги

С появлением банковских карт стало возможным получать пенсию на расстоянии, без необходимости лично расписываться за нее каждый раз.

Независимо от того, снял пенсионер деньги с карты или же нет, он все равно считается получившим пенсию с момента, когда ее зачислили на карточный счет. Поэтому снимать свою пенсию с карты или же нет — это каждый решает для себя сам.

Но позволю себе обратить внимание, что вариант «копить пенсию на карте» может в перспективе сыграть злую шутку с человеком, лишив его полученной некогда пенсии.

Представлю несколько возможных случаев, когда могут списать все деньги с пенсионной карты.

1. Взыскан долг

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Безусловно, платить по долгам нужно и лучше не затягивать с этим. Но далеко не редкость такие ситуации, когда человек узнает о том, что кому-то задолжал лишь после того, как у него уже списали все деньги с карты.

Например, долги по коммунальным платежам, взносам в СНТ, да и просто денежный долг по письменному договору в сумме до 500 000 рублей суд взыскивает на основании т. н. судебного приказа.

При этом стороны в заседание не вызываются, а судья выносит решение о выдаче приказа, опираясь исключительно на документы, которые представил заявитель в подтверждение задолженности.

Конечно, копия судебного приказа направляется должнику по почте. Но бывает, что по каким-то причинам он его не получает, а исполнительное производство между тем уже идет полным ходом.

По заявлению самого взыскателя или по постановлению судебного пристава банк обязан списать деньги со счета должника. И обратите внимание, что ограничение в виде 50%-ного удержания из пенсии в данном случае не действует.

Статья 99 Закона «Об исполнительном производстве» гласит, что из доходов должника (в т.ч. из пенсии) может быть удержано не более 50% (за исключением отдельных случаев, когда эта цифра повышается до 70% — при взыскании алиментов, в частности).

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Но с учетом толкования Верховного суда РФ (Постановление Пленума от 17.11.2015 № 50), часть 4 этой статьи позволяет списать в счет долга всю пенсию, накопленную на карте — за исключением лишь последнего зачисления (с него удерживается не более 50%).

Поэтому и может получиться так, что о долге пенсионеру еще ничего не известно, а всю пенсию с карты уже списали.

2. Коварный пункт в договоре

Банк, по общему правилу, не вправе списывать деньги с пенсионной карты клиента по своему усмотрению, без исполнительного документа. Но он может подстраховаться заранее и включить в договор условие, что клиент предоставляет ему такое право.

Имеется в виду пункт, где клиент выражает согласие с тем, что банк может списать деньги с его счета в погашение задолженности (если таковая возникнет, например, по кредиту).

В таком случае есть риск остаться без пенсии на счете, если банк воспользуется своим правом на безакцептное списание.

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Защититься можно, но если такой пункт включен в договор по умолчанию, без возможности его принять или отклонить (ВС РФ, постановление от 4 декабря 2015 г. № 306-АД15-12206). А если вы сами поставили галочку о своем согласии, то тут уже ничего не поделаешь.

3. Несколько цифр из СМС

Даже не будучи должником, можно остаться без пенсионных накоплений на своей карте из-за невнимательности. Например, женщина обратилась с иском к Сбербанку, требуя вернуть списанные с ее пенсионной карты деньги.

Однако ей не удалось доказать, что списание произошло не по ее вине: злоумышленники обманом выведали у нее пароль, который приходил к ней на телефон, подключились к системе Сбербанк Онлайн и списали все деньги с ее счета.

Суд возложил вину за это на владелицу пенсионной карты и отказал в удовлетворении иска (Новосибирск, Дзержинский районный суд, дело № 2-2159/2017).

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Конечно, копить пенсию на карте — это право любого пенсионера, но стоит учитывать возможные риски.