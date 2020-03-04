Управленческие расходы и себестоимость: вместе или врозь

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии.
Управленческие расходы (Administrative Expense) — это расходы, которые не связаны с производством, хранением и сбытом продукции, но необходимы для функционирования организации. Еще их называют общехозяйственными.
Сюда входят:
- Зарплата управленцев и прочих офисных сотрудников типа бухгалтера или уборщицы
- Затраты на содержание офиса: от кофе с печеньками до амортизации или аренды
- Затраты на связь: Интернет, телефония, почтовая корреспонденция
- Затраты на оценку, аудит и прочие консалтинговые услуги
- Транспортные расходы офисного планктона: от содержания персоналки директора до корпоративного такси или проездных за счет компании
- Представительские расходы, если нет возможности соотнести их с продажей конкретных товаров
- Любые другие расходы, не связанные с производством, хранением или сбытом продукции
Как видите, в основном управленческие расходы направлены на содержание административно-управленческого персонала и офисной инфраструктуры. Когда я начинал свою карьеру на заводе, таких сотрудников цеховой люд называл нахлебниками. Потому что они не производят продукцию и не продают ее. А кормить их надо.В этом есть своя правда. Управленческие расходы, как правило, являются условно-постоянными. То есть не зависят от объемов выпуска. А значит они должны быть как можно меньше. И с этим связан один интересный факт.
В отчете о финансовых результатах (это форма бухгалтерской отчетности, о которой я скоро напишу) управленческие расходы могут показываться либо в себестоимости продаж, либо отдельной строкой. И вот вам два примера:
1) Частный Норильский никель
2) Государственная Русгидро
В первом случае управленческие расходы показаны отдельной строкой. Сразу видно, что на 1 руб. себестоимости приходится 14 копеек управленческих расходов.
Во втором случае управленческие расходы погребены в себестоимости. А отчего она такая большая, непонятно. Может ресурсы дорогие, а может директора огромные зарплаты получают.
Кстати, новый ФСБУ «Запасы» хоть и выйдет совсем не в том виде, в каком Минфин должен был его принять, запрещает включать управленческие расходы в себестоимость продукции.
Как сказал Петр Великий: «Дабы дурь каждого видна была».