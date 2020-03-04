Управленческие расходы и себестоимость: вместе или врозь

Продолжаем серию материалов, посвященных бухгалтерской терминологии.

Управленческие расходы (Administrative Expense) — это расходы, которые не связаны с производством, хранением и сбытом продукции, но необходимы для функционирования организации. Еще их называют общехозяйственными.

Сюда входят:

Зарплата управленцев и прочих офисных сотрудников типа бухгалтера или уборщицы

Затраты на содержание офиса: от кофе с печеньками до амортизации или аренды

Затраты на связь: Интернет, телефония, почтовая корреспонденция

Затраты на оценку, аудит и прочие консалтинговые услуги

Транспортные расходы офисного планктона: от содержания персоналки директора до корпоративного такси или проездных за счет компании

Представительские расходы, если нет возможности соотнести их с продажей конкретных товаров

Любые другие расходы, не связанные с производством, хранением или сбытом продукции

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Перечень управленческих расходов для конкретного предприятия зависит от специфики его деятельности. Например, для большинства бизнесов зарплата бухгалтера — общехозяйственный расход, а у меня в бухгалтерской компании она входит в себестоимость услуги. Для колл-центра стоимость телефонии — это производственные затраты, а для завода — общехозяйственный расход.

Как видите, в основном управленческие расходы направлены на содержание административно-управленческого персонала и офисной инфраструктуры. Когда я начинал свою карьеру на заводе, таких сотрудников цеховой люд называл нахлебниками. Потому что они не производят продукцию и не продают ее. А кормить их надо.

В этом есть своя правда. Управленческие расходы, как правило, являются условно-постоянными. То есть не зависят от объемов выпуска. А значит они должны быть как можно меньше. И с этим связан один интересный факт.

В отчете о финансовых результатах (это форма бухгалтерской отчетности, о которой я скоро напишу) управленческие расходы могут показываться либо в себестоимости продаж, либо отдельной строкой. И вот вам два примера:

1) Частный Норильский никель

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2) Государственная Русгидро

В первом случае управленческие расходы показаны отдельной строкой. Сразу видно, что на 1 руб. себестоимости приходится 14 копеек управленческих расходов.

Во втором случае управленческие расходы погребены в себестоимости. А отчего она такая большая, непонятно. Может ресурсы дорогие, а может директора огромные зарплаты получают.

Кстати, новый ФСБУ «Запасы» хоть и выйдет совсем не в том виде, в каком Минфин должен был его принять, запрещает включать управленческие расходы в себестоимость продукции.

Как сказал Петр Великий: «Дабы дурь каждого видна была».