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С каких доходов не надо платить НДФЛ: список

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Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК РФ. В 2020 году в нее внесены изменения, и этот перечень расширился. Подробности — в нашей статье.

Выплаты, не облагаемые НДФЛ в 2020 году

В ст. 217 НК РФ «Доходы, не подлежащие налогообложению» внесены изменения, в частности увеличился список доходов, не облагаемых НДФЛ.

Рассматриваемая норма содержит 80 пунктов. Мы собрали их в таблице.

Далее остановимся более подробно на некоторых пунктах.

Доходы, освобожденные от налогообложения согласно п. 1 ст. 217 НК РФ

Список доходов, не облагаемых НДФЛ:

  • Государственные пособия.
  • Все виды компенсаций: возмещение вреда здоровью; бесплатное предоставление жилья и оплата коммунальных услуг; оплата натурального довольствия; оплата тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, питания, снаряжения, оборудования и всего, что необходимо для проведения подобных мероприятий; при увольнении сотрудников (кроме выплат выходного пособия руководящему составу предприятий расположенных в районах Крайнего Севера); в случае гибели служащих при исполнении; возмещение расходов на повышение квалификации сотрудников; оплата проезда к месту отдыха и обратно работников, проживающих и работающих на Крайнем Севере, включая багаж и проезд неработающих членов семьи с багажом; оплата переезда на работу в другую местность.
  • Выплаты, связанные с рабочими командировками с учетом предоставления документов, подтверждающих траты.
  • Выплаты полевого довольствия в размере 700 руб.

Доходы в сумме 4 000, 10 000 руб. и выплаты участнику ВОВ, не облагаемые НДФЛ

Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ доходы, не подлежащие налогообложению, учитываются в размере не более 4 000 руб. за налоговый период (НП), если они получены по каждому из следующих оснований:

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  • подарки от предприятия;
  • призы, выдаваемые на конкурсах и соревнованиях;
  • мат. помощь работнику, выдаваемая предприятием;
  • возмещение предприятием работнику стоимости лекарств;
  • стоимость различных выигрышей, получаемых в мероприятиях, проводимых в целях рекламы;
  • мат. помощь, которую оказывают инвалидам общественные организации инвалидов;
  • выигрыши от участия в играх и лотереях;
  • мат. помощь, которую оказывают учреждения образования студентам, аспирантам и т. п.
Согласно п. 33 ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ доходы, полученные участниками ВОВ, войны с Финляндией, с Японией и их вдовами за счет средств:

  • бюджета РФ;
  • иностранных государств;
  • иных лиц, в сумме не более 10 000 руб. за НП.
Также налогоплательщики вправе применять к облагаемым доходам налоговый вычет на детей, который в 2020 году составит на первого и второго детей по 1400 руб., на третьего и каждого последующего — по 3 000 руб. Размер вычета на ребенка-инвалида составляет 12 000 руб., усыновители и их супруги получат 6 000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Одинокие родители имеют право на двойной вычет. Все вычеты будут предоставляться до тех пор, пока доход сотрудника за текущий год не составит более 350 000 руб.

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Нужно ли указывать в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ суммы, не облагаемые налогом?

По правилам заполнения отчета доходы, не облагаемые налогом, не включаются в строку 020 раздела 1 отчета. В данном случае мы говорим, о пособии по беременности и родам; по уходу за ребенком до полутора лет; доходах, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ. Если полученный доход выше необлагаемой суммы, то его следует отразить в 6-НДФЛ в разделе 1 в строке 020, а необлагаемую часть в строке 030.

Со справкой 2-НДФЛ всё аналогично. Доходы, не облагаемые НДФЛ, в справке 2-НДФЛ указывать не нужно.

Срок сдачи данных отчетов — 02.03.2020. Если численность организации до 10 человек, то отчеты можно сдавать на бумаге.

Обратите внимание! Если во время проверки налоговой будет доначислен налог, то с 1 января 2020 года этот долг вы как налоговый агент сможете погасить сами из своих средств (п. 8 ст. 2 закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ. До этого года НК РФ делать это запрещал.

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Что изменилось

С 01.01.2020 в ст. 217 НК РФ внесены изменения: обновились пункты 1, 3, 28, 37, 41, 62, 69, добавлены пункты 76, 77, 78, 79, 80. Будьте внимательны при выплате доходов и еще раз сверьтесь со ст. 217 НК РФ — возможно, эти доходы убрали или, наоборот, добавили в перечень не облагаемых налогом.

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