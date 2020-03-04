С каких доходов не надо платить НДФЛ: список

Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК РФ. В 2020 году в нее внесены изменения, и этот перечень расширился. Подробности — в нашей статье.

Выплаты, не облагаемые НДФЛ в 2020 году

В ст. 217 НК РФ «Доходы, не подлежащие налогообложению» внесены изменения, в частности увеличился список доходов, не облагаемых НДФЛ.

Рассматриваемая норма содержит 80 пунктов. Мы собрали их в таблице.

Далее остановимся более подробно на некоторых пунктах.

Доходы, освобожденные от налогообложения согласно п. 1 ст. 217 НК РФ

Список доходов, не облагаемых НДФЛ:

Государственные пособия.

Все виды компенсаций: возмещение вреда здоровью; бесплатное предоставление жилья и оплата коммунальных услуг; оплата натурального довольствия; оплата тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, питания, снаряжения, оборудования и всего, что необходимо для проведения подобных мероприятий; при увольнении сотрудников (кроме выплат выходного пособия руководящему составу предприятий расположенных в районах Крайнего Севера); в случае гибели служащих при исполнении; возмещение расходов на повышение квалификации сотрудников; оплата проезда к месту отдыха и обратно работников, проживающих и работающих на Крайнем Севере, включая багаж и проезд неработающих членов семьи с багажом; оплата переезда на работу в другую местность.

Выплаты, связанные с рабочими командировками с учетом предоставления документов, подтверждающих траты.

Выплаты полевого довольствия в размере 700 руб.

Доходы в сумме 4 000, 10 000 руб. и выплаты участнику ВОВ, не облагаемые НДФЛ

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Согласно п. 28 ст. 217 НК РФ доходы, не подлежащие налогообложению, учитываются в размере не более 4 000 руб. за налоговый период (НП), если они получены по каждому из следующих оснований:

подарки от предприятия;

призы, выдаваемые на конкурсах и соревнованиях;

мат. помощь работнику, выдаваемая предприятием;

возмещение предприятием работнику стоимости лекарств;

стоимость различных выигрышей, получаемых в мероприятиях, проводимых в целях рекламы;

мат. помощь, которую оказывают инвалидам общественные организации инвалидов;

выигрыши от участия в играх и лотереях;

мат. помощь, которую оказывают учреждения образования студентам, аспирантам и т. п.

Согласно п. 33 ст. 217 НК РФ не облагаются НДФЛ доходы, полученные участниками ВОВ, войны с Финляндией, с Японией и их вдовами за счет средств:

бюджета РФ;

иностранных государств;

иных лиц, в сумме не более 10 000 руб. за НП.

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Также налогоплательщики вправе применять к облагаемым доходам налоговый вычет на детей, который в 2020 году составит на первого и второго детей по 1400 руб., на третьего и каждого последующего — по 3 000 руб. Размер вычета на ребенка-инвалида составляет 12 000 руб., усыновители и их супруги получат 6 000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Одинокие родители имеют право на двойной вычет. Все вычеты будут предоставляться до тех пор, пока доход сотрудника за текущий год не составит более 350 000 руб.

Нужно ли указывать в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ суммы, не облагаемые налогом?

По правилам заполнения отчета доходы, не облагаемые налогом, не включаются в строку 020 раздела 1 отчета. В данном случае мы говорим, о пособии по беременности и родам; по уходу за ребенком до полутора лет; доходах, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ. Если полученный доход выше необлагаемой суммы, то его следует отразить в 6-НДФЛ в разделе 1 в строке 020, а необлагаемую часть в строке 030.

Со справкой 2-НДФЛ всё аналогично. Доходы, не облагаемые НДФЛ, в справке 2-НДФЛ указывать не нужно.

Срок сдачи данных отчетов — 02.03.2020. Если численность организации до 10 человек, то отчеты можно сдавать на бумаге.

Обратите внимание! Если во время проверки налоговой будет доначислен налог, то с 1 января 2020 года этот долг вы как налоговый агент сможете погасить сами из своих средств (п. 8 ст. 2 закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ. До этого года НК РФ делать это запрещал.

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Что изменилось

С 01.01.2020 в ст. 217 НК РФ внесены изменения: обновились пункты 1, 3, 28, 37, 41, 62, 69, добавлены пункты 76, 77, 78, 79, 80. Будьте внимательны при выплате доходов и еще раз сверьтесь со ст. 217 НК РФ — возможно, эти доходы убрали или, наоборот, добавили в перечень не облагаемых налогом.