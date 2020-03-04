С каких доходов не надо платить НДФЛ: список

Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ, перечислены в ст. 217 НК РФ. В 2020 году в нее внесены изменения, и этот перечень расширился. Подробности — в нашей статье.
Выплаты, не облагаемые НДФЛ в 2020 годуВ ст. 217 НК РФ «Доходы, не подлежащие налогообложению» внесены изменения, в частности увеличился список доходов, не облагаемых НДФЛ.
Рассматриваемая норма содержит 80 пунктов. Мы собрали их в таблице.
Далее остановимся более подробно на некоторых пунктах.
Доходы, освобожденные от налогообложения согласно п. 1 ст. 217 НК РФСписок доходов, не облагаемых НДФЛ:
- Государственные пособия.
- Все виды компенсаций: возмещение вреда здоровью; бесплатное предоставление жилья и оплата коммунальных услуг; оплата натурального довольствия; оплата тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, питания, снаряжения, оборудования и всего, что необходимо для проведения подобных мероприятий; при увольнении сотрудников (кроме выплат выходного пособия руководящему составу предприятий расположенных в районах Крайнего Севера); в случае гибели служащих при исполнении; возмещение расходов на повышение квалификации сотрудников; оплата проезда к месту отдыха и обратно работников, проживающих и работающих на Крайнем Севере, включая багаж и проезд неработающих членов семьи с багажом; оплата переезда на работу в другую местность.
- Выплаты, связанные с рабочими командировками с учетом предоставления документов, подтверждающих траты.
- Выплаты полевого довольствия в размере 700 руб.
Доходы в сумме 4 000, 10 000 руб. и выплаты участнику ВОВ, не облагаемые НДФЛСогласно п. 28 ст. 217 НК РФ доходы, не подлежащие налогообложению, учитываются в размере не более 4 000 руб. за налоговый период (НП), если они получены по каждому из следующих оснований:
- подарки от предприятия;
- призы, выдаваемые на конкурсах и соревнованиях;
- мат. помощь работнику, выдаваемая предприятием;
- возмещение предприятием работнику стоимости лекарств;
- стоимость различных выигрышей, получаемых в мероприятиях, проводимых в целях рекламы;
- мат. помощь, которую оказывают инвалидам общественные организации инвалидов;
- выигрыши от участия в играх и лотереях;
- мат. помощь, которую оказывают учреждения образования студентам, аспирантам и т. п.
- бюджета РФ;
- иностранных государств;
- иных лиц, в сумме не более 10 000 руб. за НП.
Нужно ли указывать в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ суммы, не облагаемые налогом?По правилам заполнения отчета доходы, не облагаемые налогом, не включаются в строку 020 раздела 1 отчета. В данном случае мы говорим, о пособии по беременности и родам; по уходу за ребенком до полутора лет; доходах, указанных в п. 28 ст. 217 НК РФ. Если полученный доход выше необлагаемой суммы, то его следует отразить в 6-НДФЛ в разделе 1 в строке 020, а необлагаемую часть в строке 030.
Со справкой 2-НДФЛ всё аналогично. Доходы, не облагаемые НДФЛ, в справке 2-НДФЛ указывать не нужно.
Срок сдачи данных отчетов — 02.03.2020. Если численность организации до 10 человек, то отчеты можно сдавать на бумаге.
Обратите внимание! Если во время проверки налоговой будет доначислен налог, то с 1 января 2020 года этот долг вы как налоговый агент сможете погасить сами из своих средств (п. 8 ст. 2 закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ. До этого года НК РФ делать это запрещал.