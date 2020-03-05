Деньги есть. И у государства, и у бизнеса, и у населения

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook рассуждает о формировании капитала современной России.

Советские накопления граждан, их сбережения, были съедены гиперинфляцией уже к концу 1991-го и все пришлось начинать с нуля.

Шальные десять лет 90-х, позволили перераспределить в частные руки остатки советской промышленности, но капиталов толком не удалось накопить никому, ни бизнесу, ни людям.

Быстрые заработки тех лет, так же быстро проедались, как зарабатывались. Бизнес перехватывал управление в предприятиях, выстраивал новые процессы, учился работать по-капиталистически, но что-то накапливать из прибыли, еще не удавалось.

В те годы начался и приток свежих западных денег, их было пока не много, они были высоко спекулятивные и шли в основном на рынок госбумаг. Именно за счёт западных денег скупались выпуски ГКО (государственных краткосрочных обязательств), и бюджет покрывал ими свой бесконечный дефицит.

Дефолт 98-ого окончательно обнулил всех.

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В разорившихся многочисленных банках сгорели те небольшие , только начавшиеся формироваться, сбережения граждан, а в пирамиде ГКО сгорели западные капиталы.

Практически с нулевыми остатками начал новый век и российский бизнес.

Но тут пришла удача! Причём двойная.

Стремительно стала расти цена на нефть и другие сырьевые товары российского бизнеса и в страну потекла огромная «экспортная прибыль».

Это была именно «прибыль», свежий капитал.

Бизнес, с таким трудом и боями, формировавшийся в 90-х, освободившийся от непомерной социальной нагрузки советских времён, сокративший все не нужное, оставивший только самые прибыльные и эффективные куски, наконец-то стал зарабатывать прибыль, пополнять капиталы.

Вслед за этим потоком, потянулись и западные инвесторы, уже не спекулятивные, а настоящий, долгосрочные. Западные банки с удовольствием стали кредитовать российских экспортёров, синдицировать для них кредиты, ступать из облигации.

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Пошли западные деньги в акционерный капитал, причём не только в нефтянку. Иностранцы устремились в капитала российских банков, страховщиков, девелоперов и ритейлеров.

Начав 2000-й год с внешних резервов в 12 млрд $, уже к концу 2007-го, ЗВР (золото-валютные резервы) ЦБ достигли цифры в 500 млрд $.

Эти огромные новые капиталы, сформированные в пухлых нулевых, были не только результатом прибыли российского бизнеса, но даже, в бОльшей степени, результатом притока огромных западных денег, в основном кредитных.

МИП (международная инвестиционная позиция) России в тот пиковый момент (2007-2008) была отрицательна, −300 млрд $. Россия, государство и бизнес, должны были миру больше, чем он нам.

Денег было много, но они были чужие и, в основном, данные нам в кредит.

Переломным моментом в истории формирования современного российского «капитала», стал конец кризисного 2008-го года.

Вслед за разразившимся мировым финансовым кризисом, западный капитал, стал лихорадочно выводить свои деньги из России, не обращая внимание на убытки.

Западные банки и страховые компании продавали за ноль свои российские дочки, в которые ещё вчера они вложили миллиарды долларов. А крупнейшие мировые банки с дисконтом переуступали свои кредиты, российским компаниям.

Нужно отдать должное российскому Правительству, в тот год именно оно выступило «кредитором последней инстанции», и поддержало крупнейшие российские банки (в основном государственные) и крупнейших экспортёров, выдав им стабилизационный кредиты, рассчитаться с западниками.

Результатом того исторического момента, международная инвестиционная позиция России с отрицательной (-300 млрд $), стала положительной ( 100 млрд $).

Денег в резервах ЦБ стало на треть меньше, но теперь они в основном уже были свои, а не чужие.

С 2009-го, когда Россия стала финансировать себя сама, без помощи западных денег, начался новый этап накопления внутренних российских капиталов.

Тут стали работать два мотора, два источника, точнее даже три: компании и население и бюджет.

Максимально наладил свою эффективность российский бизнес, его положительный торговый баланс с внешним миром в 2018-м достиг цифры в 194 млрд$. Даже с учетом растущего импорта суммарное внешнеторговое сальдо России не падает менее 100 млрд $ в год.

Сальдированная чистая прибыль российских компаний за 2018 составила около 14 трл руб. ( по текущему курсу более 200 млрд $). Часть этой прибыли компании пускают на амортизацию, обновление фондов, новые проекты. Частью закрывают старые кредиты.

Именно растущая прибыль российского бизнеса и является причиной «странного» эффекта, когда не растет суммарный кредитный корпоративный портфель в банках.

Компаниям хватает собственных денег, собственной прибыли, на своё развитие. Им уже не нужны новые кредиты, их капиталы растут.

Не отстаёт и население.

Суммарные вклады частных лиц в банках достигли цифры в 30 трл руб (460 млрд $) и ежегодно растут. Кроме вкладов, растут остатки свободных рублей и долларов на руках. Росстат оценивает эту цифру в 2-3 трл руб. в год.

Мои прикидки дают цифру ежегодного прироста нового «капитала» (частного и корпоративного), минимум, в 200 млрд $ в год.

Такого изобилия денег, такого роста «капиталов», причём собственных внутренних, не знала Россия ни в новые, ни в старые времена.

В благословенные советские годы 70-х, когда быстро росла экономика и вклады населения, параллельно рос и дефицит советского бюджета. По сути, советского Правительство, финансировало дефицит своего бюджета за счёт растущих накоплений граждан.

Сегодня же, нет и этого риска, когда государство своими расходами съедало внутренний «капитал».

Сегодня российский бюджет работает с профицитом, он тоже накапливает. В ФНБ уже накоплено около 10 трл руб, и Правительство и далее планирует иметь профицит.

Все накапливают. И бизнес, и население, и государство. Уникальное время в российской истории!

Главный вопрос, как мы сумеем теперь этими совокупными накоплениями и «капиталами», распорядиться...