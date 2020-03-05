Как принять участие в закупках: краткое руководство

У вас есть товары или услуги, которые вы хотите продать государству? Эксперты «Опоры России» специально для новичков составили эту инструкцию. Здесь описаны основные шаги, которые нужно сделать для участия в закупках.

Какой закон?

Основная масса закупок государства регулируется 2 федеральными законами и 1 Постановлением Правительства РФ.

1) 44-ФЗ от 05.04.2013 (заказчики — государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия);

2) 223-ФЗ от 18.07.2011 (заказчики — юрлица с долей участия государства более 50 %, естественные монополии, особо значимые унитарные предприятия, организации, чьи тарифы регулируются государством);

3) ПП РФ 615 от 01.07.2016 (для привлечения подрядчиков по капитал. ремонту многоквартирных жилых домов).

Торговые площадки и ЭЦП

Большинство закупок проходит в электронном виде на специальных торговых площадках. Необходимо обязательно зарегистрироваться в Единой информационной системе (ЕИС) zakupki.gov.ru.

Для участия в закупках вам понадобится электронная цифровая подпись (ЭЦП) в аккредитованном Минкомсвязью удостоверяющем центре. Это специальный цифровой ключ, который удостоверяет вашу подпись в ходе закупочных процедур.

Электронные торговые площадки:

1. АО «ЕЭТП»

2. РТС-тендер

3. ЗАО «Сбербанк-АСТ»

4. АГЗРТ

5. АО «РАД»

6. ЭТП НЭП

7. ЭТП «ГПБ»

8. ТЭК-Торг

9. АСТ «ГОЗ»

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Ищем закупку

Все закупки размещаются на сайте zakupki.gov.ru в ЕИС. Для новичков больше всего подойдут электронные аукционы и запросы котировок. Это самые простые процедуры.

При помощи поиска в ЕИС можно найти закупку по виду товара, начальной цене, наименованию заказчика, региону и другим критериям. Каждая закупка имеет свою карточку, в которой содержится вся необходимая информация о ней:

Общие сведения

Список лотов

Документы и техническая документация

Изменения, разъяснения, запросы

Протоколы

Журнал событий.

Сайт ЕИС может стать удобным инструментом мониторинга спроса на те или иные товары/услуги поставщиков. Вы можете через форму поиска выяснить, требуются ли ваши товары, по какой стоимости государство готово их приобрести и по какой цене закрыты предыдущие торги. Вся эта информация поможет определиться, стоит ли вашей компании участвовать в закупках.

Крупные заказчики выкладывают на ЕИС планы закупок на ближайший год.

Открытие спецсчета

Многие виды закупок требуют от участника внесения обеспечения заявки для защиты интересов заказчика.

Для этого необходимо открыть специальный счет в банке, где будут хранится деньги для обеспечения заявки и с него же спишется плата за победу в закупочной процедуре (как правило, от 2000 до 5000 рублей).

Список банков, в которых можно открыть специальный счет, вы можете посмотреть в Распоряжении Правительства № 1451-р от 13.07.2018.

Специальный счет можно открыть в одном из одобренных государством банков (Распоряжение Правительства № 1451-р от 13.07.2018). Специальный счет для работы с любыми торговыми площадками нужен всего один.

Если у вас уже есть счет в одном из одобренных банков, то открывать дополнительный счет не потребуется. Просто известите свой банк о желании использовать его, в том числе, и для закупок.

Если вы участвуете в закупке, не требующей обеспечения заявки — спецсчет можно не открывать.

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Подготовка копий документов

Уставные документы;

документ, подтверждающий полномочия генерального директора;

решение об одобрении крупной сделки;

лицензия на необходимый вид деятельности;

свидетельство СРО, если согласно закону участие организации в СРО обязательно.

Условия конкретной закупки могут потребовать дополнительных документов (копии выполненных договоров, справки об отсутствии задолженности по налогам, документы, подтверждающие квалификацию сотрудников и т.п.)

Подача заявки на участие

Заявка участника — это комплект документов в электронной или бумажной форме, составленный в полном соответствии с требованиями документации о закупке.

Документы должны быть заверены уполномоченным лицом участника и содержать достоверную информацию, прошиты, пронумерованы, сложены в конверт и запечатаны.

Заявка на участие подается в электронном виде через торговую площадку. Заказчик устанавливает определенный срок, в который нужно успеть подать заявку. Если вы не успеете подать заявку на участие в срок, то потеряете возможность участвовать в выбранной закупке.

Если в документации предусмотрено обеспечение заявки, участнику необходимо перед ее подачей перечислить указанную сумму на расчетный счет заказчика или оператору торговой площадки.

Результаты тендера публикуются на сайте ЕИС zakupki.gov.ru.

Подписание контракта

После победы в тендере стороны должны подписать контракт. Заказчик отправляет проект контракта победителю для подписания.

У победителя есть 5 календарных дней для ознакомления и подписания. Обычно заказчик размещает проект договора уже на стадии приема заявок в составе технической документации, что участники могли ознакомиться с его текстом и основными условиями заранее.

Обязательно прочитайте проект договора. Узнайте о сроках его исполнения, оплаты и санкциях за неисполнение.

Если условия проекта контракта соответствуют закупочной документации и предложению поставщика, и вас нет к нему вопросов, то необходимо подписать контракт при помощи ЭЦП и разместить на торговой площадке.

Однократно вы можете внести правки в проект контракта и направить заказчику протокол разногласий.

У заказчика будет 3 рабочих дней на подписание контракта со своей стороны и его размещение в ЕИС и на портале торговой площадки.

Санкции

Если после победы в закупке вы будете отклоняться от заключения контракта или ненадлежащим образом его исполнять, то заказчик вправе расторгнуть контракт и внести вашу организацию в реестр недобросовестных поставщиков.

Нахождение в реестре недобросовестных поставщиков по умолчанию длится 2 года. В это время компания не может участвовать в закупках.

Вы заключили контракт!

Далее перед вами стоит задача качественно и в оговоренные сроки исполнить заключенный договор. Помните, чем больше опыт удачного сотрудничества с заказчиками у вас за плечами, тем больше шансов выиграть следующую закупку.

Желаем успехов!