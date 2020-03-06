Знойные женщины ФНС: 8 Марта – особенно

В преддверии 8 марта – праздника равноправия и женской солидарности – мы воздаем почет женской силе. В чем сила ФНС? Предлагаем оставить вопрос открытым, если вам не нравится наша версия: лишь только в красоте ее сотрудниц!

Оставим на время все претензии к налоговому служащему и поздравим женскую половину ФНС с Международным женским днем.

Мы отыскали фотографии инспекторов и публикуем поздравления в знак восхищения.

Дорогие налоговички!

Бросайте вы свою работу и все (черт возьми!) – на конкурс красоты!

Вы прекрасны, предприимчивы и хозяйственны! Желаем вам утопать в цветах, а не только в уточненках и прочей грустной макулатуре!

Удивляйте и будьте разными! Скромными, как леди из Грозного, а иногда опасными, как хищницы из Краснодара!

Радуйте мужчин, радуйтесь мужчинам, носите мини, даже с погонами!

И, конечно, верьте в успех!