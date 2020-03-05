Успейте забрать подарки от БухСофт

Самый обиженный в плане зарплаты народ у нас это обслуга бюджетников: санитарки, нянечки, сторожа...
Зеркальный сервер в другом датацентре - это хорошо, когда есть возможность такого обмена данными ...
Тссс! Это те самые стулья! Стулья Мадам Петуховой!
Думал, получит взятку, так и ружьишко к патронам прикупит)))На Мосберг собирал, не иначе)))...
Элементарно, настройками таблицы DNS - маршрутизатора с основного на зеркальный сервер....
Налог с курсовой разницы платить надо, тут ничего не скажешь.......
Нет, не смущает!Безос пожертвовал 10 миллиардов в фонд борьбы с климатическими изменениями. И что...
От это да, да вы у нас оказывается новый супергерой, рекрутер-ракета, проводящий каждый день по 4...
Я понимаю когда народ возмущается когда банк блокирует счет ИП-ника который перечислил деньги с р...
То есть решение о преступности средств, которое приняли до всех расследований, не говоря уже о су...
https://zen.yandex.ru/media/id/59353139e3cda85cf4156fa3/gde-100-millionov-kak-na-samom-dele-naval...
А. Политическая блокировка <> незаконнаяБ. Я не считаю эту блокировку политическойВ. "Деньг...
А причем здесь заемщики, пусть даже и технические?Наша задача была отбить от субсидиарки наших до...
Причём тут порядок КРК? КРК решением ваших доверителей выдал кредит банкам (банк РК и м банк), ко...
То первую российскую подводную лодку на Балтике в качестве командира испытывают, то на мостике кр...
Ох, скорее бы уже Москва перешла бы на прямые выплаты. А то пособие из своего кармана платишь, а ...
О каком городе идет речь? Где активно ходят и дурят с обособками?...
Могла сотню раз в жизни покинуть СССР, была выездная.Но покинула Россию.))) В СССР не умели дорож...
Точно, наверняка гены гражданина с голубой кровью! То до смерти ради развлечений крестьян запорют...
Так ИП на УСН тоже не попадает под всякие вычеты, т.к. у него нет НДФЛ13%....
Уважаемый, @ДмитрийW. Вы видели в каком состоянии она приехала после этого совещания... У человек...
По данным Forbes, после краха компании «Трансаэро» в 2015 году Анодина, её сын и невестка покинул...
У самозанятого есть вычет в 10 тыс руб, понижающий ставку налога. Я имел в виду вычет не как само...
Собственно, давно задумывался над вопросом, а стоит ли копья ломать?))) Ведь закон деградации иде...
Могли бы наконец налоговые вычеты давать самозанятым. Получается, НДФЛ платишь — есть право на вы...
На моей памяти ни одно новшество не убавило работы бухгалтеру. Это как с прямыми выплатами из ФСС...
Если в Вашем окружении никто не пострадал, это не значит, что пострадали только воры и предатели....
А здесь есть тонкий момент - как организовать полноценное дублирование, и сколько это будет стоит...
Это фраза одной знакомой девушки. Мамы двоих очаровательных малышей и, по совместительству, владе...
Что-то по существу не понятно. Ему просто требование выставили на организацию? Тогда почему уголо...
Вопрос, кто в таких ситуациях сделает запись в бумажную трудовую, не возникает?...