Почему прогрессивная шкала НДФЛ невыгодна Правительству

Дискуссии о необходимости возврата к прогрессивной шкале НДФЛ ведутся давно — с момента ее замены на плоскую 1 января 2001 года. Однако сейчас они обострились из-за практически нулевого роста реальных располагаемых доходов населения. Но в Правительстве скептически относятся к таким инициативам, имея для этого серьезные основания.

Запрос общества на социальную справедливость усиливается. Именно поэтому стали циркулировать идеи об отмене НДФЛ для граждан с минимальным уровнем оплаты труда. Соответственно, обсуждается предложение существенно увеличить его ставку для россиян с высокими доходами. Вот только не совсем ясно, какие именно доходы в России можно считать высокими и сверхвысокими.

Признаются излишними даже министром финансов Антоном Силуановым страховые платежи с зарплатных фондов. Однако в Правительстве относятся к такого рода предложениям с изрядной долей скепсиса. Чем тогда наполнять бюджет? Последний, по расчетам ФНС, в значительной степени зависит от налогообложения бедных и средних слоев населения.

Как стали собирать налоги

В Высшей школе экономики на прошлой неделе прошел круглый стол «Роль налоговых доходов в развитии экономики. Бюджет-2020 и налоговые стимулы развития бизнеса». Ключевым спикером был приглашен начальник Аналитического управления ФНС России Валерий Засько. Вначале он остановился на достижениях в обеспечении стабильных налоговых поступлений. В частности, он отметил, что развитие технологий налогового администрирования в значительной мере обеспечило рост собираемости налогов. Причем рост собираемости налогов произошел, по сути, за счет значительного обеления экономики.

Следствием системной работы налоговых органов следует признать и определенную ломку психологии налогоплательщиков. На сегодняшний день, считает Валерий Засько, подавляющее число представителей бизнеса прекрасно осознают риски уклонения от уплаты налогов и формируют свои бизнес-процессы, максимально избегая сомнительных операций.

То, как именно фискалы могут противостоять различным формам искусственного занижения налоговой базы, пояснил на заседании Комитета по совершенствованию механизмов бизнеса в сфере права и налогообложения МРО «Деловой России», которое прошло 27 февраля, руководитель выездного отдела инспекции ФНС № 27 по Москве Виталий Крицкий.

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Он прежде всего остановился на бесперспективности незаконного дробления бизнеса с целью перевода его составных частей под специальные льготные налоговые режимы наподобие УСН или ЕНВД. В ФНС в 2010-х были накоплены обширные базы данных о налогоплательщиках. По словам Виталия Крицкого, в его отделе могут составить подробный трудовой путь любого проверяемого руководителя или специалиста за последние 15–20 лет. Соответственно, нетрудно выявить все его возможные аффилированные связи с другими лицами. Отработана методика и допросов свидетелей. Зачастую именно рядовые сотрудники компаний раскрывают по крайней мере части криминальных схем по уходу от налогов. Особенно если речь идет об уволенных сотрудниках. И хотя в некоторых случаях налоговикам приходится допрашивать до 500 человек по одному делу, препятствием это не становится.

В результате, по данным Валерия Засько, за последние 10 лет дополнительные поступления в бюджет за счет качественного развития уровня налогового администрирования составили почти 3 трлн руб. Кроме того, более полный сбор фискальных платежей внес свой вклад в формирование нынешней экономической ситуации, которая характеризуется низким уровнем инфляции, созданием финансовых резервов, погашением значительной части внешнего долга, решением социальных задач, в том числе стабильностью выплаты и индексацией пенсий. И главное — более полное наполнение бюджета и обеление экономики обеспечили качественное улучшение конкурентной среды.

Неизменная шкала НДФЛ

По приведенным Валерием Засько данным, уровень налоговой нагрузки на экономику в России вполне сопоставим с аналогичным показателем развитых стран и составляет (без учета нефтегазовых доходов) порядка 28%. Впрочем, независимые эксперты приводят цифры до 40% с учетом страховых и таможенных платежей, которые, по сути, также являются квазиналогами. Поэтому, положа руку на сердце, трудно признать конкурентоспособность российской экономики по фискальной составляющей в сравнении с рядом стран ЕАЭС, например с Казахстаном, где ставки НДФЛ и НДС равны 10%.

В принципе и в Минфине, и в ФНС признают тот факт, что налоговая нагрузка на труд достаточно высока — суммарно 43% от выплачиваемой зарплаты. Но в этих ведомствах предупреждают, что за призывами снизить налоги должно следовать четкое понимание, за счет чего компенсировать выпадающие доходы. Нельзя в одночасье снизить страховые взносы, не обеспечив соответствующих поступлений в тот же Пенсионный фонд.

Представитель ФНС также призвал с осторожностью относиться к внедрению прогрессивной шкалы НДФЛ. Дело в том, что, по данным ФНС за 2018 год, 98% российских работников получали в год зарплату не более 1 млн руб. в год. Почти 65% зарабатывают от 114 тыс. руб. до 1 млн руб. Официальная зарплата 28,2% работников не превышает 10 тыс. руб. в месяц (или около 114 тыс. руб. в год). И лишь 6,9% получают зарплату свыше 1 млн за год.

В общем, картина получается безрадостная. Большинство работающих граждан получают крайне низкие доходы. По крайней мере официально. Особенно не разгуляешься.

Поэтому Валерий Засько и отметил: «Если рассуждать оторванно от реальности, было бы справедливо, если бы богатые облагались более высокими налогами. Но если мы окунемся в действительность и расчеты, то это не совсем так». И если правительство введет некий необлагаемый минимум, то «автоматом», считает представитель ФНС, мы получим огромные выпадающие доходы, которые будут исчисляться триллионами рублей. Например, если отменить НДФЛ для граждан с зарплатой на уровне МРОТ (в 2020 году он составляет 12 130 руб.), то бюджетная система недополучит 1,2 трлн руб.

А вот с богатых спрос невелик. По подсчетам Засько, дополнительные доходы бюджета за счет внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ составят всего несколько десятков миллиардов рублей. Это, по его мнению, «копейки, что не решит никаких вопросов социальной справедливости».

Президент Владимир Путин также недавно высказался против возвращения к прогрессивной шкале НДФЛ. По его мнению, как только для имущих подымут ставку, они тут же найдут массу способов уйти от ее уплаты.

В общем, власти расписываются в неспособности фиксировать по-настоящему крупные доходы и обеспечивать социальную справедливость при налогообложении. Впрочем, к этому вопросу обещано вернуться в 2024 году. И не по причине президентских выборов, а по результатам ускорения экономического роста и, соответственно, увеличения реальных располагаемых доходов населения. То есть все равно за все заплатят не сверхбогатые, а нарождающийся средний класс вместе с по-настоящему бедными. Пока же общество к прогрессивной шкале НДФЛ не созрело.

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А как у них

Из стран с прогрессивной шкалой налогообложения самая высокая максимальная ставка подоходного налога установлена в Швеции — 61,85%.

В Дании — 55,8%, в Германии — 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, Франции и ЮАР — 45%, в США — 37%. Из стран ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела только Армения (максимальная ставка — 36%). В Белоруссии ставка, как и в России, 13%, в Казахстане и Киргизии — 10%.