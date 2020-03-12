Что будет с банками в России из-за коронавируса

COVID-19 уже замедляет темпы роста мировой экономики. Чем распространение вируса обернется для российской банковской системы: незначительным снижением прибыльности, затяжным кризисом или позитивным шоком? Банки.ру оценил три возможных сценария.

Темпы прироста новых зараженных в Китае снижаются, но в мире появляются новые очаги распространения инфекции. Сейчас на передовой Италия, Корея и Иран, которым пока не удается купировать проблему. ОЭСР уже понизила прогноз по росту мировой экономики в текущем году с 2,9 % до 2,4 %, МВФ также ожидает замедления темпов, но масштабы его оценивать пока не берется.

На сегодняшний день в России 20 подтвержденных случаев заражения COVID-19, но ситуация на внешних рынках уже опосредованно влияет на российскую экономику. По оценке председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, ущерб для темпов роста ВВП страны от коронавируса составит 0,1–0,2 процентного пункта. Убытки подсчитывает в первую очередь туристический бизнес, экспортные компании, транспортный сектор. Обвал цен на нефть резко сократит пополнение национальных резервов РФ. Все это прямо или косвенно может сказаться на всех секторах экономики России, в том числе на банковском.

📌 Реклама Отключить

Банки.ру опросил аналитиков и оценил три варианта развития событий для кредитных организаций и их клиентов.

Сценарий 1. Эпидемия минует Россию

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков и банкиров утверждают, что пока прямого и существенного влияния на российскую банковскую систему распространение коронавируса не оказало. Косвенное влияние все же наблюдается — через падение цен на нефть, ослабление рубля, отток капитала с развивающихся рынков, включая российские активы, и волатильность активов на балансах банков.

Пока риски под контролем: спасает «подушка безопасности» в ФНБ, околонулевая валютная позиция финансового сектора (то есть средства, привлеченные в иностранной валюте, покрыты активами в инвалюте) и сдерживание кредитования в иностранных валютах российских нефинансовых компаний, считает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Станислав Волков. «То, что валютная позиция в целом по банковской системе остается близкой к нулю, существенно снижает непосредственное влияние курса рубля на прибыль банков», — отмечает он. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также полагает, что российская экономика и банковская система за последние годы адаптировались к резкому изменению внешних условий, а бюджетное правило снизило зависимость курса рубля от цен на нефть.

📌 Реклама Отключить

Чтобы заболевание действительно повлияло на глобальную экономику, количество больных в мире должно исчисляться десятками миллионов, считает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Пока же не так страшна сама болезнь, как слухи о ней. Паника, которая порождается спекуляциями в средствах массовой информации и соцсетях, способна подавить потребительскую активность, повысить неприятие рисков инвесторами и сподвигнуть некоторых регуляторов на нерыночные меры и искусственное ограничение экономического спроса. «Если экономическое руководство РФ откажется от проведения значимой независимой политики в условиях усиления внешнего негативного давления на экономику, то развитие получат уже имеющиеся проблемы банковского сектора», — говорит Салыч. Среди них высокая накопленная задолженность в секторе кредитования нефинансовых предприятий, смежном с ипотекой, низкий уровень достаточности капитала в банковской системе, невысокая монетизация экономики.

📌 Реклама Отключить

Если эпидемия в России не начнется, эффект ограничится замедлением экономического роста. ЦБ может снизить ключевую ставку и добавить ликвидности в экономику, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Давление на маржинальность банковской деятельности усилится, а уровень инфляции повысится.

С точки зрения поведения банковских клиентов в сценарии «все под контролем» эффект пока незначителен. Разве что уже сейчас наблюдается снижение запросов по потребкредитам «на отпуск», отмечает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Сценарий 2. Эпидемия распространяется в России

📌 Реклама Отключить

Допустим, все пойдет по наихудшему сценарию: коронавирус стремительно распространяется по России, в мире возникают все новые очаги заражения, перспективы создания вакцины туманны.

Инвесторы продолжат в срочном порядке избавляться от рисковых активов, а кредитоспособность банковских заемщиков упадет, прогнозирует директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При падении курса рубля более чем на 20 % банки ощутят на себе негативные последствия ухудшения общей макроэкономической ситуации. По мнению Станислава Волкова, такое влияние может выразиться в падении спроса на новые кредиты со стороны наиболее платежеспособной части заемщиков, а также в ухудшении кредитного качества компаний, взявших кредиты в иностранной валюте, и физлиц, столкнувшихся с заметным падением реальных доходов из-за ускорения инфляции.

Это, в свою очередь, приведет к снижению финансового результата и достаточности капитала банков. По мнению Ирины Носовой, проблемы с ликвидностью могут испытывать некоторые банки, ресурсная база которых сформирована межбанковскими кредитами от материнских структур.

📌 Реклама Отключить

«Ввиду риска ослабления национальной валюты население в целях сохранения своих накоплений может начать активно снимать средства с рублевых вкладов и покупать валюту», — предупреждает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. В таком случае регулятор может прибегнуть к повышению ключевой ставки в целях поддержания курса рубля.

Сценарий 3. Позитивный шок

📌 Реклама Отключить

По мнению Геннадия Салыча, кризисный шок, связанный с ослаблением внешнего спроса, с определенной точки зрения может стать позитивным сценарием. Ответом на кризис, как показывает практика, становятся меры, направленные на стимулирование роста. «Происходит докапитализация банков и помощь заемщикам, сокращение налогов на производство и предоставление льготных займов промышленности, административное ограничение спекуляций на финансовых рынках, развивается система государственного планирования и регулирования», — перечисляет предправления банка «Фридом Финанс».

«Наихудший сценарий — это кризисный шок, связанный с ослаблением внешнего спроса. Шок с определенной точки зрения — позитивный сценарий». Геннадий Салыч, предправления банка «Фридом Финанс»

При циклическом возобновлении роста глобального спроса на риск это отыгрывается резким ускорением роста ВВП. По оценке главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, ущерб от вируса будет полностью компенсирован ростом социальных расходов и ускоренной реализацией национальных проектов, а также эффектом от более быстрого снижения ставок, которое частично вызвано реакцией ФРС на ситуацию с вирусом.