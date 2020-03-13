Коронакризис. Как жить в новой реальности тем, у кого есть деньги, и тем, у кого их нет

Нефть по 35 долларов за баррель, доллар по 72 рубля за штуку. На биржах нарастает паника. Как перестать бояться и начать думать?

Что делать инвесторам на фондовом рынке?

Если у вас уже есть акции, продавать их не стоит.

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Прибыль извлекается, когда акции подорожали, а не подешевели. И очень странно, когда говорят, что нужно продавать акции, когда они подешевели. Есть, конечно, и такой аргумент: продать акции, когда они подешевели, чтобы купить, когда они еще больше подешевеют. Но я не знаю ни одного человека, которому это удается делать регулярно. Потому что можно будет бояться купить акции, смотреть, как они падают, и в конечном итоге так их и не купить. Соответственно, останется зафиксированный убыток. Что касается в принципе инвестирования, нужно делать разумный портфель активов, где есть кеш, акции и облигации.

И в такие периоды времени нужно продавать облигации, тратить кеш и покупать акции. Если у кого-то есть консервативный риск-профиль, можно за кеш покупать облигации. Облигации обычно дешевеют примерно, в зависимости от дюрации, на порядок меньше, чем акции, то есть в 10 раз.

Стоит ли покупать сейчас иностранную валюту?

Здесь такой же принцип, как у акций: доллар и евро нужно покупать, когда рубль крепкий, а продавать — когда рубль слабый.

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Сейчас рубль слабый, значит, покупать доллары и евро не нужно. Конечно, есть панический элемент. Эмоции, собственно, и способствуют тому, что люди продают акции дешево, покупают доллары и евро за рубль, когда они крепкие. Но это дань панике, это неэффективно. Если вы работаете с валютой и готовы принимать на себя такие большие риски, то разумно на панике покупать акции, как показала практика 2014–2016 годов, когда российские рублевые акции в итоге были лучшим активом, их можно было купить в моменты наиболее сильного ослабления рубля и, соответственно, падения на рынке. Потому что акции сырьевых компаний сильно увеличивают свою маржинальность (доходность) по чистой прибыли за счет того, что продают товары за валюту, а платят зарплаты в рублях. То есть они могут быстро, через пару кварталов, отчитываться о сильных финансовых результатах. Но, естественно, это касается не всех акций, перед покупкой нужно советоваться с инвестиционным менеджером.

Каковы угрозы для банковской системы?

Я думаю, что для банковской системы особенных угроз нет, за исключением одного нюанса: те инвесторы, кто покупал субординированные облигации банков, рискуют сильной потерей стоимости облигаций и, в принципе, могут лишиться всех денег с высокой вероятностью. Субординированные долги — это крайне рисковый инструмент, сопоставимый с рисками на рынке акций.

Что будет с ценами?

Риски инфляции в России существенные, товары могут подорожать на фоне ослабления рубля, но это будут не 17% и не 15%. Возможно, по итогам года инфляция будет не 3%, а, допустим, 4–4,5%. Соответственно, если все будет идти так, как идет, то Банк России если и повысит ставку, то несущественно, а возможно, вообще обойдется без повышения.

В отличие от 2014–2016 годов, ослабление рубля не будет нести в себе инфляционный шок. Потому что инфляция и инфляционные ожидания и так на исторических минимумах. И период инфляционного таргетирования достаточно долго продолжался, чтобы оказывать стабилизирующее воздействие на экономику. Но концептуально, если будут появляться инфляционные риски, Банк России может усилить инфляционное таргетирование, и в данном отношении пострадают реальные располагаемые доходы населения.