Как на УСН «доходы минус расходы» легально сократить налог

Рассказываем, как индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью законно уменьшить налоговые выплаты на УСН со ставкой «Доходы минус расходы»

Сократить единый налог при УСН можно за счет: 1. Уменьшения доходов. 2. Увеличения расходов. 3. Убытков прошлых лет. 4. Использования пониженных ставок.

В доходы включаются все средства, полученные от заказчиков на расчетный счет и в кассу за отчетный период. Или проведение взаимозачета, причем авансы заказчиков также учитываются.

Не будет учитываться в доходах кредит или заем. Обращайте внимание на формулировки в платежках. Будьте внимательны, нельзя просто изменить назначение платежа и написать вместо оплаты за товар — «предоставлен заем». Фиктивные займы легко распознаются. Заем должен быть реальным и не прикрывать собой оплату за товар или услугу.

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Если вы пошли на поводу у заказчика и выписали ему счет-фактуру с НДС, то этот НДС вы просто отдадите в бюджет. В доходы включать его не надо.

Расходы при УСН регулируются Налоговым кодексом, статьей 346, пунктом 1. Расходы учитываются при выполнении нескольких условий:

1. Расходы экономически обоснованы.

2. Расходы связаны с получением дохода.

3. Расходы документально оформлены.

4. Расходы оплачены и оприходованы.

Авансы, оплаченные поставщикам, в расходы не включаются, следует дождаться их оприходования.

Обратите внимание, что перечень расходов в статье 346, пункте 1 — закрытый. Это означает, что если производимых компанией затрат нет в этом перечне, то и уменьшить на них базу для налога нельзя.

Следует внимательно изучить данный перечень и сравнить свои расходы с ним. Можно оформлять договоры и другие документы на услуги сразу с нужными формулировками, чтобы избежать споров с налоговыми органами. Например, консультационных расходов в перечне нет. Но есть бухгалтерские, аудиторские и юридические. Если ваши расходы по смыслу являются такими, то лучше сразу их правильно обозначить в договоре.

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ИП могут включать в расходы также оплаченные в текущем году фиксированные страховые взносы («за себя»), а также взносы в ПФ 1% (с дохода свыше 300 000 рублей).

В расходы включается стоимость приобретаемых основных средств. Но не сразу. Стоимость включается в расходы в течение отчетного года равными долями. Условия включения: основное средство должно быть оплачено, оприходовано и введено в эксплуатацию. Учесть стоимость основного средства в расходах можно только в текущем году, переносить расходы на другой отчетный период нельзя. Если основное средство оприходовано, но оплачивается частями (есть рассрочка), то включению в расходы текущего года подлежит каждая сумма такой оплаты отдельно.

Например, оприходовали основное средство в 1 квартале 2019 года на сумму 500 000 рублей, оплачиваем:

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2 квартал 2019 года = 100 000 рублей;

3 квартал 2019 года = 200 000 рублей;

4 квартал 2019 года = 150 000 рублей;

1 квартал 2020 года = 50 000 рублей.

Тогда в расходы пойдут:

1 квартал 2019 года = 0;

2 квартал 2019 года = 100 000 ÷ 3 = 33 333,33 рубля;

3 квартал 2019 года = 33 333,33 + 200 000 ÷ 2 = 133 333,33 рубля;

4 квартал 2019 года = 33 333,34 + 200 000 ÷ 2 + 150 000 = 283 333,34 рубля;

еще 50 000 рублей идут на следующий год.

Всего в расходы включаем 500 000 рублей.

Переносить расходы этого года на следующий год нельзя. Но можно учесть убыток прошлых лет в следующих отчетных периодах (в течение 10 лет). Только не забудьте хранить документы на весь срок списания этого убытка + 4 года.

Часто компании на УСН, получив реальный убыток от своей деятельности, боятся его показывать в декларации и думают, что учтут это в следующем году. Но так делать запрещено. Поэтому если вы не заявили убыток в текущем году, в будущем году эти расходы учесть нельзя.

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Причем, вы сами решаете, в каком году воспользуетесь уменьшением налоговой базы на сумму убытка. Но срок списания такого убытка — не более 10 лет.

Ставка УСН «Доходы минус расходы» — 15%. Но в разных регионах могут быть установлены свои ставки (более льготные).

Например, в Санкт-Петербурге установлена для всех видов деятельности ставка 7%. А в Томской области установлена ставка 5% для организаций-резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа, созданной на территории города Томска, и для резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Северск».

Необходимо внимательно изучить региональное законодательство.

Источник: онлайн-журнал «Деловой мир»