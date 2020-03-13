Совет Федерации одобрил изменения в Конституцию и другие законы, улучшающие жизнь людей (извините, это заголовок от Госдумы)

Также поддержаны поправки о дополнительных мерах социальной защиты инвалидов, пенсионеров и семей с детьми, инициатива о снижении возраста, дающего право на назначение негосударственной пенсии, а также закон об усилении собственной безопасности Росгвардии.

Подробный обзор от Госдумы.

Поправки в Конституцию РФ

Совет Федерации на заседании в среду, 11 марта, одобрил закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Ранее он был принят в третьем чтении Государственной Думой.

Также закон должен быть одобрен не менее двумя третями законодательных собраний регионов.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится после вступления закона в силу и в случае дачи Конституционным судом РФ заключения о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений закона и о соответствии Конституции РФ порядка вступления изменений. Ранее предлагалось, что общероссийское голосование должно состояться 22 апреля 2020 года.

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После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию РФ, Президент РФ издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу. Официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования.

Защита прав инвалидов и пенсионеров

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Закон вводит административную ответственность за отказ потребителю в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей — поправками ко второму чтению суммы были увеличены.

В случае отказа нескольким потребителям одновременно или неоднократного отказа административная ответственность будет наступать за отказ каждому из них и за каждый случай отказа в отдельности.

Снижается возраст, дающий право назначения негосударственной пенсии

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Законом снижается возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, с 60 до 55 лет для женщин и с 65 до 60 лет для мужчин. Льготные категории, например северяне, педагоги, врачи, многодетные матери, смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Наличие страхового стажа как условие для получения такой пенсии будет необязательным. Как отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин, «данная норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение».

Упрощение получения российского гражданства

Поддержаны поправки в Закон «О гражданстве Российской Федерации» о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, а также инициатива, которая вводит единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, поданных на территории РФ, – до трех месяцев со дня подачи заявления (по действующему законодательству рассмотрение таких заявлений занимает до полугода).

Дополнительная соцзащита семей силовиков

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Законом предусматривается, что лица, участвующие в противодействии терроризму, а в случае их гибели – члены семей, и лица, находившиеся у них на иждивении, получат право на единовременные пособия вне зависимости от предоставления иных, предусмотренных законодательством пособий и компенсаций. Председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что закон восстанавливает справедливость в отношении участников антитеррористических операций. Здесь мы рассказывали, какие именно льготы положены.

Усиление собственной безопасности Росгвардии

Граждане, поступающие на службу в Росгвардию, причем как те, кто поступает на военную службу, так и гражданский персонал, «проходят проверку, которая связана с обеспечением собственной безопасности войск национальной гвардии, в том числе с применением технических и иных устройств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде». Речь идет о полиграфе или «детекторе лжи». Отказ от такой проверки будет основанием для отказа в приеме на службу.