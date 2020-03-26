3-НДФЛ для ИП за 2019 год: новая форма и образец заполнения

В 2019 году ФНС подготовила обновленный вариант формы 3-НДФЛ. Теперь с 2020 года индивидуальные предприниматели должны сдавать данную декларацию на новом бланке.
В этой статье мы подробно расскажем, как и в какой срок необходимо сдать эту форму, коснемся нововведений и также предоставим правильный актуальный образец заполнения 3-НДФЛ для ИП.
В каком случае ИП нужно сдавать 3-НДФЛВ первой половине 2020 года представить декларацию 3-НДФЛ за 2019 год должны индивидуальные предприниматели, если:
- ведут свою деятельность на общей системе налогообложения (ОСНО);
- совмещают ЕНВД и ОСНО;
- какой-то отрезок года вели свою деятельность на иной системе налогообложения, а затем перешли на ОСНО;
- находятся на ОСНО, но не вели свою деятельность в течение 2019 года. В таком случае необходимо все равно предоставить нулевую декларацию в налоговую.
Форма 3-НДФЛ в 2020 годуУтвержденным приказом ФНС были внесены изменения в форму 3-НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 2020 года. Поправки коснулись электронного формата, Приложения 2, 5 и 7, штрих-кодов ряда страниц и порядка заполнения самой формы.
В Приложении 2 произошли следующие изменения:
- строка 071 теперь называется «Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 60 статьи 217 НК РФ»;
- в строке 072 указывается сумма доходов, которая освобождается от налогообложения в соответствии с пунктом 60.1 статьи 217 НК РФ;
- строка 073 регулирует сумму дохода, которая освобождается от налогообложения в соответствии с пунктом 66 статьи 217 НК РФ.
В обновленной декларации стоимость медицинских услуг и лекарственных препаратов не суммируется. Теперь для каждого вида предусмотрена отдельная строка (140 и 141 соответственно).
Также в новую форму можно включить затраты на все медикаменты, выписанные лечащим врачом и приобретенные за свой счет.
В Приложении 7 добавлены сведения о способе покупки недвижимости, благодаря чему изменились некоторые номера строк. Теперь в 030 необходимо указать способ покупки недвижимости, а в 031 код номера объекта.
Номер объекта находится теперь в строке 032, а информация о его местонахождении в 033. Все остальное остается без изменений.
Важно отметить, что в строке 030 необходимо вносить сведения только в том случае, если до этого в строке 10 был указан показатель 1 (жилой дом) или 7 (жилой дом с земельным участком). Также строку 033 можно не заполнять, если в строки 031 и 032 внесена необходимая информация.
Как и что заполнять в форме 3-НДФЛ для ИПЗаполнить декларацию можно несколькими способами:
- Ручным способом.
- На сайте ФНС в режиме онлайн.
- титульный лист;
- раздел 1;
- раздел 2;
- приложение 3.
В форме предприниматель должен указать сведения о полученных доходах от деятельности ИП, примененных вычетах, уплаченных авансах и удержанных по НДФЛ суммы налогов.
Если предприниматель собирается сделать дополнительно социальные и имущественные вычеты, то для этого ему необходимо заполнить соответствующие приложения и приложить их к общему пакету документов.
Как подать декларациюПодача декларации может осуществляться несколькими способами:
- лично в местный налоговый орган. Один экземпляр отдается налоговому инспектору, второй остается при себе;
- через представителя. Для этого необходимо дополнительно предоставить нотариальную доверенность;
- по почте. Сотрудники делают опись декларации в двух экземплярах. Первую отправляют в налоговую, а вторую отдают предпринимателю со специальными отметками;
- через онлайн-сервис ФНС. Для этого способа обязательно нужно иметь усиленную электронную подпись;
- в электронном виде. Для этого необходимо воспользоваться телекоммуникационным каналом связи.
Сроки подачиНалогоплательщики, занимающиеся предпринимательской деятельностью в качестве ИП и получившие доход в 2019 году, с которого налоговым агентом не был удержан налог, должны отчитаться перед ФНС в период с 1 января по 30 апреля 2020 года. Налог уплачивается до 15 июля 2020 года включительно.
Важно отметить, что с 2020 года порядок расчета авансов по НДФЛ поменялся. Теперь предприниматели должны самостоятельно рассчитывать авансы по итогам каждого квартала и затем перечислять необходимую сумму в налоговую. Платежи распределены на четыре части: первый аванс выплачивается до 25 апреля, второй — до 25 июля, третий — до 25 октября и четвертый до 15 июля 2021 года.
Какие предусмотрены штрафыПо статье 119 НК РФ налоговые инспекторы имеют право оштрафовать ИП, если декларация будет сдана не вовремя.
Размер штрафа составляет 5 % от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. Минимальный штраф составляет одну тысячу рублей — максимальный штраф доходит до 30 процентов от суммы налога.
К примеру, если ИП просрочил срок сдачи декларации на два месяца, то размер штрафа будет составлять десять процентов от суммы НДФЛ.
Образец заполнения 3-НДФЛ в 2020 году?
Скачать образец можно здесь.
Источник: журнал «Деловой мир»