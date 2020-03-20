Новый РСВ за 1 квартал 2020: инструкция и образец

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Бланк РСВ за 1 квартал 2020 года

За 1 квартал 2020 года РСВ сдается по новой форме, утв. Приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

По сравнению с прежним бланком (утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@), в новом РСВ сокращено на треть общее количество показателей и учтены последние законодательные изменения в порядке исчисления страховых взносов. В том числе:

добавлена ячейка «Тип плательщика (код)» ? в ней проставляется код 1 (при начислении выплат физлицам) или код 2 (если выплат в отчетном периоде не было);

в Приложении № 2 добавлена строка «Количество физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы»;

удалены отдельные Приложения к Разделу 1 в связи с изменениями, внесенными в ст. 427 НК РФ;

внесены иные поправки в форму РСВ и порядок ее заполнения (исключены и добавлены отдельные строки в Разделе 3, обновлен перечень кодов для плательщиков страховых взносов по пониженным тарифам и др.).

РСВ, сдаваемый по итогам 1 квартала 2020 года, состоит из 3 разделов и 11 приложений к ним. Но все их заполнять не нужно. Обязательны для включения в расчет:

титульный лист ;

; Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;

«Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»; подраздел 1.1 приложения № 1 к Разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование»;

«Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование»; подраздел 1.2 приложения № 1 к Разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование»;

«Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование»; приложение № 2 к Разделу 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством к разделу 1»;

«Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством к разделу 1»; Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Порядок заполнения листов РСВ следующий: титульный лист, Раздел 3 (на каждого работника), приложения к Разделу 1, Раздел 1.

Остальные листы РСВ заполняются при необходимости:

Раздел или приложение РСВ Кто и в каком случае заполняет Раздел 2 и приложение 1 к Разделу 2 Включаются в состав РСВ главами КФХ Подразделы 1.3.1,1.3.2 приложения 1 к Разделу 1 Приложение 1.1. к Разделу 1 Приложения 5-8 к Разделу 1 Включаются в РСВ при применении плательщиками соответствующих тарифов страховых взносов Приложения 3 и 4 к Разделу 1 Включаются в РСВ при произведении плательщиками расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию на случай ВНиМ

На бумаге или электронно?

Сдать РСВ за 1 квартал 2020 года можно несколькими способами:

На бумаге — если численность сотрудников не больше 10 чел.

Если в отчетном периоде вы выплатили доход максимум 10 работникам, расчет можно сдать как на бумаге, так и в электронной виде.

В электронной форме — если численность сотрудников 11 чел. и более.

Если в 1 квартале 2020 года выплачивался доход более, чем 10 сотрудникам, РСВ сдается исключительно в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. В ИФНС он направляется по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через операторов электронного документооборота.

Напомним, что в 2019 году расчет сдавался в электронной форме, если среднесписочная численность сотрудников, получивших доход за прошлый период, превысила 25 человек.

Срок сдачи РСВ за 1 квартал 2020 года

Расчет по страховым взносам представляют в ИФНС не поздже 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Однако если крайний срок сдачи отчета падает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Срок сдачи РСВ за 1 квартал 2020 год ? не позднее 30.04.2020. Это четверг (рабочий день), а потому никаких переносов нет. РСВ за 1 квартал 2020 года необходимо сдать в ИФНС не позднее 30.04.2020.

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Требования к заполнению РСВ за 1 квартал 2020 года

Они указаны в Порядке заполнения этого отчета, утв. Приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@:

Страницы расчета нумеруют в сквозном порядке, начиная с титульника.

Сведения в РСВ вносят заглавными печатными буквами слева направо.

При заполнении расчета вручную используют чернила черного, фиолетового или синего цветов.

При заполнении РСВ на компьютере устанавливают шрифт Courier New высотой 16-18.

Править ошибки с помощью замазки и прочих корректирующих средств недопустимо.

Если РСВ формируете на бумаге, распечатайте каждый лист на отдельной странице.

Распечатанный отчет не скрепляется, даже скрепками. Передавать его на проверку рекомендуется в отдельном файле.

В полях, где отсутствуют количественные или суммовые показатели, указывают «0», в остальных пустующих строках и ячейках проставляют прочерк. Но если отчет заполняется с использованием программы, прочерки в пустых ячейках допускается не ставить.

Заполняем титульный лист

Порядок заполнения титульного листа РСВ

Строка Что указывают ИНН ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на налоговый учет. Так как ИНН юрлиц на 2 знака короче, чем ИНН ИП, в оставшихся ячейках поставьте прочерки КПП Организации проставляют КПП по свидетельству о постановке на учет.

обособки, выплачивающие доход своим сотрудникам самостоятельно, ставят КПП по месту своего нахождения;

у предпринимателей КПП нет, поэтому в этой строке они ставят прочерки Номер корректировки Если расчет сдаете впервые за 2020 год, поставьте «0 – -». Если составляете уточненку, поставьте «1- -», «2- – » и т. д. (в зависимости от того, какую корректировку по счету сдаете) Расчетный (отчетный) период (код) Код периода, за который сдаетсе отчет. Для РСВ за 1 квартал вносим код «21». Если расчет сдаетсе по итогам 1 квартала, но в связи с реорганизацией (ликвидацией) компании, укажите код «51», при снятии с учета ИП или главы КФХ ? код «83». Коды остальных периодов указаны в Приложении № 3 к Порядку заполнения (они представлены в таблице ниже) Календарный год Год того периода, за который сдаете расчет. Для РСВ за 1 квартал 2020 года это «2020» Представляется в налоговый орган (код) Код ИФНС, в который сдаете расчет По месту нахождения (код) ИП проставляют код «120»;

российские организации — «214»;

обособки российских компаний — «222»;

обособки иностранных компаний — «335»;

КФХ (по месту жительства члена (главы)) — «124»;

КФХ (по месту нахождения юрлица ? главы КФХ) ? «240»;

частнопрактикующие нотариусы — «122»;

адвокаты, учредившие свой кабинет — «121»;

физлица, не являющиеся ИП, — «112»;

правопреемники российских компаний — «217»;

международные организации — «350». Эти коды приведены в Приложении № 4 к Порядку заполнения «Наименование организации, ОП…» Организации указывают наименование в соответствии с уставом;

обособки российских компаний — название подразделения, а если его нет, — название головной организации;

обособки иностранных компаний — наименование отделения;

ИП, нотариусы, адвокаты и лица, не являющиеся ИП, — полные ФИО по паспорту Код вида деятельности (ОКВЭД) Код основного вида деятельности работодателя Номер контактного телефона Укажите в следующем формате: «8 пробел код пробел номер». Например: «8 917 2002010» Расчет составлен Общее количество листов, из которых состоит РСВ. Незаполненные страницы к расчету не прикладывают С приложением подтверждающих документов Заполняют, только если к РСВ приложены какие-либо документы: например, доверенность на представителя. В других случаях в этой строке ставят прочерки Достоверность и полноту…. «1» — указывают, если РСВ сдает работодатель;

«2» — если сдает представитель ФИО полностью Организации указывают ФИО руководителя, его подпись и дату подписания;

ИП, главы КФХ и лица, не являющиеся ИП, строку «ФИО полностью» не заполняют: они лишь подписывают расчет и проставляют дату подписи;

если РСВ сдает представитель-организация, указывают ФИО руководителя, подпись и дату подписания;

если расчет сдает представитель-физлицо, указывают ФИО представителя Наименования документа…. Наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель. Например: «Доверенность № 1 от 10.04.2020»

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Заполняем Раздел 3

Заполняется в отношении всех работников, которым в 1 квартале 2020 года вы производили выплаты в рамках трудовых и гражданско-правовых договоров.

Порядок заполнения Раздела 3 РСВ

Строка Что указывают 010 Признак аннулирования сведений о застрахованном лице (указывается «1» при аннулировании ранее поданных сведений по данному застрахованному лицу, а также при корректировке данных по строкам 020-060). При первичном заполнении РСВ данное поле не заполняют 020-070 Данные о работнике: ИНН, СНИЛС, ФИО, дата рождения 080 Код страны, гражданином которой является работник. Для РФ код «643». Перечень кодов для других стран приведен в Общероссийском классификаторе стран мира (ОКСМ). Если у работника нет гражданства, указывают код страны, которая выдала ему документ, удостоверяющий личность 090 «1» — если сотрудник женщина;

«2» — если сотрудник мужчина 100 Код документа, удостоверяющего личность: «21» — паспорт;

«07» — военный билет;

«10» — паспорт иностранного гражданина. * Полный перечень кодов см. ниже 110 Паспортные данные сотрудника. Знак № не ставят (номер от серии отделяют пробелом) 120 Номера трех месяцев последнего квартала: 1, 2, 3 130 Код категории застрахованного лица. Уточнить его можно в Приложении № 7 к Порядку заполнения (например, «НР» обозначает лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, включая тех, кто занят на рабочем месте с особыми (тяжелыми и вредными) условиями труда, за которых уплачиваются страхвзносы по основному тарифу) 140 Сумма выплат в отношении сотрудника помесячно 150 База по взносам на ОПС в пределах лимита (1 292 000 руб. в 2020 году) 160 Сумма выплат по договору ГПХ (если они были) 170 Сумма взносов с базы, не превышающей лимит в 1 292 000 руб. (для ОПС)

Блок 3.2.2 заполняют, только если в 1 квартале 2020 года осуществлялись выплаты, облагаемые взносами на ОПС по доптарифу.

Заполняем приложение № 1 к Разделу 1

Всеми работодателями заполняются два подраздела приложения № 1:

1.1 — здесь производится расчет суммы взносов на ОПС;

1.2 — в нем показывается расчет взносов на ОМС.

Подраздел 1.3 заполняйте, если в 1 квартале 2020 года вы платили взносы по доптарифам на ОПС и соцобеспечение отдельных категорий сотрудников.

Правила заполнения подраздела 1.1 приложения № 1 РСВ

Строка Что указывают 001 Код тарифа плательщика взносов. Узнать его можно в Приложении № 5 к Порядку заполнения. Коды, используемые при заполнении РСВ за 1 квартал 2020 года, приведены ниже 010 Слева направо — общее количество застрахованных сотрудников независимо от того, получали ли они доход в 1 квартале 2020 года: за 1 квартал;

за каждый месяц 1-го квартала отдельно (1-й месяц — январь, 2-й месяц — февраль, 3-й месяц — март) 020 Слева направо — количество сотрудников, которым выплачивался доход, облагаемый взносами на ОПС: за 1 квартал;

за каждый месяц 1-го квартала отдельно (1-й месяц — январь, 2-й месяц — февраль, 3-й месяц — март). 021 Если в течение отчетного квартала доход сотрудников превысил предельную базу по взносам, покажите их количество в графах этой строки. В 2020 году предельная база по взносам на ОПС — 1 292 000 руб. 030 Сумма выплат сотрудникам, облагаемая взносами на ОПС: верхняя левая графа — сумма выплат за 1 квартал 2020 года;

нижняя левая графа — выплаты за январь;

нижняя средняя графа — выплаты за февраль;

нижняя правая графа — выплаты за март. В эту строку не включают выплаты, которые не являются объектом обложения страхвзносами: дивиденды, материальную выгоду, выплаты по договорам аренды или при продаже имущества. 040 Если какие-то выплаты в течение года не облагались взносами на ОПС, их отражают в графах этой строки в таком же порядке, как мы отразили взносы в стр. 030 045 По этой строке показывают суммы: фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением доходов, полученных по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанные в подп. 1-12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ в соответствии с п. 8 ст. 421 НК РФ;

суммы расходов, которые не могут быть подтверждены документально и принимаемые к вычету в размерах, установленных п. 9 ст. 421 НК РФ нарастающим итогом с начала расчетного периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно 050 База по взносам за 1 квартал и январь-март 2020 года. Значение этой строки рассчитывают по формуле: стр. 030 — стр. 040 — стр. 045 051 База по взносам, превышающая предельный лимит 060 Сумма исчисленных страховых взносов, рассчитанная по формуле: стр. 050 х тариф. Стр. 060 = стр. 061 + стр. 062 061 Сумма исчисленных за 1 квартал 2020 года страхвзносов с базы, не превышающей лимит 1 292 000 руб. Рассчитывают по формуле: (050 — 051) х тариф 062 Сумма взносов, исчисленных с базы, превышающей предельную величину. Рассчитывают по формуле: стр. 051 х на тариф

Заполняем подраздел 1.2 приложения № 1

Подраздел 1.2 включает данные по взносам на ОМС. Заполняют его в том же порядке, что и подраздел 1.1. Так как предельной базы по взносам на медстрахование нет, то заполнить его легче, чем предыдущий.

Заполняем приложение № 2 к Разделу 1

В данном приложении производят расчет взносов по ВНиМ. Взносы на травматизм в нем не отражают, поскольку они включаются в расчет 4-ФСС.

Порядок заполнения приложения № 2 к Разделу 1

Поле, строка Что указывают Поле 001 Применяемый код тарифа (согласно Приложению № 5 к Порядку заполнения РСВ) Поле 002 «1» — если пособие работникам выплачивает ФСС минуя работодателя (прямые выплаты). Сейчас такой порядок выплаты реализован лишь в некоторых регионах-участниках пилотного проекта; «2» — если пособие по ВНиМ выплачивает работодатель с зачетом средств от ФСС (зачетная система) Стр. 010 Общее количество застрахованных лиц в 1 квартале 2020 года и отдельно по каждому месяцу 1-го квартала. Физлиц, с которыми заключены договоры ГПХ, в этой строке не учитывают. Исполнителей по ГПД отражают здесь, только если с их дохода платятся взносы на ВНиМ, и это зафиксировано в договоре Стр. 015 Общее количество физлиц, с выплат и иных вознаграждений которым исчислены страхвзносы (нарастающим итогом с начала расчетного периода, а также за первый, второй и третий месяц из последних трех месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно) Стр. 020 Сумма выплат в пользу сотрудников за 1 квартал 2020 года, и за каждый месяц отдельно. Данные вносят в том же порядке, что и при заполнении стр. 030 подразделов 1.1 и 1.2 Приложения № 1 Стр. 030 Выплаты, не подлежащие обложению взносами: госпособия, компенсации, единовременная матпомощь и прочие выплаты, перечисленные в ст. 422 НК РФ. Здесь же отражают суммы расходов, связанных с извлечением доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору и др. Стр. 040 Выплаты, превышающие предельную базу по взносам в ФСС в 2020 году, — 912 000 руб. Стр. 050 База для расчета взносов (стр. 020 — стр. 030 ­— стр. 040) Стр. 055 База для исчисления страхвзносов на обязательное соцстрахование ВНиМ в отношении сумм выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (кроме лиц-граждан государств-членов ЕАЭС (нарастающим итогом с начала расчетного периода, а также за первый, второй и третий месяцы из последних 3 месяцев расчетного (отчетного) периода соответственно) Стр. 060 Сумма исчисленных взносов по итогам 1 квартала и каждого месяца отдельно. Значение по этой строке рассчитывается по формуле: стр. 050 х тариф страховых взносов Стр. 070 Эту строку заполняют, только если используется зачетная система выплат (в стр. 001 указан код «2»). В ней отражают выплаты по ВНиМ. Обратите внимание: первые 3 дня болезни работодатель оплачивает из собственных средств, и включать их в эту строку не нужно (ч. 2 ст. 3 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ) Стр. 080 Сумма расходов, возмещенных ФСС. Ее, как и строку 070, заполняют работодатели, использующие зачетную систему Стр. 090 Сумма взносов к уплате в бюджет или сумма превышения расходов над исчисленными взносами. Значение этой строки рассчитывают по формуле: стр. 060 — стр. 070 + стр. 080. В строке «Признак» укажите: «1» — если взносы подлежат уплате в бюджет;

«2» — если расходы на выплату пособий превышают сумму исчисленных взносов

Заполняем приложение № 3 к Разделу 1

Это приложение необязательное и заполняется, только если в 1 квартале 2020 года осуществлялись выплаты пособий:

по временной нетрудоспособности;

по беременности и родам;

по уходу за ребенком;

за постановку на учет по беременности в ранние сроки;

при рождении ребенка;

по уходу за ребенком-инвалидом (оплата дополнительных выходных дней);

на погребение.

По каждой выплате указывают:

количество случаев, являющихся основанием для выплаты или их получателей;

количество оплаченных дней нетрудоспособности (количество выплат или пособий);

сумму произведенных расходов (в том числе за счет федерального бюджета).

В стр. 100 указывают общую сумму расходов (сумма строк 010-090).

В стр. 110 справочно отражают сумму начисленных, но невыплаченных пособий (кроме пособий, начисленных за март, в отношении которых не пропущен срок выплаты).

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Заполняем Раздел 1

Раздел 1 включает сводные данные по каждому виду страховых взносов, уплачиваемых в ФНС, и заполняется в последнюю очередь.

Порядок заполнения Раздела 1 РСВ

Строка Что указывают ОКТМО Код ОКТМО, по которому уплачивались страховые взносы 020 КБК, на который зачисляются взносы на ОПС. При заполнении РСВ за 1 квартал 2020 используют КБК 18210202010061010160 030 Общая сумма начисленных страхвзносов на ОПС с начала года 031-033 Сумма начисленных страхвзносов за последние 3 месяца: стр. 031 — за январь 2020;

стр. 032 — за февраль 2020;

стр. 033 — за март 2020 040 КБК по страховым взносам на ОМС. При заполнении РСВ за 1 квартал 2020 года вносят код 18210202101081013160 050 Сумма начисленных с начала года взносов на ОМС за всех сотрудников 051-053 Помесячно сумма взносов за последний квартал — по аналогии со взносам на ОПС 060-073 Этот блок заполняют, если в 1 квартале 2020 года начислялись взносы на ОПС под доптарифу. Если взносы начислялись на разные КБК, заполняют столько листов Раздела 1 (стр. 060-073) сколько использовалось КБК 080-093 Этот блок заполняют, если в 1 квартале 2020 года начислялись взносы на дополнительное соцобеспечение. Если они платились на разные КБК, заполняют Раздел 1 по количеству КБК 100 КБК по взносам на случай ВНиМ — 18210202090071010160 110 Сумма страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай ВНиМ, подлежащая уплате в бюджет за расчетный (отчетный) период 111-113 Сумма взносов к уплате помесячно (за январь-март) 120 Если сумма выданных пособий превысит сумму начисленных взносов, разницу отражают в этой строке 121-123 Сумма превышения с разбивкой по месяцам: за январь, февраль, март

В Разделе 1 заполняют либо блок стр. 110-113 (с указанием суммы взносов к уплате) либо блок стр. 120-123 (с указанием суммы превышения выданных пособий над начисленными взносами). Одновременно эти блоки не могут быть заполнены.

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Штрафы за РСВ 2020

Вид ответственности и размер штрафа зависит от правонарушения:

Нарушение Наказание Основание Несвоевременная сдача РСВ Если взносы не уплачены — штраф составит 5% от суммы неуплаченных взносов за каждый месяц просрочки, но не более 30% в общей сумме и не меньше 1 000 руб.;

если взносы уплачены — штраф 1 000 руб.;

за просрочку нулевого РСВ — штраф 1 000 руб. ст. 119 НК РФ Дополнительно к ответственности могут привлечь должностных лиц работодателя, которым будет начислен штраф от 300 до 500 руб. ст. 15.5 КоАП РФ Заблокировать расчетный счет за пропуск срока сдачи РСВ налоговики не смогут Письмо ФНС России от 10.05.2017 № АС-4-15/8659 Сдача РСВ на бумаге при обязанности представления в электронной форме Штраф 200 руб. за документ ст. 119.1 НК РФ Отчет сдан с грубыми ошибками, повлекшими занижение базы по взносам Штраф — 20% от суммы неуплаченных страх взносов, но не менее 40 000 руб. ст. 120 НК РФ

Снизить размер штрафа (в том числе минимального) вполне реально — если есть смягчающие обстоятельства. К примеру, если опоздали с представлением РСВ на 1 день.

Список смягчающих обстоятельств приведен в ст. 112 НК РФ, но ориентирован на «физиков» (личные и семейные проблемы, тяжелое финансовое положение и т. д.). Этот список открытый, поэтому заранее подготовьте аргументы, чтобы убедить контролеров снизить штраф.

Обновленные контрольные соотношения по РСВ

При приеме расчетов за 1 квартал 2020 года инспекторы будут проверять их по обновленным контрольным соотношениям (Письмо ФНС от 07.02.2020 № БС-4-11/2002@).

Обновленные КС позволяют сравнивать ежемесячные суммы выплат, полученных сотрудниками в рамках трудовых отношений, не только с региональным МРОТ, но и со средней зарплатой в регионе по данной отрасли экономики за предыдущий расчетный период. Это позволяет налоговикам выявлять «теневые» зарплаты.

По сравнению с прежними, обновленные контрольные соотношения изменились незначительно. Их список сократили, а также добавили проверку по новым строкам РСВ:

стр. 045 подразделов 1.1. и 1.2 Приложения № 1 к Разделу 1;

стр. 015 Приложения № 2 к Разделу 1.

Большинство показателей РСВ оценивается по каждому коду тарифа плательщика.

Если контрольные соотношения нарушены, инспекторы вышлют уведомление. Это произойдет не позднее дня, следующего за днем получения инспекцией РСВ.

Подводим итоги

Расчет по страховым взносам (РСВ) за 1 квартал 2020 года нужно сдать в ИФНС не позднее 30.04.2020.

Представить расчет на бумаге можно, только если численность сотрудников, которым был выплачен доход, не превысила 10 человек. На 11 и более сотрудников РСВ сдается исключительно в электронной форме.

Обязательны к заполнению всеми работодателями: титульный лист, Раздел 1, подразделы 1.1 и 1.2 приложения № 1 к Разделу 1, приложение № 2 к Разделу 1 и Раздел 3.

Начиная с отчетности за 1 квартал 2020 года РСВ оформляется на новом бланке.